Продлена "заморозка" накопительной пенсии

"Заморозка" на пополнение накопительной части пенсии действует с 2014 года. Все взносы работодателей направляются на формирование страховой части пенсии. При этом сформированные ранее пенсионные накопления продолжают "работать" и приносить инвестдоход. Воспользоваться накоплениями могут женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет.

Права на пенсионные накопления есть у нескольких категорий граждан: людей 1967 года рождения и моложе, а также у участников программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, которые направили его средства на свою будущую пенсию.

Как напоминает Пенсионный фонд России (ПФР), средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно. В последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений человека делится на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, который ежегодно меняется.

В 2022 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит 264 месяца. Такой же период выплаты был установлен в прошлом году на 2021 год. Годом ранее этот показатель составлял 258 месяцев.

За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду).

Размер накопительной пенсии ежегодно корректируется с учетом поступивших взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Средний размер накопительной пенсии сейчас превышает тысячу рублей. Такую сумму ежемесячно люди, формирующие накопительную пенсию, получают в виде добавки к страховой пенсии.