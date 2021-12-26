Песков сравнил Путина с гроссмейстером

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил действия Владимира Путина с шахматистом, который просчитывает несколько ходов вперед в переговорах с США.

- Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все, - заявил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".

Говоря о нынешней ситуации, Песков отметил, что дипломатический язык оппонентов из США значительно деградировал, иногда он даже скатывается к хамству.

- Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится, - сказал он.

По его словам, российским дипломатам предстоит нелегкий разговор. При этом, отметил Песков, лучше когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об ответе нашего государства в том случае, если НАТО откажется давать гарантии безопасности. Он будет зависеть от рекомендаций экспертов, пояснил Путин.