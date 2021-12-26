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26.12.2021 19:41
Рубрика: Власть

Поправки в Закон "О полиции" расширяют права и полномочия сотрудников полиции

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Подписанные главой государства поправки в Закон "О полиции", которые публикуются сегодня в "Российской газете", значительно расширяют права и полномочия сотрудников полиции.
Полицейским разрешено проникать в частное жилье и другие помещения в отсутствие собственника. Фото: РИА Новости Полицейским разрешено проникать в частное жилье и другие помещения в отсутствие собственника. Фото: РИА Новости
Полицейским разрешено проникать в частное жилье и другие помещения в отсутствие собственника. Фото: РИА Новости

Самая главная новация - появление новой статьи 15.1, разрешающей проникать полицейским в автомобиль в отсутствии хозяев. До этого только статья 15 разрешала проникать в жилье в отсутствие хозяев и вопреки желанию находящихся там людей. Впрочем, случаи, причины и порядок такого проникновения в жилье подробно прописаны в той же статье 15 Закона "О полиции".

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Происходит такое нечасто, но, разумеется, весьма болезненно для владельцев движимого и недвижимого имущества. Так, вскрытие жилья, в том числе и со взломом, может произойти, если полицейские знают о нахождении в помещении преступников, нарколаборатории или наркопритона, незаконного оружия, взрывного устройства. Или если в этот момент здесь совершается преступление. Например, удерживаются заложники. Бывает и так, что кому-то стало плохо и срочно требуется помощь. Времени искать хозяев, чтобы те своими ключами открыли дверь, просто нет, счет идет на секунды и чьей-то жизни угрожает опасность.

Причины вскрытия машины в отсутствии хозяина, в принципе, такие же, как и вскрытия жилья. Например, при получении информации, что в автомобиле находятся наркотики, оружие или взрывчатка. Бывает, что в машине забывают ребенка, который может насмерть замерзнуть либо задохнуться. Еще одна из причин вскрытия машины - нахождение там пьяного водителя или преступника, который заблокировался в салоне.

Полицейские вправе вскрыть машину и извлечь оттуда человека вопреки его желанию. Тем не менее собственность есть собственность, и ее владелец вправе знать, что с ней произошло без его ведома. А полиция обязана это ему сообщить в течение 24 часов. Полицейские в отсутствие собственника вскрытого автомобиля должны обеспечить недопущение в него доступа посторонних лиц.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов считает, что новый закон позволит более эффективно пресекать и раскрывать правонарушения. В связи с этим возрастает значение профессиональной подготовки сотрудников и повышения требовательности к ним. Их действия должны быть строго регламентированы, понятны и прозрачны. Необходимо повысить и уровень ответственности за превышения полномочий, предусмотреть понятный механизм компенсации вреда, причиненного гражданам. Расширение прав полицейских также должно сопровождаться жесткими регламентами и возможностью контроля со стороны общества. Причем в этом заинтересованы и сами правоохранители. Ведь проникновения в жилье или машину без участия владельца могут вызвать обвинения в том, что или что-то пропало или, наоборот, что-то подкинули. Надо исключить возможность такого рода ситуаций.

Полицейские имеют право осматривать всех, кто находится на оцепленной территории, и производить осмотр машин

Есть интересные новации по оцеплению полицией территории. Раньше сотрудники оцепляли только территорию, местность - кстати, весьма расплывчатый термин. Теперь это конкретизировано, включает в себя и жилое помещение, и районный участок, и целый городской квартал. То есть любую территорию, необходимую для проверки заявления о преступлении. Более того, сотрудники полиции имеют право осматривать всех, кто на этой территории находится, производить осмотр машин, чего раньше не было.

- Подготовка или совершение преступления, поиск оружия, наркотиков, взрывчатых веществ теперь стали дополнительным основанием оцепления территории, - рассказал Юрий Жданов. - По периметру оцепленной, заблокированной территории сотрудники имеют право осуществлять личный осмотр как самого гражданина, его вещей, так и транспортных средств. Если гражданин отказывается от личного осмотра, то полицейские имеют право его не впускать или не выпускать за оцепленную территорию до момента снятия оцепления.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Кстати, сотрудникам полиции теперь разрешается досмотр граждан и их вещей при возможном наличии у них наркотиков, оружия и запрещенных веществ, но и при наличии оснований, что они скрывают краденое. Как правило, такие основания базируются на оперативной информации. Полицейский теперь может представиться задержанному, предъявить удостоверение и разъяснить права уже после его задержания. И это логично, особенно в ситуации совершения преступления. Новая норма специально уточняет, что полицейский может так поступать в случае, когда ему или гражданам угрожает опасность. Юрий Жданов подчеркнул, что алгоритм оцепления территории, проникновения в помещение, вскрытия автомобиля будет дополнительно регламентирован в подзаконных актах, регламентах и приказах.

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