Путин и Вучич обсудили поставки газа в Сербию

Президенты России и Сербии провели телефонный разговор, сделав акцент на поставках газа.

В развитие недавних переговоров в Сочи Владимир Путин и Александр Вучич продолжили обсуждение состояния и перспектив сотрудничества в различных сферах, включая реализацию совместных проектов в энергетике, сообщили в пресс-службе Кремля. Особое внимание лидеры уделили вопросам поставок российского газа в Сербию. Отмечено, что здесь налажена системная работа по линии профильных структур, позволяющая обеспечить стабильное тепло- и энергоснабжение сербского населения и экономики.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю предстоящих праздников - Нового года и Рождества Христова, а также условились о продолжении контактов и координации на разных уровнях.