Город-курорт Кисловодск возглавил Евгений Моисеев

Во вторник у Кисловодска - главного курорта Кавказских Минеральных Вод - появился новый руководитель. На внеочередном заседании городской Думы депутаты одобрили добровольную отставку с поста мэра Александра Курбатова, а затем избрали исполняющим обязанности главы муниципалитета 49-летнего Евгения Моисеева. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе гордумы.

51-летний Александр Курбатов возглавлял Кисловодск с 2015 года. Напомним, в июне 2021-го он серьезно пострадал при падении с электросамоката. С тяжелейшими травмами мэр был доставлен на лечение в Москву, какое-то время после происшествия он находился в коме. За большой вклад в развитие курорта на посту мэра Курбатова представят к званию почетного гражданина города.

На том же заседании кисловодские депутаты выбрали экс-главу Железноводска Евгения Моисеева сначала заместителем, а затем и исполняющим обязанности главы города. В пресс-службе думы объяснили, что именно так положено было сделать в соответствии с законами.

Как мы уже рассказывали, буквально накануне Евгений Моисеев сложил с себя полномочия главы Железноводска, которым он руководил с 2016 года. До этого Моисеев год возглавлял город Георгиевск.

Выборы главы города-курорта состоятся в конце декабря. Из всех кандидатов, которые захотят принять участие в конкурсе, комиссия отберет двух. Затем состоится голосование.