Барбара Брыльска объяснила, почему не смотрит "Иронию судьбы"

Ровно через неделю отечественный телезритель ритуально причинит себе просмотр культового новогоднего ромкома "Ирония судьбы, или С легким паром!" Который в этот раз будет оттенять нечто экзотическое - голливудский ремейк, с племянницей Джулии Робертс в образе Нади, ее черными подругами и "Ипполитом"-китайцем.

СМИ традиционно обостряют обстановку, обширно публикуя материалы об одном из самых известных советских фильмов. "Вечерняя Москва", в частности, эксклюзивно дозвонилась в Варшаву до "оригинальной Шевелевой" - 80-летней Барбары Брыльской. Которая отметила, что было бы хорошо, если б телеканалы пустили "Иронию" без продолжения, так как сиквел 2007-го вызывает у артистки "гораздо меньше теплых чувств", чем первая лента.

Впрочем, и от картины Эльдара Рязанова, как выясняется, пани Брыльска тоже не в сильном восторге.

"Непонятно, почему российский зритель считает "Иронию" главным фильмом для меня", - недоумевает женщина, напомнив, что к тому времени (1975 год) она была уже известна, опытна, снималась в более смелых картинах про любовь, нежели новогодняя лирическая комедия. И роль Нади - "только одна тоненькая грань характера, это еще не вся Барбара Брыльска!" - настаивает звезда.

Более того, у артистки нет никакого желания пересматривать фильм. "Зачем? Чтобы с высоты большого жизненного опыта подметить собственные актерские ошибки? Нет", - огорчает поклонников Брыльска.

Ранее актриса сообщила, что сломала позвоночник.