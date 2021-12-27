Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Организация публичной власти в субъектах Российской Федерации

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

2. Президент Российской Федерации обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти в Российской Федерации.

3. Федеральные органы государственной власти и иные федеральные государственные органы осуществляют свои полномочия на территории субъекта Российской Федерации непосредственно или через создаваемые ими территориальные органы во взаимодействии с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, иными государственными органами субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, действующими на территории субъекта Российской Федерации (далее также - органы, входящие в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации).

4. Образование, формирование, деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации, их полномочия и ответственность, порядок взаимодействия между собой и с иными органами, входящими в единую систему публичной власти в субъектах Российской Федерации, основываются на Конституции Российской Федерации и регулируются федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, а также конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

5. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов субъектов Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами.

6. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления (далее также - уровни публичной власти) осуществляется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - договоры о разграничении полномочий).

7. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут по взаимному соглашению передавать друг другу осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам.

8. В соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления, органы государственной власти субъекта Российской Федерации участвуют в решении задач местного самоуправления, вправе наделять органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

9. Конституция (устав), законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, принятые в пределах его полномочий, обязательны для исполнения всеми находящимися на территории субъекта Российской Федерации органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами. Невыполнение или нарушение указанных актов влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. В случае, если административная ответственность за указанные действия не установлена федеральным законом, она может быть установлена законом субъекта Российской Федерации.

10. Организация публичной власти на федеральной территории устанавливается федеральным законом о соответствующей федеральной территории.

Статья 2. Принципы деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации

1. Деятельность органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации, осуществляется в соответствии со следующими принципами:

1) обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;

2) верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и федеральных законов на всей территории Российской Федерации;

3) государственная и территориальная целостность Российской Федерации;

4) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию;

5) единство системы публичной власти;

6) согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти на федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

7) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную;

8) разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями публичной власти;

9) признание и гарантированность местного самоуправления, его самостоятельность в пределах своих полномочий и осуществление на всей территории Российской Федерации;

10) самостоятельное осуществление органами публичной власти своих полномочий;

11) гарантии финансового обеспечения исполнения полномочий, которыми наделяются органы публичной власти в результате разграничения полномочий;

12) обеспечение гласности в деятельности органов публичной власти, в том числе посредством предоставления доступа к информации о деятельности органов публичной власти;

13) государственный контроль (надзор), парламентский контроль и общественный контроль за деятельностью органов публичной власти и их должностных лиц.

2. Органы, входящие в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации, осуществляют взаимодействие в целях создания условий для обеспечения устойчивого и комплексного социально-экономического развития в пределах территории субъекта Российской Федерации. Законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации могут предусматриваться порядок дистанционного взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации, порядок дистанционного участия в заседаниях законодательного органа субъекта Российской Федерации.

Статья 3. Обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации и федерального законодательства в деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации

1. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить Конституции Российской Федерации. В случае противоречия Конституции Российской Федерации положений указанных актов действуют положения Конституции Российской Федерации.

2. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения. В случае противоречия федеральным конституционным законам, федеральным законам положений указанных актов действуют положения федерального конституционного закона, федерального закона.

3. Субъекты Российской Федерации вправе осуществлять собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения до принятия федеральных законов. После принятия соответствующего федерального закона законы и другие нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев после дня его официального опубликования.

4. Органы, входящие в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации, при осуществлении своих полномочий обеспечивают соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов.

5. Президент Российской Федерации вправе приостановить действие акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а также действие акта исполнительного органа субъекта Российской Федерации в случае противоречия этого акта Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом.

6. Если орган государственной власти субъекта Российской Федерации полагает, что федеральный конституционный закон, федеральный закон не соответствуют Конституции Российской Федерации, нормативный правовой акт федерального органа государственной власти не соответствует положениям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов или договоров о разграничении полномочий, спор о компетенции либо вопрос о соответствии федерального конституционного закона, федерального закона Конституции Российской Федерации, соответствии указанного нормативного правового акта Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам или договорам о разграничении полномочий разрешается соответствующим судом. До вступления в силу решения суда о признании федерального конституционного закона, федерального закона или их отдельных положений не соответствующими Конституции Российской Федерации, указанного нормативного правового акта или отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам или договорам о разграничении полномочий принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, противоречащих соответствующим положениям федерального конституционного закона, федерального закона, нормативного правового акта федерального органа государственной власти, не допускается.

7. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются правила международного договора. Не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

8. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

Статья 4. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в единой системе публичной власти в Российской Федерации

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в единой системе публичной власти в Российской Федерации осуществляют в конституционно установленных пределах свои полномочия и несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность, а также обеспечивают соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным законам принимаемых (принятых) ими конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов и осуществляемой ими деятельности.

2. Систему органов государственной власти субъекта Российской Федерации составляют: законодательный орган субъекта Российской Федерации; высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации; высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации; иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.

3. Федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные для осуществления органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в том числе в назначении на должность и (или) освобождении от должности должностных лиц указанных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в порядке и случаях, установленных федеральными законами.

4. Федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих полномочия субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, по предметам ведения субъектов Российской Федерации в сферах образования, здравоохранения, финансов, государственного регулирования тарифов, а также осуществляющих региональный государственный жилищный контроль (надзор), региональный государственный строительный надзор, региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в форме согласования назначения на должность по результатам проверки соответствия кандидата на замещение должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации квалификационным требованиям или иным требованиям и (или) согласования освобождения от должности должностных лиц указанных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке и случаях, установленных специальными федеральными законами, законодательством о противодействии коррупции, законодательством о государственной службе.

5. Предусмотренный частью 4 настоящей статьи перечень органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации является исчерпывающим и не может быть изменен иначе как путем внесения изменений в настоящий Федеральный закон.

6. Проекты федеральных законов об изменении и (или) дополнении частей 4 и 5 настоящей статьи подлежат предварительному обсуждению рабочими органами Государственного Совета Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о Государственном Совете Российской Федерации.

7. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивают реализацию прав граждан на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, в том числе путем законодательного закрепления гарантий своевременного назначения выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления и гарантий периодического проведения указанных выборов.

8. Мировые судьи субъекта Российской Федерации осуществляют свою деятельность на судебных участках в пределах судебного района, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о судебной системе, другими федеральными конституционными и федеральными законами.

9. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливаются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.

10. Общие принципы и порядок разграничения полномочий между органами государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливаются настоящим Федеральным законом.

Статья 5. Государственные должности субъектов Российской Федерации

1. Перечень типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации утверждается Президентом Российской Федерации.

2. Лицом, замещающим государственную должность субъекта Российской Федерации, может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

3. На лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, федеральными законами. К лицам, замещающим должности мировых судей, предъявляются требования, установленные федеральным законом о статусе судей в Российской Федерации, федеральным законом о мировых судьях.

4. Лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской Федерации, их супругам и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

5. В случае принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, предусматривающего предоставление лицам, замещающим государственные должности субъекта Российской Федерации, дополнительных социальных и иных гарантий в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), такой нормативный правовой акт распространяется только на лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации на профессиональной основе и достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность в период осуществления ими полномочий по государственной должности субъекта Российской Федерации, и не может предусматривать предоставление указанных гарантий лицам, полномочия которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, либо по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 2 статьи 19 настоящего Федерального закона.

6. Лицам, замещавшим государственные должности субъекта Российской Федерации в течение срока, предусмотренного законом субъекта Российской Федерации, к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законом о страховых пенсиях либо досрочно назначенной в соответствии с федеральным законом о занятости населения в Российской Федерации, может быть установлено дополнительное пенсионное обеспечение в случаях, на условиях и в порядке, которые предусмотрены законом субъекта Российской Федерации. Финансирование расходов, связанных с установлением дополнительного пенсионного обеспечения, осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Статья 6. Участие органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации, в решении задач местного самоуправления

1. Участие органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации, в решении задач местного самоуправления определяется Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации.

2. Органы, входящие в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации, содействуют развитию местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. В указанных целях органы государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах своих полномочий:

1) обеспечивают государственные гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления;

2) осуществляют правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом и федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления;

3) осуществляют правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц в области местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральными законами;

4) осуществляют правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральными законами;

5) участвуют в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления;

6) осуществляют в соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления, наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями при условии передачи органам местного самоуправления необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств и обеспечивают контроль за осуществлением переданных полномочий;

7) осуществляют права и обязанности в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

3. Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного органа субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года.

4. Не допускается отнесение в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи, к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, полномочий по принятию устава муниципального образования и внесению в него изменений и дополнений, а также иных полномочий, перераспределение которых не допускается в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления.

