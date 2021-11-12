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12.11.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Минпромторг поддержал идею об ограничениях на вывоз лома драгметаллов

Текст: Василий Кошкин
Минпромторг поддерживает инициативу Минфина о введении ограничений на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Об этом заявил в комментарии "Российской газете" статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Данная мера будет способствовать увеличению загрузки мощностей отечественных аффинажных предприятий и увеличению объемов оборотного металла производств. Считаем, что данный факт окажет благоприятное воздействие на себестоимость оказываемых услуг аффинажных предприятий", - отметил чиновник.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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По его словам, целью Минпромторга является обеспечение внутри страны максимальной добавленной стоимости и высокий передел сырьевых ресурсов (как первичных, так и вторичных).

"Ежегодно наблюдается рост объема выпускаемой промышленной продукции (электроника, автомобили, станки и т.д.). Принимая во внимание, что металлы, пластик и другие полезные ресурсы являются неотъемлемой частью таких товаров, имеют высокую степень чистоты и достаточно легко извлекаются из таких товаров следует вывод, что рынок вторичных ресурсов является крайне перспективным и привлекательным. Также необходимо отметить, что лом и отходы драгоценных металлов являются стратегически важными товарами для Российской Федерации", - добавил замминистра.

Ранее Минфин разработал проект постановления о временном - с 1 января по 30 июня 2022 года - запрете на вывоз лома драгоценных металлов из России. В ведомстве отметили, что сейчас уровень загрузки производственных мощностей отечественных аффинажных заводов составляет не более 30 % от проектной мощности. Ограничения же позволят предприятиям отрасли получить дополнительно порядка двух тысяч тонн сырья.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика ВЭД Правительство Минпромторг

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