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25.12.2021 23:24
Рубрика: Экономика

Японца впечатлили цены на сотовую связь и интернет в России

Текст: Нина Егоршева
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Японца, побывавшего в России, впечатлили местные цены на сотовую связь и интернет, а также доступность и распространенность бесплатного Wi-Fi. Своими впечатлениями он поделился на портале Yahoo News Japan.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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"Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе", - написал представитель Страны восходящего солнца.

Также иностранца приятно удивило качество услуг российских интернет-провайдеров. В частности, он отметил, что изменение тарифного плана в России, в отличии от Японии, происходит моментально.

Автор отмечает, что в России мобильный интернет мало востребован, поскольку в ресторанах, торговых центрах и в общественном транспорте есть бесплатный Wi-Fi. Также его можно с легкостью подключить дома. При этом у потребителя широкий выбор из большого числа провайдеров. По этой причине представитель Японии даже готов назвать Россию "Wi-Fi-раем", цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее сообщалось, что к 2025 году внутри Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, практически исчезнет роуминг. Ожидается, что эта мера будет способствовать увеличению миграции и развитию экономических связей между государствами. Уточняется, что речь идет о максимальном приближении тарифов на роуминг к домашнему тарифу на связь, как это было реализовано в России и Беларуси.

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