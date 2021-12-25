Прокуратура оценила ущерб от финансовой пирамиды в КБР в 911 млн рублей

В Кабардино-Балкарии озвучили ущерб, причиненный жителям России финансовой пирамидой, которая действовала в регионе в 2020 году. По данным прокурора республики Николая Хабарова, предварительно по 94 уголовным делам ущерб составил 911,7 миллиона рублей. Об этом он сообщил на пресс-конференции 24 декабря.

- По делу о пирамиде только в нашей республике возбуждено 40 уголовных дел, от следственного департамента МВД России получено еще 54 дела, возбужденных в 15 регионах России. Предварительно причиненный членами ОПГ ущерб по всем 94 делам составляет 911,7 миллиона рублей, - отметил Хабаров, которого цитирует ТАСС.

Финансовая пирамида возникла в КБР в июле 2020 года. Тогда некая Элина опубликовала в социальных сетях предложение о выгодных "инвестициях" с обещанием дохода в 60-250 процентов за 30 дней. Как и в любой пирамиде, первые вкладчики получали деньги назад, поэтому количество вкладчиков начало расти лавинообразно. Само собой, выплаты быстро прекратились и к концу 2020 года в полицию начали поступать десятки заявлений о мошенничестве.

Уголовные дела возбудили в начале января 2021 года по статье 159 УК РФ "Мошенничество" и части 2 статьи 172.2 УК РФ "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества".

Как ранее сообщала "РГ", вкладчики пирамиды потеряли сотни миллионов рублей - на взносы люди собирали целыми селами, брали кредиты в банках и занимали деньги у родственников и знакомых.