5. Допускается наделение органов местного самоуправления отдельными полномочиями, осуществляемыми органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в порядке и на срок, определяемые федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления, законом субъекта Российской Федерации.

6. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий органами государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации.

7. В случае противоречия конституции (устава), закона, иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, регулирующих вопросы организации местного самоуправления и определяющих полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону и другим федеральным законам применяются Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы.

Глава 2. Законодательный орган субъекта Российской Федерации

Статья 7. Законодательный орган субъекта Российской Федерации как орган публичной власти

1. Законодательный орган субъекта Российской Федерации является представительным и единственным законодательным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

2. Законодательный орган субъекта Российской Федерации является постоянно действующим органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

3. Наименование законодательного органа субъекта Российской Федерации, его структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской Федерации. При этом такое наименование не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти.

4. Законодательный орган субъекта Российской Федерации вправе осуществлять свои полномочия, если в состав указанного органа избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов.

5. При определении двух третей от установленного числа депутатов в случае получения нецелого числа такое число всегда округляется до целого числа в большую сторону.

6. Число депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации (далее - установленное число депутатов) и определяется в зависимости от численности избирателей, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации. Установленное число депутатов должно составлять:

1) не менее 15 и не более 50 депутатов - при численности избирателей менее 500 тысяч человек;

2) не менее 25 и не более 70 депутатов - при численности избирателей от 500 тысяч до 1 миллиона человек;

3) не менее 35 и не более 90 депутатов - при численности избирателей от 1 миллиона до 2 миллионов человек;

4) не менее 45 и не более 110 депутатов - при численности избирателей свыше 2 миллионов человек.

7. В случае, если за шесть месяцев до истечения срока, в который должны быть назначены выборы в законодательный орган субъекта Российской Федерации очередного созыва, в результате увеличения численности избирателей, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, установленное число депутатов окажется меньше их минимального числа, предусмотренного пунктом 2, 3 или 4 части 6 настоящей статьи для соответствующей численности избирателей, и такое соотношение фиксируется по состоянию на 1 января и 1 июля в течение восемнадцати календарных месяцев, непосредственно предшествующих указанным шести месяцам (далее - факт увеличения численности избирателей), установленное число депутатов приводится в соответствие с увеличившейся численностью избирателей.

8. В случае, если за шесть месяцев до истечения срока, в который должны быть назначены выборы в законодательный орган субъекта Российской Федерации очередного созыва, в результате уменьшения численности избирателей, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, установленное число депутатов окажется больше их максимального числа, предусмотренного пунктом 1, 2 или 3 части 6 настоящей статьи для соответствующей численности избирателей, и такое соотношение фиксируется по состоянию на 1 января и 1 июля в течение восемнадцати календарных месяцев, непосредственно предшествующих указанным шести месяцам (далее - факт уменьшения численности избирателей), установленное число депутатов приводится в соответствие с уменьшившейся численностью избирателей.

9. Численность избирателей, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, определяется на основании данных регистрации (учета) избирателей, участников референдума, осуществляемой в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

10. Проект закона субъекта Российской Федерации о внесении изменений в конституцию (устав) субъекта Российской Федерации в связи с приведением установленного числа депутатов в соответствие с численностью избирателей, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, вносится в законодательный орган субъекта Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации не позднее чем через сорок пять дней после установления факта увеличения численности избирателей или факта уменьшения численности избирателей. Закон субъекта Российской Федерации о внесении изменений в конституцию (устав) субъекта Российской Федерации в связи с приведением установленного числа депутатов в соответствие с численностью избирателей, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, должен вступить в силу не позднее чем через восемьдесят дней после установления факта увеличения численности избирателей или факта уменьшения численности избирателей.

11. Срок полномочий депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации (далее также - депутаты) одного созыва составляет пять лет.

12. Законодательный орган субъекта Российской Федерации самостоятельно решает вопросы организационного, правового, информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей деятельности.

13. Расходы на обеспечение деятельности законодательного органа субъекта Российской Федерации предусматриваются в бюджете субъекта Российской Федерации отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

14. Управление и распоряжение законодательным органом субъекта Российской Федерации или отдельными депутатами (группами депутатов) средствами бюджета субъекта Российской Федерации в какой бы то ни было форме в процессе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации не допускаются, за исключением средств на обеспечение деятельности законодательного органа субъекта Российской Федерации или депутатов.

Статья 8. Основные полномочия законодательного органа субъекта Российской Федерации

1. Законодательный орган субъекта Российской Федерации:

1) принимает конституцию субъекта Российской Федерации и поправки к ней, если иной порядок принятия конституции субъекта Российской Федерации и поправок к ней не установлен конституцией субъекта Российской Федерации, принимает устав субъекта Российской Федерации и поправки к нему;

2) обладает правом законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации;

3) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации;

4) заслушивает ежегодный отчет о результатах деятельности высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, в том числе по вопросам, поставленным законодательным органом субъекта Российской Федерации, представленный высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации или председателем высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации;

5) заслушивает информацию о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в соответствующем субъекте Российской Федерации, определяет порядок участия в заседаниях законодательного органа субъекта Российской Федерации руководителей исполнительных органов субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 11 настоящего Федерального закона;

6) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.

2. Законом субъекта Российской Федерации:

1) утверждаются бюджет субъекта Российской Федерации и отчет о его исполнении, представленные высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации или председателем высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации;

2) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, устанавливается порядок проведения выборов в органы местного самоуправления на территории субъекта Российской Федерации;

3) утверждается порядок осуществления стратегического планирования в субъекте Российской Федерации;

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах устанавливаются, вводятся в действие (прекращают действие) налоги и сборы, определяются налоговые ставки (ставки сборов), порядок и сроки уплаты налогов, сборов, устанавливаются (отменяются) налоговые льготы (льготы по сборам) и (или) основания и порядок их применения;

5) утверждаются бюджет территориального государственного внебюджетного фонда субъекта Российской Федерации и отчет об исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда субъекта Российской Федерации;

6) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью субъекта Российской Федерации, в том числе акциями (долями участия, паями) субъекта Российской Федерации в уставных (складочных) капиталах организаций;

7) утверждаются заключение и расторжение договоров субъекта Российской Федерации;

8) устанавливается порядок назначения и проведения референдума субъекта Российской Федерации;

9) устанавливаются порядок проведения выборов в законодательный орган субъекта Российской Федерации, порядок проведения выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации либо порядок избрания высшего должностного лица субъекта Российской Федерации депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации;

10) устанавливается административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации и порядок его изменения;

11) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, осуществляется наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации;

12) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации к ведению и полномочиям субъекта Российской Федерации.

3. Постановлением законодательного органа субъекта Российской Федерации:

1) принимается регламент указанного органа и решаются вопросы внутреннего распорядка его деятельности;

2) назначаются на должность и освобождаются от должности отдельные должностные лица субъекта Российской Федерации, оформляется согласие на их назначение на должность, если такой порядок назначения предусмотрен Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации;

3) назначаются выборы в законодательный орган субъекта Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации либо оформляется решение об избрании высшего должностного лица субъекта Российской Федерации депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации;

4) назначается референдум субъекта Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации;

5) оформляется решение о недоверии (доверии) высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, а также решение о недоверии (доверии) руководителям исполнительных органов субъекта Российской Федерации, в назначении которых на должность законодательный орган субъекта Российской Федерации принимал участие в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации;

6) утверждается соглашение об изменении границ субъектов Российской Федерации;

7) одобряется проект договора о разграничении полномочий;

8) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации к ведению законодательного органа субъекта Российской Федерации.

4. Законодательный орган субъекта Российской Федерации в пределах и формах, установленных конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и законами субъекта Российской Федерации:

1) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за соблюдением и исполнением законов субъекта Российской Федерации, исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, исполнением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации, соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью субъекта Российской Федерации;

2) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.

Статья 9. Право законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации законодательному органу субъекта Российской Федерации принадлежит право законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации.

2. Право законодательной инициативы осуществляется законодательным органом субъекта Российской Федерации посредством внесения проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов, проектов федеральных законов (далее - законопроекты) в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума) и поправок к законопроектам, находящимся на рассмотрении Государственной Думы.

3. Право законодательной инициативы реализуется законодательным органом субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Регламент Государственной Думы), законами субъекта Российской Федерации, регламентом или иным актом, принятым законодательным органом субъекта Российской Федерации и устанавливающим порядок его деятельности.

4. Субъекты права законодательной инициативы в законодательном органе субъекта Российской Федерации, указанные в статье 10 настоящего Федерального закона, вправе вносить в законодательный орган субъекта Российской Федерации предложение о законодательной инициативе в Государственной Думе. К указанному предложению прилагаются законопроект либо поправки к законопроекту, оформленные в соответствии с Регламентом Государственной Думы.

5. В случае нарушения субъектом права законодательной инициативы порядка ее внесения, предусмотренного настоящей статьей, данная законодательная инициатива не рассматривается законодательным органом субъекта Российской Федерации.

Статья 10. Право законодательной инициативы в законодательном органе субъекта Российской Федерации

1. Право законодательной инициативы в законодательном органе субъекта Российской Федерации принадлежит депутатам, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, высшему исполнительному органу субъекта Российской Федерации, прокурору субъекта Российской Федерации, представительным органам местного самоуправления.

2. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации право законодательной инициативы может быть предоставлено иным органам, организациям, сенаторам Российской Федерации - представителям от законодательного и исполнительного органов данного субъекта Российской Федерации и иным должностным лицам, а также гражданам, проживающим на территории данного субъекта Российской Федерации.

3. Проекты законов субъектов Российской Федерации, внесенные в законодательный орган субъекта Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, рассматриваются по его предложению в первоочередном порядке.

4. Проекты законов субъектов Российской Федерации об установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения, другие проекты законов субъектов Российской Федерации, предусматривающие расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, рассматриваются законодательным органом субъекта Российской Федерации по представлению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации либо при наличии заключения указанного лица. Данное заключение представляется в законодательный орган субъекта Российской Федерации в срок, который устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и не может быть менее двадцати дней.

Статья 11. Заседания законодательного органа субъекта Российской Федерации

1. Заседания законодательного органа субъекта Российской Федерации проводятся в соответствии с настоящим Федеральным законом, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, а также регламентом или иным актом, принятым данным органом и устанавливающим порядок его деятельности.

2. Заседания законодательного органа субъекта Российской Федерации являются открытыми, за исключением случаев, установленных федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, а также регламентом или иным актом, принятым данным органом и устанавливающим порядок его деятельности.

3. Правомочность заседания законодательного органа субъекта Российской Федерации определяется законом субъекта Российской Федерации. При этом заседание законодательного органа субъекта Российской Федерации не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от установленного числа депутатов. Правомочное заседание (далее также - заседание) законодательного органа субъекта Российской Федерации проводится не реже одного раза в три месяца.

4. Вновь избранный законодательный орган субъекта Российской Федерации собирается на первое заседание в установленный конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации срок, который не может превышать тридцать дней со дня избрания законодательного органа субъекта Российской Федерации в правомочном составе.

5. В заседаниях законодательного органа субъекта Российской Федерации вправе участвовать, в том числе выступать, сенаторы Российской Федерации - представители от законодательного и исполнительного органов данного субъекта Российской Федерации и депутаты Государственной Думы, входившие в качестве кандидатов в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов (на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в соответствующей группе субъектов Российской Федерации или на части территории соответствующего субъекта Российской Федерации) или избранные по одномандатным избирательным округам, образованным на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в порядке, определенном регламентом или иным актом, принятым законодательным органом субъекта Российской Федерации и устанавливающим порядок его деятельности.

6. По приглашению законодательного органа субъекта Российской Федерации руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти выступает на заседаниях законодательного органа субъекта Российской Федерации с информацией о деятельности территориального органа федерального органа исполнительной власти в соответствующем субъекте Российской Федерации и отвечает на вопросы депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне в порядке, определенном регламентом или иным актом, принятым законодательным органом субъекта Российской Федерации и устанавливающим порядок его деятельности. Приглашение на заседание законодательного органа субъекта Российской Федерации с указанием интересующих депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации вопросов направляется руководителю территориального органа федерального органа исполнительной власти не позднее чем за семь дней до дня проведения заседания.

7. В случае невозможности присутствия на заседании законодательного органа субъекта Российской Федерации руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти не позднее чем за два дня до дня проведения заседания уведомляет об этом законодательный орган субъекта Российской Федерации с указанием причины отсутствия и указанием должностного лица, которое может прибыть на заседание и ответить на поставленные вопросы. В этом случае законодательный орган субъекта Российской Федерации согласовывает выступление на заседании указанного должностного лица либо согласовывает с руководителем территориального органа федерального органа исполнительной власти возможность его выступления на другом заседании законодательного органа субъекта Российской Федерации.

8. По приглашению законодательного органа субъекта Российской Федерации руководители исполнительных органов субъекта Российской Федерации, должностные лица местного самоуправления выступают на заседаниях законодательного органа субъекта Российской Федерации и отвечают на вопросы депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне в порядке, определенном регламентом или иным актом, принятым законодательным органом субъекта Российской Федерации и устанавливающим порядок его деятельности.

Статья 12. Принятие законодательным органом субъекта Российской Федерации нормативных правовых актов

1. Конституция (устав) субъекта Российской Федерации, поправки к ней (к нему) принимаются большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов.

2. Законы субъекта Российской Федерации принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

3. Постановления законодательного органа субъекта Российской Федерации принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

4. Проект закона субъекта Российской Федерации рассматривается законодательным органом субъекта Российской Федерации не менее чем в двух чтениях. Решение о принятии либо об отклонении проекта закона, а также о принятии закона оформляется постановлением законодательного органа субъекта Российской Федерации.

Статья 13. Обнародование и вступление в силу нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации

1. Законы субъекта Российской Федерации, принятые законодательным органом субъекта Российской Федерации, направляются указанным органом для подписания и обнародования высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в срок, который устанавливается конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации.

2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обнародует конституцию (устав), подписывает и обнародует закон субъекта Российской Федерации либо отклоняет закон в срок и в порядке, которые устанавливаются конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации. Такой срок не должен превышать четырнадцать дней с момента поступления соответствующего закона. В случае отклонения закона субъекта Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации отклоненный закон возвращается в законодательный орган субъекта Российской Федерации с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в него изменений и дополнений.

3. В случае отклонения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации закона субъекта Российской Федерации указанный закон может быть одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов.

4. Закон субъекта Российской Федерации, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации и подлежит подписанию и обнародованию в срок, установленный конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации.

5. Внесение в Конституционный Суд Российской Федерации запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности закона субъекта Российской Федерации до его обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации приостанавливает течение срока для обнародования закона субъекта Российской Федерации до вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации по данному запросу и исключает обнародование такого закона до вынесения указанного решения. В случае обнародования закона субъекта Российской Федерации до вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации данное обнародование не порождает правовых последствий.

6. Если в случае, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, закон субъекта Российской Федерации до его обнародования признан в порядке, установленном федеральным конституционным законом, не соответствующим Конституции Российской Федерации, данный закон не может быть обнародован (если закон не был подписан высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, он не может быть подписан), а высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации отзывает свою подпись под данным законом и возвращает его в законодательный орган субъекта Российской Федерации для исключения из него положений, которые привели к его признанию не соответствующим Конституции Российской Федерации.

7. Конституция (устав), закон субъекта Российской Федерации вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если федеральным законом и (или) самими конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации не установлен другой порядок вступления их в силу.

Статья 14. Досрочное прекращение полномочий законодательного органа субъекта Российской Федерации

1. Полномочия законодательного органа субъекта Российской Федерации прекращаются досрочно в случае:

1) принятия законодательным органом субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном конституцией (уставом) или законом субъекта Российской Федерации, решения о досрочном прекращении его полномочий;

2) вступления в силу решения соответственно верховного суда республики, суда края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа о неправомочности данного состава депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) роспуска законодательного органа субъекта Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации по основаниям, которые предусмотрены частью 2 или 3 настоящей статьи;

4) роспуска законодательного органа субъекта Российской Федерации Президентом Российской Федерации по основаниям, которые предусмотрены частью 7 настоящей статьи.

2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации принимает решение о досрочном прекращении полномочий законодательного органа субъекта Российской Федерации в случае принятия данным органом конституции (устава) и (или) закона субъекта Российской Федерации, иного нормативного правового акта, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а законодательный орган субъекта Российской Федерации не устранил их в течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения.

3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий законодательного органа субъекта Российской Федерации в случае, если вступившим в силу решением соответствующего суда установлено, что:

1) избранный в правомочном составе законодательный орган субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев подряд не проводил заседание;

2) вновь избранный в правомочном составе законодательный орган субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня его избрания не проводил заседание.

4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе принять решение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения соответствующего суда.

5. Решение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий законодательного органа субъекта Российской Федерации принимается в форме указа (постановления).

