Почему "дворники" автомобиля опасно поднимать на ночь в морозы

Стрелка термометра поползла вниз, и многие автомобилисты вспомнили о привычке поднимать щетки стеклоочистителей, чтобы те не примерзали к лобовому стеклу за время ночной стоянки во дворе. Увы, такая практика вредна для автомобиля, и мы объясним почему.

Зачем рачительные владельцы поднимают щетки стеклоочистителей перед тем, как отправиться домой ночевать, в целом понятно - так они рассчитывают обеспечить резиновым элементам "дворников" максимальную эластичность и не дать им примерзнуть.

Ведь нередко бывает, что морозным утром щетки приходится буквально отдирать от "лобовухи", а когда это удается сделать, резинки оказываются деформированными или порванными. Часто в них врезается наледь, и они теряют упругость, что чревато некачественной очисткой лобового стекла, пока последнее не нагреется (от печки или нитей подогрева) и не передаст часть тепла щеткам.

Так что поднимая стеклоочистители в верхнее положение, водители практически исключает примерзание и обледенение дворников. Впрочем, некоторые владельцы поднимают щетки перед ночной стоянкой и по другим причинам. Случается, что так они передают своего рода сигнал окружающим - мол, владелец никуда не уехал, он дома и скоро выйдет. Получается, что такие водители верят, что поднятые щетки - это своего рода противоугонная мера или просто способ обозначить свое присутствие.

Тем не менее, как известно, щетки можно поднять вручную далеко не во всех автомобилях. На ряде моделей одна или обе щетки упрутся в верхнюю кромку капота. Впрочем, для таких случаев в этих машинах предусмотрен так называемый сервисный режим, когда щетки по команде электроники перемещаются и останавливаются в верхнем положении. Активация такой функции может несколько отличаться в зависимости от конкретного автопроизводителя. Например, во многих автомобилях марки Skoda, Kia и Hyundai нужно выключить зажигание и сразу нажать подрулевой рычажок "дворников" вниз, задержав его в этом положении на три секунды.

В любом случае оставление стеклоочистителей поднятыми, в том числе их отклонение от "лобовухи" в сервисном режиме, не рекомендовано. Во-первых, в таком положении сильно растягивается и соответственно ослабевает пружина в поводке, обеспечивающая плотное прижимание "дворника" к лобовому стеклу. Пружины же, потерявшие упругость, будут заметно хуже убирать воду и грязь с "лобовухи", и покупка новых "дворников" проблему в данном случае не решит.

Что же касается сервисного режима дворников, то активировать его на время постановки машины на ночную парковку зимой тоже не следует. Ведь если задействован автоматический режим работы стеклоочистителей, то как только вы включите зажигание, примерзшие дворники попытаются вернуться в базовое, нижнее положение, заставляя электромоторчики работать буквально на износ.

Если же вы не только подняли поводки в положение для сервиса, но и отодвинули их вперед от лобового стекла, то при включении зажигания и, как вариант, срабатывании датчика дождя, щетки вполне могут поцарапать кромку капота, равно как поцарапаться о нее сами.

А вот еще один весомый аргумент против практики поднимания стеклоочистителей. Не трудно догадаться, что торчащие вверх стеклоочистители привлекают к себе повышенное внимание со стороны детей, подростков, нетрезвых прохожих, равно как птиц и кошек. Наконец, при очень сильном ветре щетки может в буквальном смысле вывернуть, что тоже не улучшит состояние рабочего механизма.

В итоге поднимать дворники на ночь не следует ни при каких условиях? На самом деле есть способ, позволяющий исключить растягивание пружин в поводках. Для этого нужно лишь немного отодвинуть стеклоочиститель от лобового стекла и подложить под него, к примеру, пару пластиковых пробок от бутылок с водой, небольшой кубик или дощечку. Более того, в продаже имеются специальные держатели поводков, внешне напоминающие небольшие штырьки со сдвижным резиновым основанием. Если использовать такое подспорье, дворники не примерзнут, а пружины в их поводках не растянутся.

Также, чтобы дворники не примерзали, перед постановкой машины на парковку следует выровнять температуру в салоне с улицей. Для этого примерно за 5 минут до окончания поездки выключите печку и приоткройте окна. Кроме того, если позволяет погода, откройте все двери, включая багажную, на несколько минут. Выравнивание температуры также не позволит образовываться корке льда на всех стеклах.