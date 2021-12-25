Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки коронавируса на борту

Корабль прибрежной зоны ВМС США USS Milwaukee (LCS-5) прервал поход из-за вспышки коронавируса среди экипажа. Такую информацию распространил 4-й флот США.

Отмечается, что боевой корабль типа Freedom, остается в порту, поскольку у ряда моряков тест на COVID-19 дали положительный результат, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление. Число заболевших моряков не называется, уточняется лишь, что у части из них легкие симптомы COVID-19. Подчеркивается также, что экипаж был полностью вакцинирован.

USS Milwaukee находится на базе Гуантанамо на Кубе. Корабль был направлен в зону ответственности 4-го флота для участия в операции по пресечению контрабанды наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Ранее сообщалось, что 169 морских пехотинцев были уволены со службы из-за отказа пройти курс вакцинации от коронавируса. При этом около 8 тысяч военнослужащих США могут быть освобождены от службы за отказ от прививки.