Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции""

Принят Государственной Думой 8 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3880, 3881; N 49, ст. 7067; 2013, N 14, ст. 1645; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 558, 559, 566; N 30, ст. 4259; N 42, ст. 5615; N 52, ст. 7542; 2015, N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4374; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 22, ст. 3071; N 31, ст. 4821; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 26; N 11, ст. 1591; N 31, ст. 4857; N 32, ст. 5076, 5125; 2019, N 14, ст. 1461; N 23, ст. 2905; N 40, ст. 5488; N 42, ст. 5802; N 49, ст. 6963; N 52, ст. 7805; 2020, N 6, ст. 591; 2021, N 1, ст. 4, 57; N 9, ст. 1469; N 15, ст. 2447; N 18, ст. 3060; N 24, ст. 4188) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в части 3 слова "обязан пресекать" заменить словом "пресекает";

б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4. При обращении к гражданину сотрудник полиции:

1) называет свои должность, звание, фамилию, предъявляет по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщает причину и цель обращения;

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъясняет ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина называет свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушивает, принимает соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъясняет, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса.";

в) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. При возникновении обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан, и при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц предусмотренные частями 4 и 5 настоящей статьи положения реализуются сотрудником полиции сразу после прекращения указанных обстоятельств или действий.";

г) в части 7 слова "обязана обеспечить" заменить словом "обеспечивает";

2) в части 2 статьи 7 слова "связан решениями" заменить словами "зависим от решений";

3) в статье 9:

а) в части 3 слова "обязана в пределах своих полномочий принять" заменить словами "в пределах своих полномочий принимает";

б) в части 5 слово "проводит" заменить словами "организует и проводит", слова "указанного мониторинга" заменить словами "указанных мониторингов";

4) в части 1 статьи 11 слова "обязана использовать" заменить словом "использует";

5) в части 1 статьи 12:

а) пункт 4 дополнить словами "по направлениям деятельности полиции";

б) пункт 9 после слов "руководителя следственного органа," дополнить словом "дознавателя,";

в) в пункте 11 слово "пресекать" заменить словами "выявлять и пресекать";

г) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18) проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертизы в ходе уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях, а также исследования по материалам оперативно-разыскной деятельности и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях;";

д) пункт 19 после слов "оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии" дополнить словами "в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации";

6) в статье 13:

а) в части 1:

в пункте 2 слова "проверять документы" заменить словами "требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество, проверять документы", после слов "федеральным законом" дополнить словами ", принимать меры по идентификации указанных лиц";

дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31)в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, производить осмотр места происшествия, местности, помещений, транспортных средств, предметов, документов и иных объектов в целях фиксации обстоятельств, имеющих значение для принятия решения по заявлению и сообщению о происшествии, а также составлять по результатам указанного осмотра акт осмотра;";

в пункте 6 слова "и заслоны," заменить словами "заслоны, обозначать доступными средствами, в том числе визуальными, места совершения преступлений, административных правонарушений, места происшествий, места проведения публичных и массовых мероприятий, территории и объекты, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности, осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов,";

пункт 8 после слова "законодательством" дополнить словами "Российской Федерации";

в пункте 10 слова "производить при осуществлении оперативно-разыскной деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия;" исключить;

в пункте 16 после слова "законодательством" дополнить словами "Российской Федерации", слова "при наличии данных о том" заменить словами ", если имеются основания полагать", после слов "радиоактивные вещества," дополнить словами "а также скрывают предметы хищения,";

в пункте 25 слова "осмотр граждан" заменить словами "личный осмотр граждан";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Права полиции реализуются должностными лицами полиции в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

7) в статье 14:

а) пункт 5 части 2 после слова "законодательством" дополнить словами "Российской Федерации";

б) часть 4 после слова "законодательством" дополнить словами "Российской Федерации";

в) часть 6 после слова "законодательством" дополнить словами "Российской Федерации";

г) часть 15 после слова "отказывается" дополнить словами "либо по объективным причинам не может";

д) в части 16 слова "подвергаются осмотру" заменить словами "подвергаются личному осмотру";

8) в статье 15:

а) в наименовании слова "Вхождение (проникновение)" заменить словом "Проникновение";

б) в части 2 слово "входить" заменить словом "проникать";

в) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:

"2) для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, и (или) скрывающихся с места совершения ими такого деяния, и (или) лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших деяние, содержащее признаки преступления;";

г) в части 5:

в абзаце первом слова "вхождение (проникновение)" заменить словом "проникновение";

в пункте 3 слова "вхождением (проникновением)" заменить словом "проникновением";

в пункте 4 слова "вхождения (проникновения)" заменить словом "проникновения";

д) часть 6 после слова "информируются" дополнить словами "в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел,";

е) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан в течение 24 часов с момента проникновения письменно уведомляется прокурор, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок уведомления.";

9) дополнить статьей 151 следующего содержания:

"Статья 151. Вскрытие транспортного средства

1. Полиция имеет право осуществлять вскрытие транспортного средства, в том числе проникновение в него, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также:

1) для спасения жизни граждан;

2) для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;

3) для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, и (или) скрывающихся с места совершения ими такого деяния, и (или) лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших деяние, содержащее признаки преступления;

4) для пресечения преступления;

5) для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если имеются основания полагать, что совершившее данное правонарушение лицо находится в состоянии опьянения;

6) для проведения осмотра транспортного средства и (или) груза, если имеются основания полагать, что в транспортном средстве находятся без специального разрешения предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные;

7) для проверки сообщения об угрозе террористического акта;

8) для установления обстоятельств несчастного случая.

2. Перед вскрытием транспортного средства сотрудник полиции называет свои должность, звание, фамилию, предъявляет по требованию собственника либо иного законного владельца транспортного средства или находящихся в нем граждан служебное удостоверение, предупреждает о своем намерении, разъясняет причину и основания вскрытия транспортного средства, а также возникающие в связи с этим права и обязанности граждан, за исключением случаев, если промедление создает угрозу жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан, и (или) при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц.

3. О вскрытии транспортного средства не позднее 24 часов с момента вскрытия информируется собственник транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

4. Полиция в отсутствие собственника или иного законного владельца вскрытого транспортного средства обеспечивает недопущение доступа посторонних лиц в транспортное средство.";

10) в статье 16:

а) в наименовании слова "участков местности" заменить словом "территорий";

б) в части 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Полиция имеет право проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов по решению руководителя территориального органа или лица, его замещающего:";

дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6) при проведении мероприятий, направленных на обнаружение предметов, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, либо при наличии оснований полагать, что в границах территорий или на объектах готовится, совершается (совершено) преступление;

7) при необходимости предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которые не могут быть защищены иным способом.";

в) в части 3 слова "участков местности" заменить словом "территорий";

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В границах оцепления (блокирования) полиция может осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей (предметов, механизмов, веществ), осмотр транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением при необходимости технических средств. В случае отказа гражданина подвергнуться личному осмотру или предоставить для осмотра транспортное средство и перевозимые грузы полиция имеет право не допускать проход такого гражданина на территории, в жилые помещения, строения и на другие объекты, где проводится оцепление (блокирование), или его выход за пределы границ оцепления (блокирования), а также въезд или выезд транспортного средства до снятия оцепления (блокирования).";

д) в части 5 слова "частях 2 - 4" заменить словами "части 2";

11) пункт 6 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

"6) о лицах, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации применен акт о помиловании или акт об амнистии;";

12) в части 2 статьи 23 слова "оружием и" заменить словами "оружием или";

13) пункт 2 части 2 статьи 25 после слов "государственным органам" дополнить словом "(органам)";

14) часть 1 статьи 27 признать утратившей силу;

15) в статье 28:

а) части 1 и 2 признать утратившими силу;

б) в пункте 3 части 3 слова "использовать в случаях" заменить словами "останавливать транспортные средства, использовать в случаях";

16) в части 2 статьи 30 слова "или прямому начальнику" заменить словами "и другому прямому начальнику";

17) статью 41 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин