Центральную Россию ожидает возвращение морозов

Последняя неделя уходящего года начнется на фоне усиления морозов. В ночь на понедельник в Москве температура воздуха понизится до минус 13-15 градусов, в Подмосковье - до минус 12-17, а в дневные часы будет не выше минус семи - девяти, по области - от минус шести до 11. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

"Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения", - пояснил синоптик.

При этом самой морозной, по его словам, станет ночь на среду. В условиях малооблачной погоды минимальная температура составит минус 15-20 градусов, местами по области - до минус 20-25. Днем же будет минус восемь - 13. Это на пять-семь градусов ниже положенной нормы, отметил Тишковец.

Ожидается, что к 30 декабря показания термометра вернутся в свое климатическое русло. Небо вновь затянут облака, не обойдется без небольших локальных снегопадов. В последний день декабря температура будет колебаться от минус 1 до минус 6.

Ранее Гидрометцентр сделал предварительный прогноз, согласно которому в последний день 2021 года в Москве начнется оттепель. Температура повысится до положительных значений, ожидается небольшой снег.