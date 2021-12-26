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26.12.2021 19:52
Рубрика: Происшествия

Фигуранты очередного дела "Зимней вишни" получили большие сроки и штрафы

Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Центральный районный суд Кемерова огласил приговор по еще одному уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек, большинство из которых - дети. Все четверо фигурантов получили реальные сроки заключения - в общей сложности 50 лет лишения свободы.
Бывший начальник кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова ближайшие 18 лет проведет в колонии общего режима. Фото: Мария Пименова / ТАСС Бывший начальник кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова ближайшие 18 лет проведет в колонии общего режима. Фото: Мария Пименова / ТАСС
Бывший начальник кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова ближайшие 18 лет проведет в колонии общего режима. Фото: Мария Пименова / ТАСС

На самый большой срок заключения - 18 лет колонии общего режима - с выплатой 80 миллионов рублей штрафа осуждена бывший начальник кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова. В 2013-2014 годах она вместе со своим сыном Эдуардом и директором ООО "ИСК "Ресурс" Никитой Чередниченко обеспечили ввод в эксплуатацию второй очереди здания злополучного ТРЦ. Огромный комплекс вырос по представленному в комитет строительного контроля Кемерова подложному проекту. Здание возвели фактически без разрешения на реконструкцию и строительство.

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Все это стало возможным после того, как Комкова и двое ее соучастников получили взятку от руководства компании-застройщика - ООО "Кемеровский кондитерский комбинат". Деньги - семь миллионов рублей - по указанию Комковой частями были перечислены на счет ООО "ИСК "Ресурс". Предварительно стороны заключили мнимый договор на оказание услуг. Затем Чередниченко полученную сумму обналичил.

В результате в качестве объекта с массовым пребыванием людей сдали в эксплуатацию самострой без автоматических систем пожаротушения на верхних этажах. В итоге государственного строительного и пожарного надзора над "договорным" объектом по сути не было. Заместитель Комковой Светлана Шенгерей, злоупотребив полномочиями, составила акт обследования здания с недостоверной информацией о выполненных работах. А ее начальница проигнорировала данные о грубейших нарушениях противопожарной безопасности. Чем все закончилось, всем известно. Следователи центрального аппарата СК РФ убедились, что разрешительные документы выдавали попросту не глядя.

Генпрокуратура запрашивала для Комковой 21 год лишения свободы с 450-миллионным штрафом. Выяснилось, что в 2014 году она получила еще одну взятку - иномарку от застройщика многоэтажного дома в Междуреченске. Другим членам ОПГ светило в общей сложности 30 лет лишения свободы с выплатой 840 миллионов рублей штрафа. В итоге сроки оказались меньше. Шенгерей суд приговорил к семи годам лишения свободы. Чередниченко осужден на 15 лет, Комков-младший - на 10 лет колонии строгого режима с выплатой 70,5 миллиона и 70 миллионов рублей в качестве штрафа, соответственно.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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