Представитель Роскосмоса поздравил с запуском телескопа "Джеймс Уэбб"

Пресс-служба "Роскосмоса" поздравила Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб", который будет изучать эволюцию Вселенной и искать внеземную жизнь.

Как отметил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы. "Теперь осталось, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2. А там его уже встретит наша российская обсерватория "Спектр-РГ", - написал представитель госкорпорации в Facebook.

Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. И за четыре года она должна составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Сейчас обсерватория находится в точке L2 на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли.