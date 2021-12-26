Как будут увеличивать маткапитал

С 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала будет проводиться по фактической инфляции, а не прогнозируемой. Закон об этом публикует "Российская газета".

В законе отмечается, что размер маткапитала должен будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством. В таком же порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы данной выплаты (в том случае, если родители не использовали полностью полученный маткапиал).

Сегодня маткапитал составляет 483 881 рубль за первого ребенка и 639 431 - за второго ребенка и последующих детей. Таким он останется до 1 февраля 2022 года, затем будет повышен.

Программа выдачи материнского капитала действует с 2007 года. Сначала его предоставляли при рождении или усыновлении второго и последующих детей. А с 2020 года маткапитал выдают и при рождении или усыновлении первого ребенка. По словам главы минтруда Антона Котякова, за время действия программы маткапитал получили почти 12 млн граждан. Более 80% семей тратят его на улучшение жилищных условий.

Сейчас средства назначаются автоматически, семьям не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Как сообщил Котяков, упрощена процедура и при направлении маткапитала на покупку жилья. Уже сегодня направить средства на погашение ипотеки можно сразу из банковского приложения.

Этим же законом защищаются интересы граждан в случае неправомерного перевода средств пенсионных накоплений.

Пока еще действует норма, при которой, если человек досрочно переходит из одного в другой негосударственный пенсионный фонд (с 2015 года гражданин может перевести свои пенсионные накопления без штрафных санкций раз в 5 лет), то пенсионные накопления передаются ему без части дохода от их инвестирования. И вернуть эти деньги нельзя, даже если суд признал договор об обязательном пенсионном страховании недействительным. Теперь в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании страховщики обязаны будут возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

Кстати, россияне, решившие ранее сменить страховщика пенсионных накоплений, могут за оставшиеся дни 2021 года еще передумать и изменить свое решение. Для этого им нужно до 31 декабря подать в Пенсионный фонд России соответствующее уведомление.