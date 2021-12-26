Песков назвал Путина и Байдена самыми опытными политиками на планете

У президентов России и США наладился очень хороший диалог. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. В интервью "Москва. Кремль. Путин" на "России-1" он отметил, что Путин и Байден уважительно относятся к позициям друг друга.

- У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть когда они говорят, они абсолютно конструктивно, очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально, - сказал Песков, подчеркивая, что расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть неуважительным.

По словам Пескова, оба президента - самые опытные политики на планете, также числу опытнейших политиков следует отнести председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Дмитрий Песков говорил, о том, что президенты России и США не друзья, но диалог между ними конструктивный. "Путину и Байдену говорить комфортно в том плане, что они доводят друг до друга позицию, говорят о проблеме и дают четкий ответ - "да" или "нет"", - сказал он.