Врач назвала четыре признака, которые указывают на высокий холестерин

У высокого холестерина нет ярко выраженных симптомов. Однако медики выделяются четыре косвенных признака, которые могут свидетельствовать о наличии у человека этого опасного состояния. Их перечисляет Daily Express.

Издание ссылается на мнение доктора Деборы Ли, которая назвала симптомы, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это роговичная дуга - сероватые или белесые отложения на периферии роговицы. Это состояние характерно прежде всего для пожилых людей. Однако, по словам доктора Ли, если роговичная дуга появляется у человека моложе 40 лет, это может свидетельствовать о высоком уровне холестерина. У людей с семейной гиперхолестеринемией эта дуга или кольцо обычно появляется раньше 45 лет, и она указывает на повышенный риск развития сердечных заболеваний.

Во-вторых, это ксантелазма. Так называются желтоватые отложения жира, скапливающегося под кожей на внутренних сторонах верхнего и нижнего века. Обычно эти бляшки появляются вокруг глаз и носа, и чаще всего они симметричны. "Сами по себе ксантелазмы безвредны, однако они могут указывать на высокий уровень холестерина, - объяснила доктор Ли. - Ксантомы сухожилий могут появляться на коленях, на ахилловом сухожилии, на кистях рук и ступнях".

Третий признак - контрактура Дюпюитрена. Это одна из деформаций кисти руки, которая может сигнализировать о высоком уровне холестерина. При этом состоянии происходит перерождение сухожилий четвертого и пятого пальцев на ладонях, и человеку становится трудно разгибать эти пальцы. В итоге может происходить даже полная деформация этих пальцев. Также эта проблема связана с курением, чрезмерным употреблением алкоголя и диабетом.

Четвертый ярко выраженный признак высокого холестерина - плохо прощупываемый пульс на запястьях. Иногда это является признаком высокого уровня холестерина. "Если прослушивать заблокированную артерию с помощью стетоскопа, врач может услышать ненормальные звуки, называемые шумами", - цитирует сообщение ИноСМИ.

Для правильной постановки диагноза необходимо проконсультироваться со специалистами.

Ранее эксперты назвали сладость, которая снижает уровень холестерина. Речь о темном шоколаде. Он содержит большое количество флавоноидов, которые помогают артериям расширяться. Это снижает кровяное давление.