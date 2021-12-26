В Кисловодске впервые благоустроят гору Кольцо

Памятник природы и одну из главных достопримечательностей Кисловодска гору Кольцо благоустроят. Запланирован ремонт подъездной дороги и установка павильонов в едином архитектурном стиле вместо разномастных павильонов. Кисловодские власти собираются профинансировать работы из средств курортного сбора, сообщил в Instagram глава города Евгений Моисеев.

Кольцо - это каменная арка в скале, образовавшаяся естественным путем. Гора упоминается в легендах древности и в произведениях классиков литературы, а сейчас туда не прекращается поток туристов. Тем не менее, внешний вид достопримечательности в последнее время вызывал много нареканий. Вандалы то и дело оставляли на скале надписи, а предприимчивые местные жители вели вокруг стихийную торговлю.

Глава Кисловодска пообещает исправить ситуацию. По его словам, 40 незаконных павильонов для торговли вокруг горы уже снесли. Дальше власти планируют провести геологические исследования, установить охранные зоны памятника природы, обсудить с общественностью план благоустройства.

- За счет курортного сбора отремонтируем подъездную дорогу к памятнику природы, на площадке перед горой установим нестационарные торговые павильоны в едином архитектурном стиле с благоустройством прилегающей к памятнику территории и строительством смотровой площадки, - говорит Моисеев.

Моисеев возглавил Кисловодск 7 декабря. На посту он сменил Александра Курбатова, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы. До этого Моисеев с 2015 года возглавлял другой курорт на Кавминводах - Железноводск.