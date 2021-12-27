Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 415-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Статья 1

Абзац первый подпункта 5 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2003, N 1, ст. 13; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454; 2010, N 49, ст. 6409; 2011, N 29, ст. 4291; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7037, 7057; 2012, N 50, ст. 6966; 2013, N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 27, ст. 4183; 2018, N 31, ст. 4858; 2019, N 14, ст. 1461; N 51, ст. 7488) после слова "включая" дополнить словами "проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование собственных средств негосударственного пенсионного фонда, подлежащие переводу негосударственным пенсионным фондом предыдущему страховщику в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным,".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166; 2005, N 19, ст. 1755; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 49, ст. 7036, 7037; 2012, N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965; 2013, N 30, ст. 4044, 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41; N 27, ст. 4225; 2018, N 11, ст. 1584; N 31, ст. 4858; N 32, ст. 5115; 2020, N 50, ст. 8054; 2021, N 1, ст. 76; N 17, ст. 2878; N 24, ст. 4208) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) абзац двадцать пятый дополнить словами ", а также проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование собственных средств фонда, подлежащие переводу фондом предыдущему страховщику в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным";

б) абзац двадцать седьмой после слова "дату" дополнить словами ", а также проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование собственных средств фонда, подлежащие переводу фондом предыдущему страховщику в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным";

2) пункт 4 статьи 18 дополнить абзацами следующего содержания:

"средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию, подлежащих восстановлению на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным;

дохода от инвестирования средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию, подлежащих восстановлению на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, в размере, определенном в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

процентов за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средств, направленных на формирование собственных средств фонда, подлежащих переводу фондом предыдущему страховщику в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным.";

3) в статье 201:

а) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;

б) пункт 8 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5) восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии средств пенсионных накоплений, направленных в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с пунктом 5 статьи 366-1 настоящего Федерального закона, после поступления в фонд средств пенсионных накоплений в соответствии с пунктом 53 статьи 366 настоящего Федерального закона;

6) выплата дохода от инвестирования средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию, подлежащих восстановлению на пенсионном счете накопительной пенсии в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, в размере, определенном в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.";

4) статью 362 дополнить подпунктом 42 следующего содержания:

"42) до направления предыдущему страховщику в соответствии с пунктом 53 статьи 366 настоящего Федерального закона средств пенсионных накоплений отдельно отражать на пенсионных счетах накопительной пенсии в качестве результата инвестирования средств пенсионных накоплений проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование собственных средств фонда;";

5) в пункте 53 статьи 366:

а) в абзаце первом слова "получения фондом" заменить словами "вступления в силу";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

"При этом проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование собственных средств фонда, уплачиваются за счет собственных средств фонда, отражаются на пенсионном счете накопительной пенсии в качестве результата инвестирования средств пенсионных накоплений и направляются в составе средств пенсионных накоплений предыдущему страховщику.";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"Средства пенсионных накоплений, полученные предыдущим страховщиком в соответствии с настоящим пунктом, должны быть переданы в доверительное управление управляющей компании в срок не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в котором они были получены фондом.";

6) статью 366-1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Фонд в срок не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в котором средства пенсионных накоплений были получены фондом, в соответствии с пунктом 53 статьи 366 настоящего Федерального закона восстанавливает на пенсионном счете накопительной пенсии средства пенсионных накоплений, направленные в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, и передает их в доверительное управление управляющей компании.

Одновременно с восстановлением средств пенсионных накоплений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, фонд отражает на пенсионном счете накопительной пенсии доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, восстанавливаемых из резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию, исходя из результатов инвестирования средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы фонда, имевших место за период нахождения восстанавливаемых средств в резерве фонда по обязательному пенсионному страхованию.

Отражение фондом в порядке и размерах, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, на пенсионном счете накопительной пенсии дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений осуществляется за счет средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию.

В случае отсутствия дохода либо получения убытка от инвестирования средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы фонда, исходя из результатов инвестирования указанных средств, имевших место за период нахождения восстанавливаемых средств в резерве фонда по обязательному пенсионному страхованию, отражение на пенсионном счете накопительной пенсии дохода, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не производится.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 19, ст. 1755; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2011, N 49, ст. 7036, 7037; 2012, N 50, ст. 6965; 2013, N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2016, N 1, ст. 41; 2018, N 18, ст. 2557; N 31, ст. 4858; 2020, N 50, ст. 8054) следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"средства резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, подлежащие восстановлению на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным;

доход от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, подлежащих восстановлению на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, в размере, определенном в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование собственных средств негосударственного пенсионного фонда, подлежащие переводу негосударственным пенсионным фондом предыдущему страховщику в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным;";

2) в пункте 2 статьи 12 слова "подпункта 5" заменить словами "подпунктов 5 и 13";

3) в статье 301:

а) в подпункте 71 пункта 2 слова ", а также процентов за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений" исключить;

б) пункт 7 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) восстановление на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица средств пенсионных накоплений, направленных в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, после поступления средств пенсионных накоплений в соответствии с пунктом 53 статьи 366 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах";

5) выплата дохода от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, подлежащих восстановлению на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, в размере, определенном в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.";

4) пункт 1 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания:

"Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает перевод средств пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с пунктом 53 статьи 366 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", в доверительное управление управляющей компании в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором они были получены.";

5) статью 341 дополнить пунктами 6-9 следующего содержания:

"6. Пенсионный фонд Российской Федерации в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Пенсионным фондом Российской Федерации были получены средства пенсионных накоплений в соответствии с пунктом 53 статьи 366 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", восстанавливает на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица средства пенсионных накоплений, направленные в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, и передает их в доверительное управление управляющей компании.

