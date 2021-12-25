Минздрав: Все случаи "омикрона" в России являются завозными

Все случаи заболевания коронавирусом в России, вызванные штаммом "омикрон", завозные. Случаев заражения новым штаммом внутри страны пока не выявлено. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, комментируя появившуюся ранее информацию о заражениях внутри страны. В ведомстве уточнили, что ряд СМИ неверно интерпретировали слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено", - говорится в сообщении Минздрава.

По последним данным, в России подтвержден 41 случай заражения штаммом "омикрон". Больные находятся в стационаре под наблюдением врачей, 16 пациентов уже выздоровели. Также изолированы еще 300 человек, которые с ними контактировали.