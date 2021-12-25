Жители Оренбурга нарисовали снежную открытку на берегу Урала

Жители Оренбурга поддержали акцию "Чудеса на льду", посвященную памяти пенсионера из Приамурья Валерия Мельникова, который создавал для земляков ледовые открытки. Несмотря на сильный мороз - в субботу температура воздуха в области опускалась до минус 28 градусов - на берег реки Урал пришло около 30 горожан.

Теперь созданное на снегу изображение поднимет настроение всем, кто проезжает по мосту, соединяющему Европу и Азию. Фото: Минприроды РФ

Как уже писала "РГ", родоначальником доброй новогодней традиции стал народный художник из села Марково Амурской области. Одинокий пенсионер, 20 лет назад потерявший слух, каждой зимой, в морозы и метели брал лопату, шел на реку Хомутину и рисовал на льду - чтобы люди улыбались. А когда год назад "деда Валеры" не стало, земляки создали огромную ледовую открытку в память о нем. К амурчанам присоединились и жители других регионов страны.

В этом году акцию поддержало Министерство природных ресурсов России. В эти дни зимние открытки рисуют в разных городах страны - Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Якутске.

В Оренбурге акция проходила у моста через Урал, соединяющего Европу и Азию. Поскольку лед на реке еще не окреп, открытку пришлось создавать на берегу. Через полтора часа работы здесь появилось изображение главных символов Нового года и Оренбурга - огромной елки, оренбургского платка и космонавта (как известно, выпускником местного летного училища был Юрий Гагарин).

- Открытку деда Валерия из Амурской области впервые увидел лет пять назад. Очень понравилось! - рассказал замруководителя дирекции особо охраняемых территорий областного значения Оренбуржья Егор Бортников. - Поэтому я решил поучаствовать в акции. Хотелось провести ее на льду, но МЧС запретило. Но все равно считаю, что у нас получилось сделать что-то доброе и хорошее перед Новым годом.

Наряду со взрослыми лопатами орудовали и дети. По словам участников, из-за активной работы на свежем воздухе им было жарко. Зато теперь созданное на снегу изображение поднимет настроение всем, кто проезжает по главному городскому мосту.

- Каждый ждет чуда перед Новым годом. Такие акции помогают окунуться в детство, вспомнить, как гулял по сугробам, рисовал на снегу, лепил снеговиков… - поделился один из "художников" Ильнур Мутагаров. - Надеюсь, что в Оренбурге это станет новой традицией.