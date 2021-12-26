Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время своей пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли он баллотироваться на новый срок. По его словам, он решит это, когда придет время.

Напомним, 21 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о региональной власти в РФ, который кроме прочего позволяет главам регионов избираться больше чем на два срока.

Во время пресс-конференции которая состоялась в воскресенье, 26 декабря, журналист спросил Рамзана Кадырова, собирается ли он вновь избираться на пост главы республики.

- Возможность есть. Когда придет время, я подумаю, - ответил Рамзан Кадыров.

Кадыров возглавляет Чеченскую республику с апреля 2007 года.