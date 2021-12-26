Генпрокуратура потребовала разобраться с проблемами отопления в Яровом

Новости

В ВСУ заверили, что женщины будут проходить военные сборы по желанию 19:43
Глава СПЧ назвал драматической ситуацию с 9-летней студенткой МГУ 19:39
В Забайкалье прорвало дамбу 19:06
Песков усомнился в приезде Зеленского на саммит СНГ в Петербурге 18:39
Большинство британцев оказались разочарованы последствиями Brexit 18:07
СМИ: Четыре клуба заинтересованы в приглашении Миранчука из "Аталанты" 17:56
Мясников: Вакцинация дает самый стойкий эффект у переболевших COVID-19 17:46
Столтенберг предложил созвать заседание Совет Россия-НАТО 12 января 17:32
Песков: Санкции никогда не достигают своей цели 16:37
Центральную Россию ожидает возвращение морозов 16:33
В Кремле заявили о невозможности сделать из России жертву 16:09
Песков прокомментировал пуск "Циркона" 16:00
Песков считает, что в 2022 году мир ждут новые волны пандемии 15:55
Назван самый вредный напиток, ускоряющий процесс старения 15:40
Песков назвал Путина и Байдена самыми опытными политиками на планете 15:32
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки для внуков 15:23
Песков сравнил Путина с гроссмейстером 15:20
На Москву идет сильная метель 14:55
В возрасте 92 лет умер экс-президент Греции Каролос Папульяс 14:51
В СФ прокомментировали требования ЕС компенсаций за импортозамещение 14:34
На Украине беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет 14:11
В центре Гамалеи назвали страны, где "омикрон" начал вытеснять "дельту" 13:19
Сенатор назвал хорошим сигналом предложение НАТО о консультациях с РФ 13:15
Оперштаб: В Москве выявлено 2180 новых случаев COVID-19 12:32
Премьер Испании назвал подарком окончание извержения на Канарах 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
26.12.2021 19:39
Рубрика: Власть

Генпрокуратура потребовала разобраться с проблемами отопления в Яровом

Текст: Татьяна Кузнецова ("Российская газета", Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Генпрокуратура РФ потребовала разобраться с проблемами ветхой ТЭЦ в городе Яровое, из-за постоянных аварий на которой замерзают местные жители.

Сбои в работе ТЭЦ происходят регулярно, но за реконструкцию аварийной станции так никто и не берется. Последняя крупная авария произошла в ноябре текущего года, когда почти десять дней ТЭЦ работала на одном резервном котле. Позже режим ЧС в Яровом сняли, но аварии на станции продолжаются: 18 декабря вновь вышли из строя два котла.

На Алтае мужчина погиб из-за взрыва системы отопления

- Возбуждено уголовное дело о халатности нерадивых муниципальных чиновников и управленцев станции, - рассказал заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. - Однако ответственность лежит и на министерстве промышленности и энергетики Алтайского края. Если жители Ярового замерзнут этой зимой, уголовное дело будет заведено и на региональных чиновников.

Такое предостережение Демешин вручил министру промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславу Химочке. В Генпрокуратуре уверены, что он несет личную ответственность за работу системы теплоснабжения города. Ведь проблемы на Яровской ТЭЦ начались давно. Чехарда с собственниками, недофинансирование ремонта и отсутствие инвестиций в модернизацию привели к плачевному состоянию станции. Региональные власти вводили в Яровом режим ЧС, завозили уголь и ремонтировали котлы. Но полностью стабилизировать ситуацию в городе так и не удалось...

В регионах Власть Работа власти Экономика Отрасли Энергетика Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Песков: Расширение НАТО на Украину - вопрос жизни и смерти для РФ
В СФ прокомментировали требования ЕС компенсаций за импортозамещение
"Газпром" ответил на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу
СМИ сообщили о возможной встрече России и Германии по Украине
Следствие попросило изменить меру пресечения Юрию Хованскому
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги