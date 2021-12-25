Талибы запретили водителям слушать музыку в автомобиле

Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба, сообщает телеканал Kabul News.

"Водителям была дана письменная рекомендация не включать музыку и не сажать в машины женщин без хиджаба", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины должны праздновать в разных залах, напоминает РИА Новости.

Напомним, как заявил в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, решение о признании правительства талибов должно быть консолидированным, и Москва в этом вопросе будет исходить из реалий.