Новости

Песков: Санкции никогда не достигают своей цели 16:37
Центральную Россию ожидает возвращение морозов 16:33
В Кремле заявили о невозможности сделать из России жертву 16:09
Песков прокомментировал пуск "Циркона" 16:00
Песков считает, что в 2022 году мир ждут новые волны пандемии 15:55
Назван самый вредный напиток, ускоряющий процесс старения 15:40
Песков назвал Путина и Байдена самыми опытными политиками на планете 15:32
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки для внуков 15:23
Песков сравнил Путина с гроссмейстером 15:20
На Москву идет сильная метель 14:55
В возрасте 92 лет умер экс-президент Греции Каролос Папульяс 14:51
В СФ прокомментировали требования ЕС компенсаций за импортозамещение 14:34
На Украине беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет 14:11
В центре Гамалеи назвали страны, где "омикрон" начал вытеснять "дельту" 13:19
Сенатор назвал хорошим сигналом предложение НАТО о консультациях с РФ 13:15
Оперштаб: В Москве выявлено 2180 новых случаев COVID-19 12:32
Премьер Испании назвал подарком окончание извержения на Канарах 12:28
Семак не хочет, чтобы Дзюба оставался в "Зените" 12:26
Россияне назвали самые любимые новогодние песни 11:43
Кабмин выделил 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах 11:24
Подруга нового президента Чили отказалась становиться "первой леди" 11:11
Юрист рассказал, что нельзя делать со старой банковской картой 11:10
Шойгу открыл в Подмосковье "Зимнюю сказку" 11:00
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь 10:54
Трое из семи участников группы BTS заразились COVID-19 в США 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
26.12.2021 15:20
Рубрика: Власть

Песков сравнил Путина с гроссмейстером

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил действия Владимира Путина с шахматистом, который просчитывает несколько ходов вперед в переговорах с США.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Захарова назвала ключевые вопросы на предстоящих переговорах с США и НАТО

- Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все, - заявил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".

Говоря о нынешней ситуации, Песков отметил, что дипломатический язык оппонентов из США значительно деградировал, иногда он даже скатывается к хамству.

- Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится, - сказал он.

По его словам, российским дипломатам предстоит нелегкий разговор. При этом, отметил Песков, лучше когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об ответе нашего государства в том случае, если НАТО откажется давать гарантии безопасности. Он будет зависеть от рекомендаций экспертов, пояснил Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США

Главное сегодня

Песков: Расширение НАТО на Украину - вопрос жизни и смерти для РФ
МИД РФ: Сроки и формат встречи Совета Россия-НАТО прорабатываются
В СФ прокомментировали требования ЕС компенсаций за импортозамещение
"Газпром" ответил на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу
СМИ сообщили о возможной встрече России и Германии по Украине
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги