Омичи на озере в Парке Победы нарисовали гигантскую лапу тигра

Оригинальное поздравление, которое создали омские волонтеры изо льда из снега, можно во всей красе увидеть только с высоты птичьего полета. Сделать это помог квадрокоптер, предоставленный минприроды РФ.

В рамках Всероссийской акции "Чудо на льду" сибиряки изобразили 50-метровый опечаток лапы тигра - символа 2022 года. Новая открытка пополнила необычный "тираж", участниками которого стали сразу семь регионов - Москва, Оренбург, Новосибирск, Екатеринбург, Якутск и Омск. Счастливая цифра!

Добровольцы трудились не покладая рук.

- У нас сегодня морозец, 25 градусов. Но здесь удивительно тепло. И не потому, что светит солнце, а в палатке ждет горячий чай. Просто все, кто собрались, излучают хорошее настроение. И с лопатами в руках создают самый настоящий новогодний праздник. И я вместе с ними. Это здорово! - поделилась с "РГ" второкурсница ОмГТУ, будущий инженер-программист Вероника Подкосова.

Вместе с нею на озеро в Парке победы пришли студенты, школьники, жители омского левобережья, добровольцы "Россоюзспаса". Их дружные лопаты сначала выгравировали на заснеженном льду символ года - лапу тигра. А потом и надписи - "Омск-2022" и "Дай пять Тигру на удачу в Новом году!"

Напомним, что первую открытку на ледяной палитре нарисовал житель Амурской области Валерий Мельников. 10 лет он создавал оригинальные зимние творения, но в прошлом году его не стало.

Россияне решили продолжить замечательную традицию. Омичи тоже поддержали акцию, и намерены делать это не однажды. По словам регионального замминистра Александра Сердюкова, событие достойно того, чтобы рисовать поздравления на льду каждый год.

Сибирь - настоящий Клондайк живописных мест. Почему бы не показать их миру? А новогоднее творчество - прекрасный способ объединить всех неравнодушных людей Отечества.