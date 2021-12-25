Японца впечатлили цены на сотовую связь и интернет в России

Японца, побывавшего в России, впечатлили местные цены на сотовую связь и интернет, а также доступность и распространенность бесплатного Wi-Fi. Своими впечатлениями он поделился на портале Yahoo News Japan.

"Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе", - написал представитель Страны восходящего солнца.

Также иностранца приятно удивило качество услуг российских интернет-провайдеров. В частности, он отметил, что изменение тарифного плана в России, в отличии от Японии, происходит моментально.

Автор отмечает, что в России мобильный интернет мало востребован, поскольку в ресторанах, торговых центрах и в общественном транспорте есть бесплатный Wi-Fi. Также его можно с легкостью подключить дома. При этом у потребителя широкий выбор из большого числа провайдеров. По этой причине представитель Японии даже готов назвать Россию "Wi-Fi-раем", цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее сообщалось, что к 2025 году внутри Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, практически исчезнет роуминг. Ожидается, что эта мера будет способствовать увеличению миграции и развитию экономических связей между государствами. Уточняется, что речь идет о максимальном приближении тарифов на роуминг к домашнему тарифу на связь, как это было реализовано в России и Беларуси.