В Томске по горячим следам задержали поджигателя пиротехники в "Ленте"

Подозреваемого в поджоге гипермаркета на улице Пушкина в Томске задержали по горячим следам.

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть УМВД России по Томской области 16.25 по местному времени, а спустя четыре часа в отдел уже везли 27-летнего задержанного.

Как сообщили в региональном УМВД, это местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Возгорание в отделе пиротехники гипермаркета "Лента" на улице Пушкина произошло сегодня в 16.14 и было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. Площадь пожара составила два квадратных метра. Из магазина были эвакуированы около 500 посетителей и 150 работников.

Это уже второй поджог в томской "Ленте" на этой неделе. 21 декабря сгорело здание гипермаркета площадью 5225 квадратных метров на улице Елизаровых, обвиняемый находится под стражей.