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27 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 429-ФЗ "О внесении изменений в статью 333 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 61 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения""

Дата подписания 21 декабря 2021 г.
Опубликован 27 декабря 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон об обязательном пенсионном страховании в РФ

Принят Государственной Думой 8 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Статья 1

В пункте 4 статьи ЗЗ3 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2013, N 49, ст. 6352; 2014, N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6919; 2015, N 51, ст. 7244; 2016, N 52, ст. 7496; 2017, N 52, ст. 7936; 2018, N 51, ст. 7859; 2019, N 51, ст. 7487; 2020, N 50, ст. 8050) цифры "2023" заменить цифрами "2024".

Статья 2

Внести в статью 61 Федерального закона от 4 декабря 2013 года N 351-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6352; 2015, N 51, ст. 7244; 2016, N 52, ст. 7496; 2017, N 52, ст. 7936; 2018, N 51, ст. 7859; 2019, N 51, ст. 7487; 2020, N 50, ст. 8050) следующие изменения:

1) в части 1 цифры "2023" заменить цифрами "2024";

2) в части 2 цифры "2023" заменить цифрами "2024".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин