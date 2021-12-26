В Москве выступят Anacondaz и "Монгол Шуудан"

2022 год стартует в Москве двумя лихими концертами: в столице с разницей в один день выступят стилистически разные рок-группы Anacondaz и "Монгол Шуудан".

Кто играет: группа Anacondaz.

Что играет: хип-хоп, альтернативный рок, поп-панк.

Почему идти: Эклектичная команда из Астрахани с конца 2009 года мешает хип-хоп со всевозможным альтернативным роком, успев посотрудничать с самыми разными коллегами - от "Тараканов!" и "Кожаного оленя" до "Касты" и "25/17". Обещается одновременно "рок-концерт, костюмированное шествие и громкое празднование Нового года", иными словами - "качественный угар" и вообще "неожиданный замес", который ни больше ни меньше "грозит обернуться лучшим днем предстоящей зимы". Разумеется, прозвучат и песни из недавнего альбома "Перезвони мне...", и проверенные хиты.

Где, когда, сколько: "Известия Hall", 3 января, 2700 - 6000 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: группа "Монгол Шуудан".

Что играет: анархо-панк, русский рок.

Почему идти: Ветераны отечественного рока, известные широким массам по есенинской "Москве", а поклонникам бодрого панка - как одни из пионеров отечественной анархистской сцены. Нынешняя праздничная программа столичных легенд "Новогодний анархический угар" предполагает и знаменитые шлягеры, и новый материал, а также утяжелённые версии культовых песен из перевыпущенного классического альбома "Гуляй-поле".

Где, когда, сколько: "ГлавClub", 4 января, 900 - 2000 руб.