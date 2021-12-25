Головная боль от дилеров. Новую машину с допами могут не поставить на учет

Новую машину с дополнительным оборудованием могут не поставить на учет в ГИБДД, об этом рассказывает руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский в своем Telegram-канале.

Это касается тех машин, допы которых дилеры сами не включили в ОТТС (одобрение типа транспортного средства) перед продажей клиенту.

Как показывает практика, не прописывают в ОТТС обычно:

- сигнализацию, увеличенные колесные диски, кунги для пикапов, фаркопы, ветрозащиту на дверях, защиту картера и видеорегистраторы.

Понятное дело, дилеров не волнует, что у клиента могут возникнуть проблемы при регистрации машины. Им выгодно побыстрее продать машину с допами и получить свой безумный процент.

Поэтому, если вас в ГИБДД развернут, придется самому снимать допы, ехать регистрировать "голую" машину, потом отдельно через лабораторию регистрировать допы и только после этого законно их использовать.

Эксперт призывает россиян быть внимательными.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Минпромторг посчитал "нецелесообразным" ограничивать наценки автодилеров. По мнению министра Дениса Мантурова, производителям автомобилей и дилерам лучше договариваться обо всем между собой.