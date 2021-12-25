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25.12.2021 21:21
Рубрика: Экономика

"Газпром" ответил на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу

Текст: Нина Егоршева
Обвинения в адрес "Газпрома" о недостаточных поставках газа на рынок Европы не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемы, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь", - отметил представитель "Газпрома" в эфире телеканала "Россия-1".

"Газпром" шесть дней не бронирует мощности газопровода "Ямал – Европа"

Куприянов подчеркнул, что потребители, в частности, из Франции и Германии уже выбрали годовые контрактные объемы 2021 года. При этом "Газпром" бронирует транспортные мощности на основании имеющихся заявок.

Представитель компании также напомнил, что, несмотря на выполнение текущего контракта, "Газпром" продолжает транспортировать газ через Украину.

По словам Куприянова, российская компания готова поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.

"Газпром" и раньше, и сейчас готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, и цена этих поставок существенно ниже, чем на споте", - подчеркнул представитель компании.

Фото: Дмитрий Лельчук/РГ
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Ранее на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, "Газпром" не бронирует дополнительные мощности на поставку газа по газопроводу "Ямал - Европа" через территорию Польши, потому что нет соответствующих заявок потребителей. Именно по этой причине работа трубы переведена в реверсный режим работы, а не потому, что так захотел "Газпром".

По словам Путина, "Газпром" - единственный поставщик, который поставляет практически весь свободный объем газа на экспорт. "И не только весь объем, но увеличил поставку, по-моему, чуть ли не на 12%, или на 20% - около 20% уже в дальнее зарубежье, увеличивает и в Европу в целом поставки", - сказал глава государства.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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