6. Президент Российской Федерации вправе вынести предупреждение законодательному органу субъекта Российской Федерации в случае, если соответствующим судом установлено (в том числе в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 13 настоящего Федерального закона), что законодательным органом субъекта Российской Федерации приняты конституция (устав), закон субъекта Российской Федерации или иной нормативный правовой акт, противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным законам, а законодательный орган субъекта Российской Федерации в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт. Решение Президента Российской Федерации о предупреждении законодательного органа субъекта Российской Федерации принимается в форме указа.

7. Если в течение трех месяцев со дня вынесения Президентом Российской Федерации предупреждения законодательному органу субъекта Российской Федерации указанный орган не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, Президент Российской Федерации вправе распустить законодательный орган субъекта Российской Федерации. Полномочия законодательного органа субъекта Российской Федерации прекращаются со дня вступления в силу решения Президента Российской Федерации о роспуске указанного органа.

8. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий законодательного органа субъекта Российской Федерации назначаются внеочередные выборы в законодательный орган субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации. Указанные выборы проводятся в сроки, предусмотренные федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 15. Избрание депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации

1. Депутаты законодательного органа субъекта Российской Федерации избираются гражданами Российской Федерации, проживающими на территории субъекта Российской Федерации и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом.

2. Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и обладающий в соответствии с федеральным законом, конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации пассивным избирательным правом.

3. Статус депутата, срок его полномочий, порядок подготовки и проведения выборов регулируются настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.

4. Срок полномочий депутата начинается со дня его избрания и прекращается со дня начала работы законодательного органа субъекта Российской Федерации нового созыва.

5. Законом субъекта Российской Федерации может предусматриваться количество депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации, которые избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах.

Статья 16. Депутатские объединения (фракции)

1. Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в законодательном органе субъекта Российской Федерации, входят в депутатские объединения (во фракции), за исключением случая, предусмотренного частью 4 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты, избранные в составе списков кандидатов политических партий, указанных в части 4 настоящей статьи.

2. Депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, а также депутаты, избранные в составе списков кандидатов политических партий, указанных в части 4 настоящей статьи, вправе образовывать депутатские объединения, не являющиеся фракциями.

3. Порядок деятельности фракций и порядок формирования и деятельности других депутатских объединений устанавливаются законом субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо иным актом законодательного органа субъекта Российской Федерации.

4. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в законодательном органе субъекта Российской Федерации, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

Статья 17. Осуществление депутатом законодательного органа субъекта Российской Федерации своих полномочий

1. Депутат законодательного органа субъекта Российской Федерации осуществляет депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе).

2. Условия осуществления депутатом депутатской деятельности устанавливаются конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации. Число депутатов, работающих на профессиональной основе, устанавливается законом субъекта Российской Федерации.

3. Депутат законодательного органа субъекта Российской Федерации замещает государственную должность субъекта Российской Федерации вне зависимости от осуществления им депутатской деятельности на профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности.

4. Если конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации предусмотрено осуществление депутатом депутатской деятельности на профессиональной основе, то в этом случае не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в законодательном органе этого субъекта Российской Федерации, должно быть предоставлено право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной основе.

5. Встречи депутата с избирателями проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

6. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органы местного самоуправления) определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органами местного самоуправления) для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

7. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Гарантии деятельности депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации

1. Гарантии депутатской деятельности устанавливаются конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации.

2. Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.

3. В случае привлечения депутата к уголовной или административной ответственности, его задержания, ареста, обыска, допроса, совершения иных уголовно-процессуальных или административно-процессуальных действий, проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении депутата, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи и принадлежащих ему документов, а также при проведении оперативно-разыскных мероприятий в занимаемых им жилом и служебном помещениях применяется особый порядок производства по уголовным или административным делам, установленный федеральными законами.

4. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, если депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

5. Депутат вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому, административному или уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с осуществлением им своих полномочий.

Статья 19. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью. Досрочное прекращение депутатских полномочий

1. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.

2. В течение срока своих полномочий депутат не может быть сенатором Российской Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные должности Российской Федерации, иные государственные должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности и должности муниципальной службы, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 59 настоящего Федерального закона, другим федеральным законом.

3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в законодательном органе субъекта Российской Федерации, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.

4. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в части 4 статьи 16 настоящего Федерального закона, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.

5. Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в части 4 статьи 16 настоящего Федерального закона, вступивший в политическую партию, которая имеет фракцию в законодательном органе субъекта Российской Федерации, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

6. В случае, если деятельность депутата осуществляется на профессиональной основе, указанный депутат не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

7. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, обязан представить в комиссию законодательного органа субъекта Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации (далее - комиссия), сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

8. Комиссия создается в порядке, определяемом законом субъекта Российской Федерации.

9. Комиссия проводит в порядке, определяемом законом субъекта Российской Федерации, проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами;

2) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.

10. Основанием для проведения проверки является достаточная информация, представленная в письменной форме в установленном порядке:

1) правоохранительными и другими государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

3) Общественной палатой Российской Федерации и общественной палатой субъекта Российской Федерации;

4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации;

5) другими органами, организациями, их должностными лицами и гражданами, если это предусмотрено законами субъекта Российской Федерации.

11. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.

12. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании комиссии, на котором представители средств массовой информации могут присутствовать в установленном порядке.

13. Информация о представлении депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленных комиссией, подлежит опубликованию в официальном печатном издании законодательного органа субъекта Российской Федерации и размещению на официальном сайте законодательного органа субъекта Российской Федерации.

14. Порядок размещения на официальном сайте законодательного органа субъекта Российской Федерации представляемых депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядок предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом определяются законами субъекта Российской Федерации.

15. Депутат при наличии оснований и в порядке, которые определяются законодательным органом субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, обязан сообщать в комиссию о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

16. Депутат обязан уведомлять комиссию и органы прокуратуры в порядке, предусмотренном законом, обо всех случаях обращения к нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения.

17. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного лица Администрации Президента Российской Федерации уполномоченное подразделение Администрации Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном порядке проверки, указанные в части 9 настоящей статьи. Такие проверки могут осуществляться независимо от проверок, проводимых комиссией.

18. Депутат не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

19. В случае, если деятельность депутата осуществляется на профессиональной основе, указанный депутат не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

20. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, установленные законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

21. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:

1) его смерти;

2) письменного заявления о сложении своих полномочий;

3) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

6) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

7) досрочного прекращения полномочий законодательного органа субъекта Российской Федерации;

8) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

9) установления в отношении депутата фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах;

10) несоблюдения требований, предусмотренных частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, частями 2, 3 - 7, 16, 18 настоящей статьи.

22. В случае нарушения депутатом ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, предусмотренных частями 1, 15 и 19 настоящей статьи, а равно предоставления им заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к депутату может быть применена одна из следующих мер ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение от занимаемой должности в законодательном органе субъекта Российской Федерации без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности в законодательном органе субъекта Российской Федерации с момента принятия решения о применении к депутату меры ответственности до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в законодательном органе субъекта Российской Федерации до прекращения срока его полномочий.

23. Информация о применении к депутату меры ответственности в виде предупреждения подлежит опубликованию в официальном издании законодательного органа субъекта Российской Федерации и подлежит размещению на официальном сайте законодательного органа субъекта Российской Федерации.

24. Порядок принятия решения о применении к депутату одной из мер ответственности, указанных в части 22 настоящей статьи, определяется законом субъекта Российской Федерации и регламентом или иным актом, принятым законодательным органом субъекта Российской Федерации и устанавливающим порядок его деятельности.

25. Основанием для досрочного прекращения полномочий депутата помимо оснований, предусмотренных частью 21 настоящей статьи, является неоднократное несоблюдение ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. Порядок применения указанной меры ответственности устанавливается законом субъекта Российской Федерации.

26. Решение законодательного органа субъекта Российской Федерации о досрочном прекращении депутатских полномочий принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения депутатских полномочий либо со дня, когда законодательному органу субъекта Российской Федерации стало известно о появлении указанного основания, а если это основание появилось в период между сессиями законодательного органа субъекта Российской Федерации, - не позднее чем через три месяца со дня появления этого основания.

27. В случае досрочного прекращения депутатских полномочий замещение образовавшегося вакантного депутатского мандата осуществляется в порядке, установленном федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и законом субъекта Российской Федерации.

Глава 3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации

Статья 20. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации как орган публичной власти

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации осуществляет руководство исполнительной властью в субъекте Российской Федерации и определяет структуру органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации или депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации на пять лет.

3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет.

4. Наименованием должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации является "Глава" с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации.

5. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций данного субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, которое может указываться в нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации после закрепленного настоящим Федеральным законом наименования. Такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства - Президента Российской Федерации.

6. В соответствии с принципом единства системы публичной власти высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации одновременно замещает государственную должность Российской Федерации и государственную должность субъекта Российской Федерации.

7. При вступлении в должность высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации приносит присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации.

8. Срок исполнения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации исчисляется со дня принесения им присяги. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации прекращает исполнение своих полномочий с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Статья 21. Ограничения и запреты, связанные с замещением должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Требования, предъявляемые к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не может быть одновременно депутатом Государственной Думы, сенатором Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные должности Российской Федерации, иные государственные должности данного субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности и должности муниципальной службы, не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не вправе отказаться от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.

5. На высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации распространяются ограничения и запреты, установленные для членов Правительства Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законом.

6. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и отрешенный от этой должности Президентом Российской Федерации, в течение пяти лет, исчисляемых со дня вступления в силу указа Президента Российской Федерации об отрешении его от должности, не может быть выдвинут кандидатом на указанную должность ни в одном субъекте Российской Федерации. Указанный в настоящей части срок должен истечь до дня назначения выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

Статья 22. Избрание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации гражданами Российской Федерации

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории данного субъекта Российской Федерации и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации проводятся в соответствии с настоящим Федеральным законом, законодательством Российской Федерации о выборах.

3. Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации выдвигаются политическими партиями. Политическая партия вправе выдвинуть кандидатом на указанную должность лицо, являющееся членом данной политической партии, либо лицо, не являющееся членом данной или иной политической партии. Законом субъекта Российской Федерации может предусматриваться выдвижение кандидатов на указанную должность в порядке самовыдвижения.

4. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и досрочно прекративший полномочия в связи с отставкой по собственному желанию или в связи с выражением ему недоверия законодательным органом субъекта Российской Федерации, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

5. Гражданин Российской Федерации, наделенный полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и осуществлявший эти полномочия не менее одного года, с согласия Президента Российской Федерации может быть выдвинут кандидатом на выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если эти выборы назначены в связи с досрочным прекращением указанных полномочий на основании пункта 2 части 1 статьи 28 настоящего Федерального закона.

6. Выдвижение кандидата политической партией и выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10 процентов депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта Российской Федерации. Число лиц, необходимое для поддержки кандидата, устанавливается законом субъекта Российской Федерации и определяется в процентном отношении от общего числа указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муниципальных образований на день принятия решения о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения глав этих муниципальных образований. Депутаты представительного органа муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, а также депутаты представительного органа городского округа с внутригородским делением, формируемого путем избрания из состава представительных органов внутригородских районов этого городского округа, учитываются только один раз.

7. В числе лиц, поддержавших кандидата, должны быть от 5 до 10 процентов депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов субъекта Российской Федерации. Число лиц, необходимое для такой поддержки кандидата, устанавливается законом субъекта Российской Федерации и определяется в процентном отношении от общего числа депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов, предусмотренного уставами этих муниципальных районов, муниципальных и городских округов на день принятия решения о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов субъекта Российской Федерации. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных районов, муниципальных и городских округов субъекта Российской Федерации.

8. В субъектах Российской Федерации, в которых не имеется избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов или избранных на муниципальных выборах глав внутригородских муниципальных образований, поддержка кандидата осуществляется депутатами представительных органов указанных муниципальных образований.

9. Если на день принятия решения о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации представительный орган муниципального образования не сформирован и (или) глава муниципального образования не избран, в том числе в связи с досрочным прекращением соответствующих полномочий, число депутатов такого представительного органа, определенное уставом муниципального образования, и (или) глава этого муниципального образования не учитываются при установлении числа лиц, необходимого для поддержки кандидата.

10. Депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой политической партией либо в порядке самовыдвижения. Депутат представительного органа муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, может поддержать кандидата только как депутат представительного органа муниципального района. Депутат представительного органа городского округа с внутригородским делением, формируемого путем избрания из состава представительных органов внутригородских районов этого городского округа, может поддержать кандидата только как депутат представительного органа городского округа с внутригородским делением.

11. Поддержка кандидата осуществляется путем проставления депутатом представительного органа муниципального образования или избранным на муниципальных выборах главой муниципального образования своей подписи на листе поддержки кандидата с указанием даты и времени ее проставления. Подлинность подписи должна быть нотариально засвидетельствована. Отзыв депутатом представительного органа муниципального образования или главой муниципального образования своей подписи не допускается. Порядок сбора указанных подписей и порядок их проверки определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

12. Списки депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, поддержавших кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, размещаются на сайтах избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

13. Кандидату на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выдвинутому в порядке самовыдвижения, помимо получения поддержки депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований необходимо собрать подписи избирателей в количестве, определенном законом субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

14. В случае признания выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации несостоявшимися или недействительными повторные выборы проводятся в сроки, определенные федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 23. Избрание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации

1. Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации в соответствии с положениями настоящей статьи.

2. Кандидаты для избрания на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации представляются в законодательный орган субъекта Российской Федерации Президентом Российской Федерации по предложениям политических партий, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов в действующем на день внесения Президенту Российской Федерации указанных предложений законодательном органе субъекта Российской Федерации. Предложения о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации также вправе вносить Президенту Российской Федерации политические партии, федеральные списки кандидатов которых на основании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной Думы допущены к распределению депутатских мандатов.

3. Каждая политическая партия, имеющая право в соответствии с положениями настоящей статьи вносить Президенту Российской Федерации предложения о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, предлагает Президенту Российской Федерации не более трех кандидатур, имеющих право быть избранными на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

4. Порядок внесения Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации устанавливается законодательством Российской Федерации о политических партиях.

5. Политическая партия вправе предложить Президенту Российской Федерации в качестве кандидатуры на указанную должность лицо, являющееся членом данной или иной политической партии, либо лицо, не являющееся членом данной или иной политической партии.

6. До внесения Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах политическая партия обязана провести консультации с политическими партиями, не имеющими права в соответствии с положениями настоящей статьи предлагать Президенту Российской Федерации кандидатуры на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и зарегистрировавшими свои региональные отделения в соответствующем субъекте Российской Федерации. Порядок проведения таких консультаций определяется законодательством Российской Федерации о политических партиях.

7. Президент Российской Федерации не позднее чем за 20 дней до дня голосования по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации из предложенных ему кандидатур представляет трех кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в законодательный орган субъекта Российской Федерации.

8. В случае, если голосование по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации должно быть проведено в год проведения выборов нового состава депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации, Президент Российской Федерации представляет кандидатов для избрания в срок до дня голосования на выборах депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации, но не ранее чем за пять дней до этого дня.

9. Днем голосования по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, избираемого депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а если срок полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах.

10. В случае, если в год, в который должно быть проведено голосование по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, проводятся выборы депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации, вновь избранный законодательный орган субъекта Российской Федерации проводит голосование по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации не позднее чем через 45 дней со дня избрания законодательного органа субъекта Российской Федерации в правомочном составе.

11. В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации голосование по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации проводится во второе воскресенье сентября года, в котором досрочно прекращены полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если полномочия были прекращены не позднее 1 июля, или во второе воскресенье сентября года, следующего за годом досрочного прекращения полномочий, если они были прекращены после 1 июля. Если голосование по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящей частью должно состояться в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва, то оно проводится в день голосования на указанных выборах.

12. Порядок избрания высшего должностного лица субъекта Российской Федерации депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации устанавливается конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации. При этом избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации. Если ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов депутатов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее число голосов депутатов по отношению к числу голосов, полученных другим кандидатом.

13. Голосование по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, избираемого в соответствии с положениями настоящей статьи, может быть отложено законодательным органом субъекта Российской Федерации в случае, если на территории данного субъекта Российской Федерации либо на территориях двух и более муниципальных образований в этом субъекте Российской Федерации введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при наличии угрозы жизни и (или) здоровью граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории данного субъекта Российской Федерации, а также если Центральной избирательной комиссией Российской Федерации принято решение об отложении федеральных и иных выборов, референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.

14. Не имеют права быть избранными на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, избираемого в соответствии с настоящей статьей, граждане Российской Федерации, имеющие ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 24. Особенности представления кандидатур для избрания высшего должностного лица автономного округа, входящего в состав области, депутатами законодательного органа автономного округа

1. Уставом, законом автономного округа, входящего в состав области, может быть предусмотрено, что высшее должностное лицо автономного округа, входящего в состав области (далее - высшее должностное лицо автономного округа), избирается депутатами законодательного органа автономного округа, входящего в состав области (далее - законодательный орган автономного округа), в соответствии с положениями настоящей статьи. При этом применяются положения частей 9-14 статьи 23 настоящего Федерального закона.

