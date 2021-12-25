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У американского ремейка "Иронии судьбы" проявилась дата премьеры

Новости
    25.12.2021, 12:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Очередной ремейк народной советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!", на этот раз - голливудский (ранее был еще и индийский), станет доступен подписчикам сервиса Netflix аккурат под Новый год - 31 декабря. Об этом стало известно KP.RU.

Лента, напомним, называется "О судьбе" (About Fate), снял ее небезызвестный комедиограф Марюс Вайсберг (серия про бабушку легкого поведения), а роль заокеанского аналога Нади Шевелевой - Марго - отошла к Эмме Робертс ("Американская история ужасов", "Королевы крика"), дочери актера Эрика Робертса, племяннице актрисы Джулии "Красотки" Робертс.

Дальше по касту чуть наряднее: "Ипполитом" станет британский актер китайского происхождения Льюис Тан ("Мортал Комбат". "В пустыне смерти"), "Женей Лукашиным" - Томас Манн ("Фарго", "Хэллоуин убивает"), а "Галей", экс-невестой Лукашина, - Бритт Робертсон ("Под куполом", четвертый "Крики").

Официальный синопсис не мудрит: публику ждет романтическая комедия про двух людей, которые верят в любовь, но, кажется, никак не могут найти ее настоящую. А далее следует "безумному поворот событий", в результате которого судьба сводит их друг с другом в бурную новогоднюю ночь, и за этим следуют "юмор и хаос".

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