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25.12.2021 12:50
Рубрика: Легковые авто

Головная боль от дилеров. Новую машину с допами могут не поставить на учет

Текст: Юрий Зубко
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Новую машину с дополнительным оборудованием могут не поставить на учет в ГИБДД, об этом рассказывает руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Это касается тех машин, допы которых дилеры сами не включили в ОТТС (одобрение типа транспортного средства) перед продажей клиенту.

Как показывает практика, не прописывают в ОТТС обычно:

- сигнализацию, увеличенные колесные диски, кунги для пикапов, фаркопы, ветрозащиту на дверях, защиту картера и видеорегистраторы.

Понятное дело, дилеров не волнует, что у клиента могут возникнуть проблемы при регистрации машины. Им выгодно побыстрее продать машину с допами и получить свой безумный процент.

Поэтому, если вас в ГИБДД развернут, придется самому снимать допы, ехать регистрировать "голую" машину, потом отдельно через лабораторию регистрировать допы и только после этого законно их использовать.

Эксперт призывает россиян быть внимательными.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Минпромторг посчитал "нецелесообразным" ограничивать наценки автодилеров. По мнению министра Дениса Мантурова, производителям автомобилей и дилерам лучше договариваться обо всем между собой.