2. Кандидаты для избрания на должность высшего должностного лица автономного округа представляются в законодательный орган автономного округа Президентом Российской Федерации по предложениям высшего должностного лица области, в состав которой входит автономный округ.

3. Региональные отделения политических партий в автономном округе, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов в действующем на день внесения Президенту Российской Федерации указанных предложений законодательном органе автономного округа, вправе вносить предложения о кандидатурах для избрания на должность высшего должностного лица автономного округа высшему должностному лицу области, в состав которой входит автономный округ. Предложения о кандидатурах вправе вносить региональные отделения политических партий в автономном округе, федеральные списки кандидатов которых на основании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной Думы допущены к распределению депутатских мандатов.

4. Каждое региональное отделение политической партии, имеющее право в соответствии с положениями настоящей статьи вносить предложения о кандидатурах, по согласованию с коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической партии не позднее чем за 60 дней до дня голосования по избранию высшего должностного лица автономного округа предлагает не более трех кандидатур, имеющих право быть избранными на должность высшего должностного лица автономного округа.

5. До внесения предложений о кандидатурах региональное отделение политической партии обязано провести консультации с региональными отделениями политических партий в соответствующем автономном округе, не имеющих права в соответствии с положениями настоящей части предлагать высшему должностному лицу области, в состав которой входит автономный округ, кандидатуры на должность высшего должностного лица автономного округа, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о политических партиях для предложений политической партии о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

6. Высшее должностное лицо области, в состав которой входит автономный округ, не позднее чем за 40 дней до дня голосования по избранию высшего должностного лица автономного округа предлагает Президенту Российской Федерации не менее пяти кандидатур, имеющих право быть избранными на указанную должность. В случае, если высшему должностному лицу области, в состав которой входит автономный округ, представлено менее пяти кандидатур, указанное должностное лицо предлагает Президенту Российской Федерации все представленные кандидатуры. Вместе с предложениями о кандидатурах высшее должностное лицо области, в состав которой входит автономный округ, представляет Президенту Российской Федерации по каждой кандидатуре документы и сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о политических партиях для предложений политической партии о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

7. Президент Российской Федерации не позднее чем за 20 дней до дня голосования по избранию высшего должностного лица автономного округа из предложенных ему кандидатур представляет трех кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица автономного округа в законодательный орган автономного округа.

8. В случае, если голосование по избранию высшего должностного лица автономного округа должно быть проведено в год проведения выборов нового состава депутатов законодательного органа автономного округа, Президент Российской Федерации представляет кандидатов для избрания в срок до дня голосования на выборах депутатов законодательного органа автономного округа, но не ранее чем за пять дней до этого дня. При этом предложения региональных отделений политических партий, имеющих право в соответствии с положениями настоящей статьи предлагать высшему должностному лицу области, в состав которой входит автономный округ, кандидатуры на должность высшего должностного лица автономного округа, направляются высшему должностному лицу области, в состав которой входит автономный округ, в срок не позднее чем за 40 дней до дня голосования на выборах депутатов законодательного органа автономного округа, а высшее должностное лицо области, в состав которой входит автономный округ, направляет свои предложения по кандидатурам Президенту Российской Федерации не позднее чем за 20 дней до дня голосования на выборах депутатов законодательного органа автономного округа.

Статья 25. Основные полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации:

1) представляет субъект Российской Федерации в отношениях с Президентом Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Государственным Советом Российской Федерации, иными органами, организациями и должностными лицами и при осуществлении внешнеэкономических связей в пределах компетенции субъекта Российской Федерации, вправе подписывать договоры и соглашения от имени субъекта Российской Федерации;

2) подписывает и обнародует законы субъекта Российской Федерации либо отклоняет законы, принятые законодательным органом субъекта Российской Федерации;

3) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов субъекта Российской Федерации с иными органами государственной власти субъекта Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации организует взаимодействие исполнительных органов субъекта Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления, иными органами, входящими в единую систему публичной власти в Российской Федерации;

4) определяет систему и структуру исполнительных органов субъекта Российской Федерации в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации;

5) формирует высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации и принимает решение об его отставке;

6) возглавляет высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации или назначает и освобождает от должности председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации;

7) определяет основные направления деятельности высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации;

8) представляет в законодательный орган субъекта Российской Федерации ежегодные отчеты о результатах деятельности высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, в том числе по вопросам, поставленным законодательным органом субъекта Российской Федерации, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона;

9) вправе требовать созыва внеочередного заседания законодательного органа субъекта Российской Федерации, а также созывать вновь избранный законодательный орган субъекта Российской Федерации на первое заседание ранее срока, установленного для этого законодательному органу субъекта Российской Федерации конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации;

10) вправе участвовать в работе законодательного органа субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса;

11) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий законодательного органа субъекта Российской Федерации по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

12) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъекта Российской Федерации;

13) вправе отрешить от должности главу муниципального образования, главу местной администрации в случае, если в течение месяца со дня вынесения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации предупреждения, объявления выговора главе муниципального образования, главе местной администрации в соответствии с пунктом 12 настоящей статьи главой муниципального образования, главой местной администрации не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора;

14) вправе обратиться в представительный орган муниципального образования с инициативой об удалении главы муниципального образования в отставку, в том числе в случае систематического недостижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.

Статья 26. Акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации издает указы (постановления) и распоряжения.

2. Акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, нормативным актам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федерации.

3. Акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, принятые в пределах его полномочий, обязательны к исполнению в субъекте Российской Федерации.

4. Нормативные правовые акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации и вступают в силу в порядке, установленном конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации. Официальным опубликованием нормативного правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем субъекте Российской Федерации, или в официальном сетевом издании либо на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Статья 27. Временное исполнение обязанностей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

1. Президент Российской Федерации вправе своим указом назначить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации на период до вступления в должность избранного высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в случае:

1) досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;

2) временного отстранения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации от должности;

3) истечения срока полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;

4) признания выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации несостоявшимися или недействительными.

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, до издания Президентом Российской Федерации указа о назначении временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации временное исполнение обязанностей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации осуществляется председателем высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, а при его отсутствии - заместителем высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, заместителем председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в соответствии с установленным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации распределением обязанностей.

3. В случае, если высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению своих полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка), их временно исполняет председатель высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, а при его отсутствии - заместитель высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, заместитель председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в соответствии с установленным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации распределением обязанностей.

4. В случае, если высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не может осуществлять свои полномочия в связи с обстоятельствами, предусмотренными частью 3 настоящей статьи, Президент Российской Федерации в целях охраны прав и законных интересов граждан Российской Федерации своим указом вправе назначить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации на период действия указанных обстоятельств. В указанном случае исполнение обязанностей высшего должностного лица лицом, определенным в соответствии с частью 3 настоящей статьи, прекращается.

5. Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, наделенный полномочиями в соответствии с частями 1 и 4 настоящей статьи, обладает правами и обязанностями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (за исключением прав, предусмотренных частью 7 настоящей статьи) и является лицом, одновременно замещающим государственную должность Российской Федерации и государственную должность субъекта Российской Федерации.

6. Статус лица, временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, определяется конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.

7. Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, наделенный полномочиями в соответствии с настоящей статьей, не вправе:

1) вносить предложения об изменении конституции (устава) субъекта Российской Федерации;

2) распускать законодательный орган субъекта Российской Федерации.

8. На временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации распространяются с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, обязанности, ограничения и запреты, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в целях противодействия коррупции.

9. Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (за исключением случаев, если временное исполнение обязанностей высшего должностного лица осуществляется в соответствии с частью 3 настоящей статьи) представляет в порядке, установленном для высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

10. Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации дополнительно представляет сведения, указанные в части 9 настоящей статьи, в течение 15 дней со дня назначения на должность. При этом представляются сведения о доходах, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году назначения, и сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на день назначения.

11. На временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации не распространяются требования, указанные в части 10 настоящей статьи, если до назначения на эту должность он замещал должность, в отношении которой предусмотрена обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в уполномоченное подразделение Администрации Президента Российской Федерации, и эти сведения им были представлены в год назначения, а также если он назначен на эту должность в период, в течение которого эти сведения должны быть представлены в соответствии с частью 9 настоящей статьи.

