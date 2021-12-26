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26.12.2021 15:40
Рубрика: Общество

Назван самый вредный напиток, ускоряющий процесс старения

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диеты могут помочь человеку выглядеть моложе. Однако существует напиток, который, напротив, ускоряет процесс старения. Издание Eat This, Nor That ссылается на исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Current Nutrition Reports. Согласно ему употребление обычной сладкой газировки может привести к изменению состава кишечной флоры, воспалительным процессам в организме и развитию окислительного стресса - все эти процессы провоцируют преждевременное старение.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско также отмечали роль напитков с добавленным сахаром в преждевременном старении организма на клеточном уровне. В рамках исследования были проанализированы данные 5309 взрослых американцев в возрасте от 20 до 65 лет, в анамнезе которых не было сердечно-сосудистых заболеваний. Данные были собраны в процессе реализации американской национальной программы National Health and Nutrition Examination Surveys, проводившейся с целью оценки состояния здоровья и питания жителей США с 1999 по 2002 год.

Было обнаружено, что у людей, которые регулярно употребляли сладкие напитки, в белых кровяных тельцах более короткие теломеры - концевые участки хромосом ДНК. Ученые связывают укороченные теломеры с увеличением риска хронических заболеваний и, как следствие, с уменьшением продолжительности жизни.

По словам одного из авторов исследования Элиссы Эпел, это первые свидетельства того, что употребление сладкой газировки влияет на длину теломер. Она подчеркивает, что данные применимы ко всем возрастам и расам. Причем процесс укорочения теломер начинается задолго до наступления болезней. Эксперта уточнила, что хотя исследование проводилось исключительно на взрослых людях, его выводы могут быть применимы и к детям.

Подчеркивается, что выводы указывают на связь, а вовсе не причинно-следственную зависимость. Тем не менее долгосрочные последствия употребления сладкой газировки вполне очевидны. В частности, отмечается, что, если ежедневно употреблять пол-литра газировки с добавленным сахаром, это ускорит процесс старения в среднем на 4,6 года. При таком режиме употребления газировки теломеры укорачиваются так же, как при курении, цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее врач назвала лучшие продукты для снижения холестерина после 50 лет. Отмечается, что необходимо включать в рацион овес и все, что сделано из овсяной муки, фрукты, которые можно съедать вместе с кожурой, бобы, семена и орехи. Все они содержат клетчатку, которая помогает выводит холестерин из организма.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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