7. Одновременно с восстановлением средств пенсионных накоплений, указанных в пункте 6 настоящей статьи, Пенсионный фонд Российской Федерации отражает на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица доход от инвестирования средств, восстанавливаемых из резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, исходя из результатов инвестирования средств пенсионных накоплений (коэффициентов прироста инвестиционного портфеля управляющей компании, в которой осуществлялось инвестирование средств пенсионных накоплений застрахованного лица), имевших место за период нахождения восстанавливаемых средств в резерве Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию.

8. Отражение Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке и размерах, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений осуществляется за счет средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию.

9. В случае отсутствия дохода либо получения убытка от инвестирования средств пенсионных накоплений исходя из результатов инвестирования указанных средств (коэффициентов прироста инвестиционного портфеля управляющей компании, в которой осуществлялось инвестирование средств пенсионных накоплений застрахованного лица), имевших место за период нахождения восстанавливаемых средств в резерве Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, отражение на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица дохода, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, не производится.".

Статья 4

Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 19; 2010, N 31, ст. 4210; 2017, N 52, ст. 7934; 2020, N 9, ст. 1127) изложить в следующей редакции:

"2. Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации.

В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала.".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6987; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41; 2018, N 11, ст. 1584; N 32, ст. 5115) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 1 статьи 2 слова "части трудовой" исключить;

2) абзац двадцать первый части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"Р k - сумма пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации по состоянию на 31 декабря последнего года k-го пятилетнего периода с года возникновения правоотношений со страховщиком, в размере, отражающем результат их инвестирования, включая проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование собственных средств негосударственного пенсионного фонда, подлежащие переводу негосударственным пенсионным фондом предыдущему страховщику в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным;".

Статья 6

В пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6989; 2018, N 31, ст. 4861) слово "сформированных" заменить словами "включая средства, сформированные", слова "и средств" заменить словом ", средств", дополнить словами "и средства, сформированные за счет иных определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации источников формирования таких средств".

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Статьи 1 - 3, 5 и 6 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2022 года.

3. Установить, что до 1 февраля 2022 года материнский (семейный) капитал устанавливается в размере, предусмотренном частью 1 статьи 8 Федерального закона от 8 декабря 2020 года N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

4. Действие положений Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (в редакции настоящего Федерального закона) и Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) в части установления финансовых последствий признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным распространяется на правоотношения, вытекающие из случаев признания судами таких договоров недействительными в соответствии с вступившими в законную силу судебными постановлениями, во исполнение которых в соответствии с пунктом 53 статьи 366 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" средства пенсионных накоплений застрахованных лиц поступили на счет предыдущего страховщика по обязательному пенсионному страхованию в период до трех лет включительно до 1 июля 2022 года.

5. В случаях, указанных в части 4 настоящей статьи, страховщики по обязательному пенсионному страхованию, которым в связи с признанием судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным в соответствии с пунктом 53 статьи 366 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" были переданы средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, в срок не позднее трех месяцев с 1 июля 2022 года:

1) восстанавливают (за исключением случаев, если такое восстановление было осуществлено до 1 июля 2022 года) на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица) средства пенсионных накоплений, направленные в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (резерв негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию) в соответствии с пунктом 5 статьи 341 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и пунктом 5 статьи 366-1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах";

2) отражают на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица) доход от инвестирования средств, восстанавливаемых из резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (резерва негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию), исходя из результатов инвестирования средств пенсионных накоплений (коэффициентов прироста инвестиционного портфеля управляющей компании, в которой осуществлялось инвестирование средств пенсионных накоплений застрахованного лица), имевших место за период нахождения восстанавливаемых средств в резерве Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (резерве негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию). В случае отсутствия дохода либо получения убытка от инвестирования средств пенсионных накоплений исходя из результатов инвестирования указанных средств (коэффициентов прироста инвестиционного портфеля управляющей компании, в которой осуществлялось инвестирование средств пенсионных накоплений застрахованного лица), имевших место за период нахождения восстанавливаемых средств в резерве Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (резерве негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию), отражение на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица) дохода, предусмотренного настоящим пунктом, не производится;

3) отражают на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица) в качестве результата инвестирования средств пенсионных накоплений ранее полученные в соответствии с пунктом 53 статьи 366 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование собственных средств негосударственного пенсионного фонда, подлежащие переводу негосударственным пенсионным фондом предыдущему страховщику в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным.

6. Страховщики в срок не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в котором они восстановили (отразили) на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица) средства пенсионных накоплений, указанные в части 5 настоящей статьи, передают их в доверительное управление управляющей компании, если иное не указано в части 7 настоящей статьи.

7. В случае, если на момент восстановления (отражения) средств пенсионных накоплений, указанных в части 5 настоящей статьи, Пенсионный фонд Российской Федерации (негосударственный пенсионный фонд), обязанный осуществить в соответствии с частью 5 настоящей статьи восстановление (отражение) таких средств на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица), не является страховщиком застрахованного лица в связи с его переходом (досрочным переходом) к другому страховщику, данные средства пенсионных накоплений в срок не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в котором такие средства были восстановлены (отражены) на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица), передаются страховщику, у которого застрахованное лицо формирует средства пенсионных накоплений на момент восстановления (отражения) средств пенсионных накоплений, указанных в части 5 настоящей статьи.

8. Восстановление (отражение) Пенсионным фондом Российской Федерации (негосударственным пенсионным фондом) на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица) средств пенсионных накоплений, указанных в части 5 настоящей статьи, осуществляется за счет средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (резерва негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию).

Президент Российской Федерации В. Путин