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25.12.2021 05:26
Рубрика: Власть

В Бурятии сняли региональный режим ЧС, введенный после пожара на ТЭЦ

Текст: Александр Филимоненко

Власти Республики Бурятия сняли режим ЧС регионального уровня, который был введен 23 декабря после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, сообщил оперштаб.

Фото: Зорикто Дагбаев/ РИА Новости
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"На заседании правительственной комиссии Республики Бурятия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевести на режим ЧС муниципального значения в связи со стабилизацией обстановки", - говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, ночью 23 декабря на ТЭЦ №1 ПАО "ТГК № 14" произошло короткое замыкание силовых проводов с возгоранием в кабельном отсеке, питающем щит управления. Из-за пожара отключились четыре отопительных котла и два турбогенератора. В это время в городе температура воздуха составляла минус 30 градусов. Около 800 домов перевели на пониженный режим теплоснабжения.

В Улан-Удэ трудятся 73 аварийные бригады. Утром в субботу, 25 декабря, на ТЭЦ-1 работают пять котлов. Последний из них подключили ночью. Еще один котел планируется запустить в ночь на воскресенье.

По информации оперштаба, размороженных объектов в городе нет. Накануне горячее водоснабжение вернулось в 39 из 754 домов. В субботу днем планируется подключить еще 414, в воскресенье - 301 дом.

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