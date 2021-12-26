Что грозит водителю, если он не вписан в полис ОСАГО

Нередки случаи, когда за рулем автомобиля оказывается водитель, который не вписан в полис ОСАГО. Причины могут быть самые разные. Скажем, владельцу машины может стать плохо, и он может попросить кого-то сесть за руль. Или сосед, друг, коллега просит вас одолжить ему автомобиль на день, а тема со страховкой при этом вообще не поднимается. Чем чревата такая ситуация?

Начнем с того, что страховка страховке - рознь. Закон, как известно, позволяет заключать страховой договор как с указанием конкретных водителей, пользующихся автомобилем (обычно в полисе ОСАГО предусмотрено пять строк для введения данных о застрахованных водителях), так и на неограниченный круг лиц.

Соответственно практикуется либо ограниченная страховка ОСАГО, оформляющаяся на определенных водителей, указываемых в договоре, так и неограниченная. В последнем случае речь идет о так называемом открытом полисе, где не указываются лица, допущенные к управлению, и ставится пометка "без ограничений".

При этом понятно, что неограниченное ОСАГО обойдется клиенту (чаще всего это юридические лица) дороже (нередко почти в двое). Кроме того, стаж и возраст при ценообразовании страховки не будет учитываются, равно как коэффициент безаварийности для каждого конкретного водителя.

Однако вернемся к вопросу о езде без полиса ОСАГО. Вне зависимости от того, об ограниченной или неограниченной страховке идет речь, управление транспортным средством без наличия страхового полиса влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей на того, кто находится за рулем. Причем речь идет о тех случаях, когда водитель попросту забыл страховку дома.

Если же договор о полисе ОСАГО в принципе не заключался или срок его действия истек, недобросовестному водителю придется заплатить уже 800 рублей. При этом штраф за отсутствие полиса инспекторы ГИБДД имеют право выписывать сколько угодно раз. В то же время отсутствие полиса ОСАГО - нарушение, на которое распространяется 50-процентная скидка. Чтобы воспользоваться такой опцией, как известно, необходимо оплатить квитанцию в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

При этом есть еще один важный нюанс - несмотря на пункт 2.1.1 в ПДД (гласит, что водитель обязан иметь полис ОСАГО при себе и показывать его по требованию сотрудников полиции), водителю не обязательно показывать инспектору ГИБДД полис, распечатанный на бумаге. Если полис электронный, можно предъявить сотрудникам фото полиса ОСАГО на телефоне или планшете. В соответствии с поправкой в ПДД, имея е-ОСАГО, возить с собой бумажный вариант не требуется.

И тем не менее мы рекомендуем держать как минимум распечатку электронной версии полиса при себе. В конечном счете, батарея вашего телефона может сесть, и вы останетесь не у дел, точнее - под угрозой штрафа за езду без полиса ОСАГО. Впрочем, сотрудники ДПС могут "пробить" полис по специальной базе МВД (вводится номер и VIN-код автомобиля) или, если вы помните номер страхового документа, найти информацию о страховке на официальном сайте РСА (Российского союза страховщиков). Однако, повторимся, лучше иметь при себе распечатку полиса ОСАГО.

Правда и то, что штрафом 500 и 800 рублей на сегодняшний день напугаешь далеко не всех водителей. Чем не повод взять машину у приятеля или коллеги и не задумываться о вписывании себя в страховку? Главная опасность состоит в том, что в случае ДТП по вашей вине вся ответственность ляжет на человека, находившегося за рулем и не вписанного в страховку.

Точнее, если вы попали в аварию не по своей вине, и вы не вписаны в полис ОСАГО, то отделаетесь штрафом в 800 рублей. Однако если виновник аварии вы, то кроме штрафа вам придется за свой счет оплатить ремонт пострадавшего автомобиля и возмещать расходы на лечение пострадавших в аварии. В большинстве случаев виновнику выдвигается регрессивное требование страховой компании о возмещении убытков, если она произведет выплаты самостоятельно.

Если же человек, не вписанный в полис ОСАГО и попавший в ДТП, не является виновником аварии, все не так плохо. Случай по договору ОСАГО все равно является страховым (пункт 2 статьи 6, пункт 2 статьи 15 Закона N 40-ФЗ). Изменится лишь порядок обращения за компенсацией в страховую. А именно - нужно будет писать заявление в СК виновника происшествия или в РСА. Ну и, конечно, придется выплатить штраф 800 рублей.

Напрашивается и еще один вопрос - а нельзя ли экстренно вписать человека в полис ОСАГО, например, просто позвонив в страховую или внеся изменения в форму полиса на сайте СК? К сожалению, расширить таким образом сферу действия страховки можно лишь, подав заявление в СК в письменной форме. Иными словами, на это уйдет время. При этом на стадии расширения полиса страховая компания вправе потребовать уплаты дополнительной страховой премии в соответствии со страховыми тарифами по обязательному страхованию соразмерно увеличению риска.