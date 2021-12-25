Космонавт Петр Дубрв снял на видео разворот МКС

Космонавт "Роскосмоса" Петр Дубров запечатлел в качестве 4К разворот Международной космической станции (МКС). На видео, опубликованном в Instagram, можно наблюдать движение станции на фоне Земли.

Космонавт напомнил, что 23 декабря от узлового модуля "Причал" отстыковался приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ". По словам Дуброва, удалось запечатлеть исторические кадры этого события, "а еще в самом начале - разворот МКС".

Ранее Петр Дубров сфотографировал с борта МКС лунное затмение, которое космонавты в ноябре наблюдали вместе с жителями Земли. "Самый лучший вид на борту МКС - в иллюминаторе нашего нового модуля "Наука", - отметил Дубров.

Напомним, что на борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.