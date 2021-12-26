Мировой рынок телекоммуникационного оборудования побил собственные рекорды

Мировой рынок телекоммуникационного оборудования растет, он "съел" все чипы, которых теперь так не хватает автопрому.

По прогнозу Dell Oro Group, по итогам года объем отрасли превысит 95 млрд долл. - на 5 млрд больше, чем годом ранее. По оценкам экспертов, ключевыми факторами роста стали многократное увеличение трафика, строительство сетей 5G по всему миру и масштабная программа по замене китайского телекоммуникационного оборудования на оборудование других производителей, проводимая правительством США.

В третьем квартале уходящего года объем рынка в денежном выражении вырос на 6% по сравнению с тем же периодом 2020-го. В квартальном исчислении рост еще больше - приблизительно 9%. Что более значимо - продажи телеком-оборудования в мире растут уже шесть кварталов подряд. Это выглядит достаточно неожиданно на фоне непрекращающихся разговоров о кризисе компонентов и проблемах с логистикой на рынке высокотехнологического оборудования.

В числе ведущих поставщиков такие гиганты, как Nokia, Ericsson, ZTE, Cisco, Ciena и Samsung, а безусловным лидером отрасли, несмотря на санкции США, остается китайский Huawei. Сохранение неизменной группы лидеров аналитики считают признаком стабильного положения дел на рынке.

Эксперты объясняют рост на фоне дефицита тем, что мировые IT-гиганты закупают чипы и процессоры миллионами единиц по предзаказам, сделанным на несколько лет вперед, и их кризис практически не коснулся. Жертвами же стали заказчики среднего уровня, которые и создают в настоящий момент информационный фон, считает Олег Артамонов, эксперт в области "Интернета вещей".

"На рынке наблюдается устойчивый рост спроса, - говорит Константин Анкилов, управляющий партнер "ТМТ Консалтинг". - Драйвером стал рост потребляемого трафика, и как следствие, необходимость модернизации существующей инфраструктуры передачи данных. Еще один важный фактор - рост относительно новых сегментов, в первую очередь оборудования м2м, необходимого для решений "умного дома". Нельзя не учитывать и стремительное строительство в мире сетей 5G, что обеспечивает спрос как собственно на решения 5G, так и на транспортную инфраструктуру систем передачи данных. Так, по прогнозу IDC, к 2023 году в мире будет насчитываться 9 млрд IoT-устройств, работающих в сотовых сетях, а к 2025 году, по оценкам GSMA, число подключений достигнет 25 млрд, И большинство из этих устройств будет подключено при помощи технологии 5G.

Как следует из отчета Ericsson Mobility Report , рост мобильного трафика в третьем квартале 2021 года составил 42% к третьему кварталу 2020-го. С учетом сетей фиксированно-беспроводного доступа (FWA) общемировой трафик в третьем квартале 2021 года составил 78 ЭБ в месяц, прогнозируемый объем к концу 2027 года - 370 ЭБ в месяц.

Еще одним драйвером роста стало решение американских властей профинансировать работы по замене на сетях связи на территории США оборудования Huawei и ZTE на оборудование других производителей, так как эти компании были классифицированы как угроза национальной безопасности США. Как только телекоммуникационные компании получат средства на возмещение расходов, у них будет около года на удаление оборудования и монтаж нового. Совокупный бюджет программы возмещения составляет 1,9 млрд долл., и, по словам главы ИА Telecom Daily Дениса Кускова, это один из самых амбициозных и масштабных проектов в телекоммуникационной отрасли за всю ее историю, который будет реализован без участия как минимум двух компаний, занимающих на этом рынке лидирующие позиции.

В 2022 году объем отрасли в мире, как прогнозируется, превысит 100 млрд долл. По итогам 2020 года российский рынок телекоммуникационного оборудования был оценен в 15,5 млрд долл. По оценкам NeoAnalitycs, доля иностранных компаний, присутствующих в различных сегментах российского рынка телекоммуникаций, достигала в 2020 году 93%. Ожидается, что к 2025 году доля отечественного оборудования на российском рынке достигнет 30%. В рамках стратегии Минпромторга, речь идет о производстве полного цикла, в том числе комплектующих и микроэлектронных компонентов. Причем сети 5G будут строиться только на базе отечественного оборудования, а с 2023 года и на сетях 4G должны использоваться исключительно отечественные базовые станции.