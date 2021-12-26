В смоленском вузе нашли майнинговую ферму

Ректор Смоленского государственного института спорта Георгий Грец стал подозреваемым по двум уголовным делам: о растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

При обыске в доме руководителя вуза оперативники Федеральной службы безопасности обнаружили коллекцию предметов роскоши, золоченый унитаз и оружие. В здании самого же университета нашли майнинговую ферму на полном ходу - по версии следствия, она появилась там с ведома ректора, и он был в числе концессионеров.

Началось все с растраты. Смоленскому управлению ФСБ стало известно, что глава спортивного университета направил более полутора миллионов рублей вузовских денег на цели, с образованием и спортом совсем не связанные. Договорившись с директором вузовского бассейна, он перечислил на его счета свыше 800 тысяч рублей - якобы для ремонта помещений. Возможно, раздевалки, вышки и сам бассейн действительно нуждаются в обновлении, но они его так и не дождались. Деньги были выведены из вуза и успешно поделены между сообщниками.

Еще более 600 тысяч рублей из университетского бюджета были направлены на модернизацию ректорского особняка. На них закупили роскошную импортную сантехнику - при обыске в глаза оперативникам бросились биде и унитаз с позолотой, а также оплатили работы по ее установке.

Много любопытного нашли в доме ректора: валюту, холодное и пневматическое оружие, звериные чучела на стенах, волчью шкуру на полу, копию шапки Мономаха и картину, изображавшую хозяина дома... Александром Невским - в кольчуге, алом плаще и криво сидящем шлеме.

Но как ни затейливо было жилище нечистого на руку руководителя, место его работы оказалось еще "интереснее". В университетском кампусе оперативники нашли контейнер с вычислительной аппаратурой - как выяснилось, она была подключена к энергосети вузовской котельной и усердно работала.

По заключению экспертов, установка оказалась не чем иным, как майнинговой фермой - в течение нескольких месяцев она успела "сжечь" электричества на сумму 4,2 миллиона рублей.

- Следствием установлено, что контейнер был размещен с ведома ректора. Он имел корыстную и иную личную заинтересованность в работе фермы, - рассказали корреспонденту "Российской газеты" в управлении СКР по Смоленской области.

По решению суда глава вуза и его сообщник отправлены в СИЗО.