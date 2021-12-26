Генпрокуратура потребовала разобраться с проблемами отопления в Яровом

Генпрокуратура РФ потребовала разобраться с проблемами ветхой ТЭЦ в городе Яровое, из-за постоянных аварий на которой замерзают местные жители.

Сбои в работе ТЭЦ происходят регулярно, но за реконструкцию аварийной станции так никто и не берется. Последняя крупная авария произошла в ноябре текущего года, когда почти десять дней ТЭЦ работала на одном резервном котле. Позже режим ЧС в Яровом сняли, но аварии на станции продолжаются: 18 декабря вновь вышли из строя два котла.

- Возбуждено уголовное дело о халатности нерадивых муниципальных чиновников и управленцев станции, - рассказал заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. - Однако ответственность лежит и на министерстве промышленности и энергетики Алтайского края. Если жители Ярового замерзнут этой зимой, уголовное дело будет заведено и на региональных чиновников.

Такое предостережение Демешин вручил министру промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславу Химочке. В Генпрокуратуре уверены, что он несет личную ответственность за работу системы теплоснабжения города. Ведь проблемы на Яровской ТЭЦ начались давно. Чехарда с собственниками, недофинансирование ремонта и отсутствие инвестиций в модернизацию привели к плачевному состоянию станции. Региональные власти вводили в Яровом режим ЧС, завозили уголь и ремонтировали котлы. Но полностью стабилизировать ситуацию в городе так и не удалось...