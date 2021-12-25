Экс-канцлер Австрии Курц ушел в частную американскую фирму

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц подписал контракт с американской инвестиционной компанией из Силиконовой долины. Годовой доход оценивается в 500 тысяч евро. К работе он должен приступить в начале февраля, сообщает издание Oesterreich.

Из окружения экс-канцлера следует, что он подписал рабочий контракт с компанией еще перед католическим Рождеством. Название ее не уточняется, однако позднее договоренность станет достоянием общественности. Якобы в будущем Курц будет совершать частные рейсы между США и Австрией.

Напомним, 2 декабря Курц объявил об уходе из политики. В октябре он покинул пост канцлера из-за расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Следствие вменяет политику в вину публикацию за государственные средства позитивных рейтингов Австрийской народной партии (АНП), к которой он принадлежит. Экс-канцлер утверждает, что техническая экпертиза показала его невиновность.