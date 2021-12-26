Поправки в Закон "О полиции" расширяют права и полномочия сотрудников полиции

Самая главная новация - появление новой статьи 15.1, разрешающей проникать полицейским в автомобиль в отсутствии хозяев. До этого только статья 15 разрешала проникать в жилье в отсутствие хозяев и вопреки желанию находящихся там людей. Впрочем, случаи, причины и порядок такого проникновения в жилье подробно прописаны в той же статье 15 Закона "О полиции".

Происходит такое нечасто, но, разумеется, весьма болезненно для владельцев движимого и недвижимого имущества. Так, вскрытие жилья, в том числе и со взломом, может произойти, если полицейские знают о нахождении в помещении преступников, нарколаборатории или наркопритона, незаконного оружия, взрывного устройства. Или если в этот момент здесь совершается преступление. Например, удерживаются заложники. Бывает и так, что кому-то стало плохо и срочно требуется помощь. Времени искать хозяев, чтобы те своими ключами открыли дверь, просто нет, счет идет на секунды и чьей-то жизни угрожает опасность.

Причины вскрытия машины в отсутствии хозяина, в принципе, такие же, как и вскрытия жилья. Например, при получении информации, что в автомобиле находятся наркотики, оружие или взрывчатка. Бывает, что в машине забывают ребенка, который может насмерть замерзнуть либо задохнуться. Еще одна из причин вскрытия машины - нахождение там пьяного водителя или преступника, который заблокировался в салоне.

Полицейские вправе вскрыть машину и извлечь оттуда человека вопреки его желанию. Тем не менее собственность есть собственность, и ее владелец вправе знать, что с ней произошло без его ведома. А полиция обязана это ему сообщить в течение 24 часов. Полицейские в отсутствие собственника вскрытого автомобиля должны обеспечить недопущение в него доступа посторонних лиц.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов считает, что новый закон позволит более эффективно пресекать и раскрывать правонарушения. В связи с этим возрастает значение профессиональной подготовки сотрудников и повышения требовательности к ним. Их действия должны быть строго регламентированы, понятны и прозрачны. Необходимо повысить и уровень ответственности за превышения полномочий, предусмотреть понятный механизм компенсации вреда, причиненного гражданам. Расширение прав полицейских также должно сопровождаться жесткими регламентами и возможностью контроля со стороны общества. Причем в этом заинтересованы и сами правоохранители. Ведь проникновения в жилье или машину без участия владельца могут вызвать обвинения в том, что или что-то пропало или, наоборот, что-то подкинули. Надо исключить возможность такого рода ситуаций.

Полицейские имеют право осматривать всех, кто находится на оцепленной территории, и производить осмотр машин

Есть интересные новации по оцеплению полицией территории. Раньше сотрудники оцепляли только территорию, местность - кстати, весьма расплывчатый термин. Теперь это конкретизировано, включает в себя и жилое помещение, и районный участок, и целый городской квартал. То есть любую территорию, необходимую для проверки заявления о преступлении. Более того, сотрудники полиции имеют право осматривать всех, кто на этой территории находится, производить осмотр машин, чего раньше не было.

- Подготовка или совершение преступления, поиск оружия, наркотиков, взрывчатых веществ теперь стали дополнительным основанием оцепления территории, - рассказал Юрий Жданов. - По периметру оцепленной, заблокированной территории сотрудники имеют право осуществлять личный осмотр как самого гражданина, его вещей, так и транспортных средств. Если гражданин отказывается от личного осмотра, то полицейские имеют право его не впускать или не выпускать за оцепленную территорию до момента снятия оцепления.

Кстати, сотрудникам полиции теперь разрешается досмотр граждан и их вещей при возможном наличии у них наркотиков, оружия и запрещенных веществ, но и при наличии оснований, что они скрывают краденое. Как правило, такие основания базируются на оперативной информации. Полицейский теперь может представиться задержанному, предъявить удостоверение и разъяснить права уже после его задержания. И это логично, особенно в ситуации совершения преступления. Новая норма специально уточняет, что полицейский может так поступать в случае, когда ему или гражданам угрожает опасность. Юрий Жданов подчеркнул, что алгоритм оцепления территории, проникновения в помещение, вскрытия автомобиля будет дополнительно регламентирован в подзаконных актах, регламентах и приказах.