12. Сведения, представленные в соответствии с частями 9 и 10 настоящей статьи временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, размещаются на официальных сайтах государственных органов субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами в порядке, установленном для высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

13. Нарушение требований, установленных частями 8-10 настоящей статьи, является основанием для досрочного прекращения полномочий временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

1. Полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации прекращаются досрочно в случае:

1) его смерти;

2) его отставки по собственному желанию;

3) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных статьей 29 настоящего Федерального закона;

4) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с выражением ему недоверия законодательным органом субъекта Российской Федерации;

5) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

8) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

2. В случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 9 части 1 настоящей статьи, решение о досрочном прекращении полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации принимается Президентом Российской Федерации.

3. В случаях, предусмотренных пунктами 5 - 8 части 1 настоящей статьи, решение о досрочном прекращении полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации принимается законодательным органом субъекта Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации.

Статья 29. Меры ответственности, применяемые к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации

1. Президент Российской Федерации выносит предупреждение высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в случае:

1) издания высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным законам, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не были приняты в пределах его полномочий меры по исполнению решения суда;

2) уклонения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в течение двух месяцев со дня издания указа Президента Российской Федерации о приостановлении действия нормативного правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации либо нормативного правового акта исполнительного органа субъекта Российской Федерации от издания нормативного правового акта, предусматривающего отмену приостановленного нормативного правового акта, или от внесения в указанный акт изменений, если в течение этого срока высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не обратилось в соответствующий суд для разрешения спора.

2. Если в течение месяца со дня вынесения Президентом Российской Федерации предусмотренного частью 1 настоящей статьи предупреждения высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации указанное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, Президент Российской Федерации отрешает высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации от должности.

3. Президент Российской Федерации вправе вынести предупреждение, объявить выговор высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей (в том числе по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации).

4. Президент Российской Федерации вправе отрешить высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации от должности:

1) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации;

2) в связи с выражением ему недоверия законодательным органом субъекта Российской Федерации;

3) в случае неисполнения им решения Конституционного Суда Российской Федерации, принятого в отношении нормативного правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если указанное решение не исполнено в течение двух месяцев со дня его вступления в силу или в иной указанный в решении срок;

4) в случае, если в течение месяца со дня вынесения Президентом Российской Федерации предупреждения, объявления выговора высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 3 настоящей статьи высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации не были приняты в пределах его полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора.

5. Президент Российской Федерации в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, вправе по представлению Генерального прокурора Российской Федерации временно отстранить высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации от исполнения обязанностей в случае предъявления указанному лицу обвинения в совершении преступления.

6. Решение Президента Российской Федерации о предупреждении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, об объявлении ему выговора, о временном отстранении его от исполнения своих обязанностей либо об отрешении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации от должности принимается в форме указа.

7. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе обжаловать в Верховный Суд Российской Федерации в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации соответствующий указ Президента Российской Федерации в течение десяти дней со дня его официального опубликования.

8. Решение Президента Российской Федерации об отрешении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации от должности влечет за собой прекращение его полномочий как лица, возглавляющего высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации.

Статья 30. Порядок выражения законодательным органом субъекта Российской Федерации недоверия высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации

1. Законодательный орган субъекта Российской Федерации вправе выразить недоверие высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в случае:

1) издания им актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федерации, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не устранит указанные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу судебного решения;

2) установленного соответствующим судом иного грубого нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации, если это повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод граждан;

3) ненадлежащего исполнения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации своих обязанностей.

2. Решение законодательного органа субъекта Российской Федерации о недоверии высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов.

3. Решение законодательного органа субъекта Российской Федерации о недоверии высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации направляется на рассмотрение Президента Российской Федерации для решения вопроса об отрешении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации от должности в соответствии с частью 4 статьи 29 настоящего Федерального закона.

Глава 4. Система исполнительных органов субъекта Российской Федерации

Статья 31. Исполнительные органы субъекта Российской Федерации

1. В систему исполнительных органов субъекта Российской Федерации входят высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации, иные исполнительные органы субъекта Российской Федерации.

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.

3. Система и структура исполнительных органов субъекта Российской Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.

Статья 32. Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации

1. Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации является постоянно действующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

2. Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации и согласованную деятельность иных исполнительных органов субъекта Российской Федерации.

3. Наименованием высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации является "Правительство" с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций данного субъекта Российской Федерации может устанавливаться другое наименование высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации.

4. Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации формируется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

5. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе непосредственно возглавить высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации или учредить должность председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, если это предусмотрено конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.

6. В случае учреждения соответствующей должности председатель высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации входит в состав высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, назначается и освобождается от должности высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации и замещает государственную должность субъекта Российской Федерации. Председатель высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации организует работу высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации.

7. Финансовое обеспечение высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации и возглавляемых им исполнительных органов субъекта Российской Федерации осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных отдельной строкой.

8. В случае сложения полномочий или отставки высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации продолжает действовать до сформирования нового высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации.

Статья 33. Основные полномочия высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации

Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации в соответствии с компетенцией субъекта Российской Федерации и в пределах своих полномочий, установленных конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации:

1) участвует в проведении единой государственной политики в сферах финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии;

2) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;

3) обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

4) осуществляет меры по сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, их языков и культуры; защите прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия;

5) осуществляет меры по координации вопросов здравоохранения, в том числе обеспечению оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни, формированию культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;

6) осуществляет меры по обеспечению государственных гарантий социальной защиты населения, включая социальное обеспечение, адресной социальной поддержки граждан;

7) осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, материнства, отцовства и детства, защиты института брака как союза мужчины и женщины, по созданию условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;

8) разрабатывает проект бюджета субъекта Российской Федерации;

9) обеспечивает исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и готовит отчет об исполнении указанного бюджета, ежегодный отчет о результатах деятельности высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ субъекта Российской Федерации для представления их высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации или председателем высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в законодательный орган субъекта Российской Федерации;

10) управляет и распоряжается собственностью субъекта Российской Федерации в соответствии с законами субъекта Российской Федерации, а также управляет федеральной собственностью, переданной в управление субъекту Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

11) определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования, находящихся в ведении высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, и утверждает (одобряет) такие документы;

12) предлагает органу местного самоуправления, должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, конституции (уставу), законам и иным нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации, а также вправе обратиться в суд;

13) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, конституцией (уставом), законами субъекта Российской Федерации, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов исполнительной власти.

Статья 34. Финансовый орган субъекта Российской Федерации

1. Финансовый орган субъекта Российской Федерации является обязательным исполнительным органом субъекта Российской Федерации, формируется в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации и осуществляет составление и организацию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, а также иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансовый орган субъекта Российской Федерации взаимодействует с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Руководитель финансового органа субъекта Российской Федерации назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа субъекта Российской Федерации квалификационным требованиям осуществляется с участием уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 35. Оценка эффективности деятельности исполнительных органов субъекта Российской Федерации

1. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации утверждается Президентом Российской Федерации.

2. Правительство Российской Федерации представляет Президенту Российской Федерации доклады о достигнутых субъектами Российской Федерации и планируемых значениях показателей, указанных в части 1 настоящей статьи. Порядок и сроки представления таких докладов устанавливаются Президентом Российской Федерации.

3. Правовыми актами Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление за счет средств федерального бюджета грантов в форме межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на основе достигнутых ими фактических значений (уровней) показателей, указанных в части 1 настоящей статьи.

4. В ежегодный отчет о результатах деятельности высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации включается информация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории субъекта Российской Федерации и учредителем которых является субъект Российской Федерации, и принимаемые меры по совершенствованию деятельности указанных организаций, а также информация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, которые расположены на территориях субъектов Российской Федерации и учредителями которых являются муниципальные образования соответствующего субъекта Российской Федерации. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и принимаемые меры по совершенствованию деятельности указанных организаций размещаются на официальном сайте высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации и на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 36. Акты исполнительных органов субъекта Российской Федерации

1. Акты высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, принятые в пределах его полномочий, обязательны к исполнению в субъекте Российской Федерации.

2. Акты высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, иных исполнительных органов субъекта Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федерации.

3. Нормативные правовые акты высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, иных исполнительных органов субъекта Российской Федерации подлежат официальному опубликованию и размещению на официальных сайтах указанных органов в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации. Официальным опубликованием нормативного правового акта высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, иных исполнительных органов субъекта Российской Федерации считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем субъекте Российской Федерации, или в официальном сетевом издании либо на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Нормативные правовые акты высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, иных исполнительных органов субъекта Российской Федерации вступают в силу в порядке, установленном конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации.

