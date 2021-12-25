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25.12.2021 03:00
Рубрика: В мире

Четырем странам мира удалось избежать коронавируса

Текст: Евгения Акулова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

География пандемии продолжает расширяться - на сегодняшний день в мире подтверждено более 278 миллионов случаев COVID-19. Вирус мутирует и, согласно данным ВОЗ, выявленный в начале ноября штамм коронавируса "омикрон" зафиксировали уже в 110 странах мира. Однако остались на карте мира места, не затронутые коронавирусом. По официальным данным, их лишь четыре.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
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Единственным государством на постсоветском пространстве, где, по официальным данным, нет ни одного случая COVID-19, остается Туркменистан. С самого начала пандемии местные власти ввели жесткие ограничения на въезд в страну и грузовые перевозки. В начале июля была запущена кампания по обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции всех жителей в возрасте от 18 лет. Для этого используются российские препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и китайская вакцина CoronaVac. А 24 декабря стало известно, что Россия передаст Туркмениии 10 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". На данный момент, в республике вакцинацию прошли уже 80% населения.

Не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией и в одном из самых закрытых государств мира - Северной Корее. В борьбе с пандемией руководство страны сделало ставку на жесточайший карантин. КНДР одной из первых начала вводить ограничения против COVID-19 - уже в феврале было практически прекращено пассажирское сообщение, начата массовая дезинфекция товаров из-за рубежа. Единственной нитью, которая связывает страну с миром, стал мост между китайским Даньдуном и корейским Синыйджу - по нему идут гуманитарные грузы из-за рубежа. Установлены и другие требования: в предприятиях общепита нельзя собираться компанией более пяти человек, уходить следует до 21:00, также необходимо постоянное ношение маски, дезинфекция рук, термометрия у каждого входа. К вакцинации государство относится серьезно. 24 декабря стало известно, что COVAX передаст КНДР 1,29 миллиона доз вакцины, увеличив общее количество выделенных вакцин до 8,12 миллиона.

До последнего времени в силу своей изолированности безопасными считались островные государства Океании, однако коронавирус добрался и до них. В конце октября был зарегистрирован первый случай COVID-19 в Королевстве Тонга - инфекция подтвердилась у прибывшего в страну туриста, прилетевшего из Новой Зеландии. И все же есть две страны, по данным ВОЗ, свободные от коронавируса. Одно из них - Науру. Это миниатюрное государство с численностью населения всего 10 930 человек от ближайшей земли - острова Банаба, его отделают 320 километров Тихоного океана. В стране имеется две общенациональные больницы, обслуживаемые всего 14 квалифицированными врачами общей практики, поэтому проникновение коронавирусной инфекции стало бы разрушительным, как признался лидер страны Лайонел Энгимея. Поэтому с начала пандемии в стране было введено чрезвычайное положение - приезжающие иностранцы обязаны были соблюдать двухнедельный карантин, сокращено авиасообщение с другими государствами. Активно шла и кампания по иммунизации населения. В итоге в мае этого года власти Науру заявили, что побили мировой рекорд, вакцинировав 108% населения страны. И это не опечатка - дело в том, что в стране было достаточно вакцин, чтобы сделать прививку как всему взрослому населению страны, так и туристам, посещавшим ее, сообщает AP.

Четвертая страна, где не был выявлен коронавирус, - тихоокеанское государство в Полинезии Тувалу. В год страну посещают не более 200 туристов, и тем не менее уже в марте прошлого года государство встало на путь борьбы с распространением пандемии. Правительство объявило о введении чрезвычайного положения: введены ограничения на въезд в страну и карантин. Границы остались открытыми лишь для судов и самолетов, доставляющих жизненно необходимые товары. Сейчас в Тувалу вакцинировано 49,9% населения. Для въезда в страну нужно предоставить сертификат о полной вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, данные о маршруте перелета и посещенных за последние полгода странах, а также соблюдать 14-дневный карантин.

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