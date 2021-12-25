Правительство ввело ограничения на вывоз лома драгметаллов

С 1 февраля 2022 года на полгода в России вводится запрет на экспорт из страны лома драгметаллов. Об этом идет речь в постановлении кабмина.

"Установить с 1 февраля 2022 г. по 31 июля 2022 г. включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, за исключением катодной сурьмы в слитках, а также отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", - говорится в постановлении.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил "РГ", что эта мера должна способствовать увеличению объемов оборотного металла производств и увеличению загрузки мощностей отечественных аффинажных предприятий, которые занимаются очисткой извлеченных драгоценных металлов от примесей. Также отмечалось, что временный запрет должен оказать благоприятное воздействие на себестоимость оказываемых услуг аффинажных предприятий.

В настоящее время уровень загрузки производственных мощностей для аффинажа всех видов сырья, содержащего драгоценные металлы, составляет не более 30%. Ограничения же позволят предприятиям отрасли получить дополнительно порядка двух тысяч тонн сырья.