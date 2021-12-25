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25.12.2021 20:52
Рубрика: Общество

Жители Оренбурга нарисовали снежную открытку на берегу Урала

Текст: Валентина Зотикова
Жители Оренбурга поддержали акцию "Чудеса на льду", посвященную памяти пенсионера из Приамурья Валерия Мельникова, который создавал для земляков ледовые открытки. Несмотря на сильный мороз - в субботу температура воздуха в области опускалась до минус 28 градусов - на берег реки Урал пришло около 30 горожан.
Теперь созданное на снегу изображение поднимет настроение всем, кто проезжает по мосту, соединяющему Европу и Азию. Фото: Минприроды РФ Теперь созданное на снегу изображение поднимет настроение всем, кто проезжает по мосту, соединяющему Европу и Азию. Фото: Минприроды РФ
Теперь созданное на снегу изображение поднимет настроение всем, кто проезжает по мосту, соединяющему Европу и Азию. Фото: Минприроды РФ

Как уже писала "РГ", родоначальником доброй новогодней традиции стал народный художник из села Марково Амурской области. Одинокий пенсионер, 20 лет назад потерявший слух, каждой зимой, в морозы и метели брал лопату, шел на реку Хомутину и рисовал на льду - чтобы люди улыбались. А когда год назад "деда Валеры" не стало, земляки создали огромную ледовую открытку в память о нем. К амурчанам присоединились и жители других регионов страны.

Фото: Татьяна Кравченко
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В этом году акцию поддержало Министерство природных ресурсов России. В эти дни зимние открытки рисуют в разных городах страны - Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Якутске.

В Оренбурге акция проходила у моста через Урал, соединяющего Европу и Азию. Поскольку лед на реке еще не окреп, открытку пришлось создавать на берегу. Через полтора часа работы здесь появилось изображение главных символов Нового года и Оренбурга - огромной елки, оренбургского платка и космонавта (как известно, выпускником местного летного училища был Юрий Гагарин).

- Открытку деда Валерия из Амурской области впервые увидел лет пять назад. Очень понравилось! - рассказал замруководителя дирекции особо охраняемых территорий областного значения Оренбуржья Егор Бортников. - Поэтому я решил поучаствовать в акции. Хотелось провести ее на льду, но МЧС запретило. Но все равно считаю, что у нас получилось сделать что-то доброе и хорошее перед Новым годом.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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Наряду со взрослыми лопатами орудовали и дети. По словам участников, из-за активной работы на свежем воздухе им было жарко. Зато теперь созданное на снегу изображение поднимет настроение всем, кто проезжает по главному городскому мосту.

- Каждый ждет чуда перед Новым годом. Такие акции помогают окунуться в детство, вспомнить, как гулял по сугробам, рисовал на снегу, лепил снеговиков… - поделился один из "художников" Ильнур Мутагаров. - Надеюсь, что в Оренбурге это станет новой традицией.

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