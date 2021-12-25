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25 декабря 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 24 декабря 2021 года № 314-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 24 декабря 2021 г.
Опубликован 25 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 14:

подпункт 14.1 изложить в следующей редакции:

"14.1. Оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий (в развлекательных центрах и иных развлекательных заведениях, в том числе в детских досуговых и развлекательных организациях), работу караоке-клубов, кальянных, ночных клубов и танцевальных залов, в том числе с 20 января 2022 года, расположенных на территории предприятий общественного питания, и прочих аналогичных организаций.

Ограничения, установленные абзацем первым настоящего подпункта, не распространяются на деятельность боулингов и аттракционов, расположенных на открытом воздухе.";

в пункте 15:

в подпункте 15.1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется при осуществлении деятельности на объектах общественного питания, расположенных на территории аэропорта, и объектах придорожного сервиса.";

в приложении 16:

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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