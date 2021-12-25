Власть
25.12.2021 20:32
Текст: Кира Латухина

Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу в Санкт-Петербурге 29 декабря

Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщаются в Санкт-Петербурге 28-29 декабря.

"Действительно, запланирована встреча", - подтвердил сообщения белорусской стороны про 29 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Они встретятся и на неформальном саммите СНГ", - заметил он. Напомним, саммит состоится в Санкт-Петербурге 28 декабря.

Песков рассказал про график международных поездок Путина

"Дальше уже какие решения примут перед Новым годом, я не знаю", - ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения, что Путин и Лукашенко могут вместе сыграть в хоккей. Ранее об этом написал телеграм-канал "Пул N3".

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