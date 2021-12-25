Четырем странам мира удалось избежать коронавируса

География пандемии продолжает расширяться - на сегодняшний день в мире подтверждено более 278 миллионов случаев COVID-19. Вирус мутирует и, согласно данным ВОЗ, выявленный в начале ноября штамм коронавируса "омикрон" зафиксировали уже в 110 странах мира. Однако остались на карте мира места, не затронутые коронавирусом. По официальным данным, их лишь четыре.

Единственным государством на постсоветском пространстве, где, по официальным данным, нет ни одного случая COVID-19, остается Туркменистан. С самого начала пандемии местные власти ввели жесткие ограничения на въезд в страну и грузовые перевозки. В начале июля была запущена кампания по обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции всех жителей в возрасте от 18 лет. Для этого используются российские препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и китайская вакцина CoronaVac. А 24 декабря стало известно, что Россия передаст Туркмениии 10 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". На данный момент, в республике вакцинацию прошли уже 80% населения.

Не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией и в одном из самых закрытых государств мира - Северной Корее. В борьбе с пандемией руководство страны сделало ставку на жесточайший карантин. КНДР одной из первых начала вводить ограничения против COVID-19 - уже в феврале было практически прекращено пассажирское сообщение, начата массовая дезинфекция товаров из-за рубежа. Единственной нитью, которая связывает страну с миром, стал мост между китайским Даньдуном и корейским Синыйджу - по нему идут гуманитарные грузы из-за рубежа. Установлены и другие требования: в предприятиях общепита нельзя собираться компанией более пяти человек, уходить следует до 21:00, также необходимо постоянное ношение маски, дезинфекция рук, термометрия у каждого входа. К вакцинации государство относится серьезно. 24 декабря стало известно, что COVAX передаст КНДР 1,29 миллиона доз вакцины, увеличив общее количество выделенных вакцин до 8,12 миллиона.

До последнего времени в силу своей изолированности безопасными считались островные государства Океании, однако коронавирус добрался и до них. В конце октября был зарегистрирован первый случай COVID-19 в Королевстве Тонга - инфекция подтвердилась у прибывшего в страну туриста, прилетевшего из Новой Зеландии. И все же есть две страны, по данным ВОЗ, свободные от коронавируса. Одно из них - Науру. Это миниатюрное государство с численностью населения всего 10 930 человек от ближайшей земли - острова Банаба, его отделают 320 километров Тихоного океана. В стране имеется две общенациональные больницы, обслуживаемые всего 14 квалифицированными врачами общей практики, поэтому проникновение коронавирусной инфекции стало бы разрушительным, как признался лидер страны Лайонел Энгимея. Поэтому с начала пандемии в стране было введено чрезвычайное положение - приезжающие иностранцы обязаны были соблюдать двухнедельный карантин, сокращено авиасообщение с другими государствами. Активно шла и кампания по иммунизации населения. В итоге в мае этого года власти Науру заявили, что побили мировой рекорд, вакцинировав 108% населения страны. И это не опечатка - дело в том, что в стране было достаточно вакцин, чтобы сделать прививку как всему взрослому населению страны, так и туристам, посещавшим ее, сообщает AP.

Четвертая страна, где не был выявлен коронавирус, - тихоокеанское государство в Полинезии Тувалу. В год страну посещают не более 200 туристов, и тем не менее уже в марте прошлого года государство встало на путь борьбы с распространением пандемии. Правительство объявило о введении чрезвычайного положения: введены ограничения на въезд в страну и карантин. Границы остались открытыми лишь для судов и самолетов, доставляющих жизненно необходимые товары. Сейчас в Тувалу вакцинировано 49,9% населения. Для въезда в страну нужно предоставить сертификат о полной вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, данные о маршруте перелета и посещенных за последние полгода странах, а также соблюдать 14-дневный карантин.