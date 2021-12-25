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25.12.2021 18:45
Рубрика: Общество

Самый мощный в мире телескоп отправился в космос

Текст: Юрий Медведев
Фото: Jody Amiet / AFP Фото: Jody Amiet / AFP
Фото: Jody Amiet / AFP

Созданный НАСА космический телескоп "Джеймс Уэбб" будет изучать эволюцию Вселенной и искать внеземную жизнь. Он должен стать преемником знаменитого телескопа Хаббл, который за 30 лет позволил сделать десятки прорывных открытий.

"Уэбб" выведен в космос с помощью ракеты-носителя "Ариан-5", которая стартовала 25 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Через 30 минут телескоп отделился от второй ступени ракеты, начав процесс раскрытия солнечных панелей.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Юрий Медведев

За 29 дней "Джеймс Уэбб" достигнет расчетной орбиты в точке Лагранжа L2. За это время он должен развернуть теплозащитный экран и оптическую систему, что вызывает наибольшее беспокойство ученых. Поэтому говорить об успехе миссии пока рано.

Ранее "РГ" подробно рассказала об этом уникальном телескопе.

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