Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки для внуков

Владимир Путин признался, что старается сам выбирать подарки для своих внуков на Новый год.

"Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится", - рассказал президент в эфире телеканала "Россия-1", в программе "Москва. Кремль. Путин".

Президент также пошутил, что в новогоднюю ночь он будет слушать поздравление президента. "Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента", - сказал Путин в ответ на вопрос, как он намерен провести новогоднюю ночь.

Ранее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о том, что реализация намеченных планов и улучшение жизни людей принесут счастье и оптимизм в следующем году.