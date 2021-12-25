Юрист напомнил, что грозит родителям, оставившим ребенка одного дома

Закон в России не запрещает родителям оставлять ребенка одного дома. Однако, если малыш получит травму, взрослым может грозить уголовная ответственность и даже лишение родительских прав, предупреждает юрист Владимир Балакин.

Эксперт напомнил, что малолетним считается ребенок до 14 лет. В случае травмы или ситуации, угрожающей жизни и здоровью, родители могут быть привлечены к уголовной ответственности за оставление в опасности. Уголовный кодекс РФ предусматривает в этом случае максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

"Помимо уголовного наказания, на основании полученных от полиции документов региональные органы опеки вправе поставить вопрос о лишении родительских прав в судебном порядке при наличии оснований подозревать дальнейшую угрозу жизни и здоровью ребенка", - передает слова Балакина РИА Новости.

В правоохранительные органы или органы опеки, как правило, обращаются сотрудники медицинского учреждения, куда поступил пострадавший ребенок. Также расследование, при каких обстоятельствах он получил травму, могут инициировать работники школы или детского сада, родственники или соседи, уточнил юрист.

Самое серьезное наказание грозит родителям, если в их отсутствие ребенок получит травмы, не совместимые с жизнью. По словам Владимира Балакина, в этом случае виновным грозит наказание за причинение смерти по неосторожности с лишением свободы сроком до двух лет.

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