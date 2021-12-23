Путин объяснил, почему "Газпром" прекратил поставки через "Ямал - Европу"

"Газпром" не бронирует дополнительные мощности на поставку газа по газопроводу "Ямал - Европа" через территорию Польши, потому что нет соответствующих заявок потребителей. Именно по этой причине работа трубы переведена в реверсный режим работы, а не потому, что так захотел "Газпром".

Об этом рассказал президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. По его словам, те, кто пытаются обвинить российскую компанию в росте цен на газ до исторических вершин, "врут все время, тень на плетень наводят".

"Газпром" - единственный поставщик, который поставляет практически весь свободный объем газа на экспорт. "И не только весь объем, но увеличил поставку, по-моему, чуть ли не на 12%, или на 20% - около 20% уже в дальнее зарубежье, увеличивает и в Европу в целом поставки. По-моему, это вообще единственная компания мировая, которая вот так себя ведет", - сказал глава государства.

На этой неделе стоимость газа на бирже TTF в Европе впервые в истории торгов превысила 2200 долларов за тысячу кубометров. Среди причин зарубежные СМИ часто называют отказ "Газпрома" бронировать мощности при поставках через "Ямал - Европу" и Украину всех плана. При этом последние трое суток "Газпром" вообще не бронирует суточные мощности по "Ямал - Европе", но цены на газ, несмотря на это, снижаются более чем на 20%.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.