5. Нормативные правовые акты исполнительных органов субъекта Российской Федерации (за исключением нормативных правовых актов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации) подлежат государственной регистрации в соответствии с законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Глава 5. Иные государственные органы субъекта Российской Федерации

Статья 37. Иные государственные органы, формируемые в субъекте Российской Федерации

1. Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации помимо органов государственной власти субъекта Российской Федерации могут создаваться иные государственные органы субъекта Российской Федерации, учреждаться государственные должности субъекта Российской Федерации.

2. Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации в целях обеспечения дополнительных конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами могут учреждаться должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации.

3. Законом субъекта Российской Федерации на уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации могут быть возложены функции уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в субъекте Российской Федерации, других должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту прав иных категорий граждан в субъекте Российской Федерации. В соответствии с законом субъекта Российской Федерации на уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации может быть возложена координация деятельности указанных уполномоченных и других должностных лиц.

4. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации является государственным органом субъекта Российской Федерации, организующим подготовку и проведение выборов, референдумов в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.

5. Правовое положение, порядок формирования, задачи и полномочия государственных органов субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, гарантии их деятельности определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации.

Статья 38. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации

1. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации является обязательным государственным органом субъекта Российской Федерации.

2. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации является постоянно действующим государственным органом внешнего государственного финансового контроля, образуется законодательным органом субъекта Российской Федерации.

3. Общие принципы организации, деятельности и основные полномочия контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации устанавливаются федеральным законом об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Глава 6. Участие органов государственной власти субъекта Российской Федерации в рассмотрении Государственной Думой проектов федеральных законов по предметам совместного ведения

Статья 39. Порядок представления отзывов на проекты федеральных законов по предметам совместного ведения, внесенные в Государственную Думу

1. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения согласовываются с субъектами Российской Федерации в порядке, установленном настоящей статьей и Регламентом Государственной Думы.

2. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения после их внесения в Государственную Думу размещаются на официальном сайте Государственной Думы и направляются в законодательный орган субъекта Российской Федерации и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации для представления ими в Государственную Думу в тридцатидневный срок отзывов на указанные проекты федеральных законов. В соответствии с Регламентом Государственной Думы указанный срок может быть сокращен, но не менее чем до пятнадцати дней.

3. Если более чем две трети субъектов Российской Федерации выскажутся в поддержку принятия соответствующего проекта федерального закона, такой проект федерального закона может быть рассмотрен до истечения установленного в соответствии с частью 2 настоящей статьи срока представления в Государственную Думу отзывов на соответствующий проект федерального закона.

4. Проект федерального закона по предметам совместного ведения, касающийся определенных субъектов Российской Федерации, не может быть рассмотрен без поступления мнения таких субъектов Российской Федерации.

5. Если более чем одна треть субъектов Российской Федерации выскажется против принятия соответствующего проекта федерального закона, по решению Государственной Думы создается согласительная комиссия.

6. Отзыв органов государственной власти субъекта Российской Федерации на проект федерального закона по предметам совместного ведения считается положительным в случае, если законодательный орган субъекта Российской Федерации и высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации выскажутся за принятие данного проекта федерального закона.

7. Отзыв органов государственной власти субъекта Российской Федерации на проект федерального закона по предметам совместного ведения считается отрицательным в случае, если законодательный орган субъекта Российской Федерации и высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации выскажутся против принятия данного проекта федерального закона.

8. Если мнения законодательного органа субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации разделились, следует считать, что мнение органов государственной власти субъекта Российской Федерации не выражено.

9. Отзыв законодательного органа субъекта Российской Федерации на проект федерального закона по предметам совместного ведения оформляется в порядке, определенном регламентом или иным актом, принятым законодательным органом субъекта Российской Федерации и устанавливающим порядок его деятельности.

10. Отзыв высшего должностного лица субъекта Российской Федерации на проект федерального закона по предметам совместного ведения подготавливается в порядке, определенном нормативным правовым актом высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

Статья 40. Порядок представления поправок к проектам федеральных законов по предметам совместного ведения, принятых Государственной Думой в первом чтении

Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения, принятые Государственной Думой в первом чтении, размещаются на официальном сайте Государственной Думы и направляются в законодательные органы субъектов Российской Федерации для представления ими в Государственную Думу в соответствии с Регламентом Государственной Думы поправок к указанным законопроектам в тридцатидневный срок. В соответствии с Регламентом Государственной Думы указанный срок может быть сокращен, но не менее чем до пятнадцати дней.

Глава 7. Общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления

Статья 41. Общие правила правового регулирования полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации, определяются конституцией (уставом), законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

2. Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, договорами о разграничении полномочий и соглашениями, а также законами субъектов Российской Федерации.

3. Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, определяются федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также соглашениями.

4. Федеральные законы, договоры о разграничении полномочий и соглашения, указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, определяющие полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации, должны устанавливать права, обязанности и ответственность органов государственной власти субъекта Российской Федерации, порядок и источники финансового обеспечения осуществления соответствующих полномочий, не могут одновременно возлагать аналогичные полномочия на федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также должны соответствовать другим требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.

5. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением об установлении Правительством Российской Федерации особого порядка реализации отдельных полномочий, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 45 настоящего Федерального закона. Установление такого порядка допускается на определенный срок.

6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, указанные в статье 43 настоящего Федерального закона, осуществляются органами государственной власти автономного округа, входящего в состав края, области, самостоятельно, если иное не установлено договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области.

7. В краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации, указанные в статьях 45 и 46 настоящего Федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа, если иное не установлено федеральным законом.

8. В краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации, указанные в пунктах 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 114 части 1 статьи 44 настоящего Федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа, если иное не установлено федеральным законом об отношениях между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области и (или) договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области.

9. В случае, если в соответствии с федеральным законом полномочия федеральных органов государственной власти переходят к органам государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты, принятые органами исполнительной власти РСФСР, а также правовые акты федеральных органов исполнительной власти, полномочия по принятию которых перешли к органам государственной власти субъектов Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации и дня вступления в силу правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие отношения. Со дня вступления в силу правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие отношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, федеральных органов исполнительной власти, которыми урегулированы указанные отношения, не применяются.

10. В случае, если в соответствии с федеральным законом полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации переходят к федеральным органам государственной власти, правовые акты, принятые краевыми, областными, городскими (городов республиканского подчинения) Советами народных депутатов или их исполнительными комитетами, краевыми, областными, городскими (городов федерального значения) администрациями, а также правовые акты, принятые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам государственной власти, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными органами государственной власти и дня вступления в силу правовых актов Российской Федерации, регулирующих соответствующие отношения. Со дня вступления в силу правовых актов Российской Федерации, регулирующих соответствующие отношения, ранее принятые правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которыми урегулированы указанные отношения, не применяются.

Статья 42. Принципы финансового обеспечения осуществления полномочий органами государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации (статья 43 настоящего Федерального закона) осуществляются данными органами за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета).

2. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения (статья 44 настоящего Федерального закона) осуществляются данными органами за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета). Осуществление указанных полномочий может в порядке и случаях, установленных федеральными законами, дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Особенности финансового обеспечения указанных полномочий за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации устанавливаются федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.

3. Финансовое обеспечение осуществления отдельных полномочий, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьями 45 и 46 настоящего Федерального закона, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, за исключением случаев, указанных в части 7 настоящей статьи. В случаях, предусмотренных федеральным законом, финансовое обеспечение осуществления полномочий, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, может осуществляться за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

4. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право дополнительно использовать собственное имущество (материальные ресурсы, финансовые средства) для осуществления переданных полномочий в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

5. Если финансовое обеспечение осуществления отдельных полномочий, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, органы государственной власти субъекта Российской Федерации несут ответственность за осуществление переданных полномочий в пределах субвенций из федерального бюджета, предоставленных на осуществление соответствующих полномочий.

6. Общий объем субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, должен определяться с учетом затрат на организацию осуществления указанных полномочий.

7. Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации предоставление субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации может не предусматриваться в случаях, если установленные указанными актами полномочия не предусматривают необходимость создания новых органов государственной власти субъекта Российской Федерации, государственных учреждений субъекта Российской Федерации и государственных унитарных предприятий субъекта Российской Федерации, а также осуществления дополнительных бюджетных инвестиций, платежей из бюджета субъекта Российской Федерации гражданам и юридическим лицам, увеличения штатной численности государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации или субвенции не требуются по результатам расчета объема субвенций по методике, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.

8. При установлении нормативов расходов на финансовое обеспечение полномочий, указанных в пункте 72 части 1 статьи 44 настоящего Федерального закона, по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей и оплате труда работников аппарата мировых судей высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации взаимодействует с советом судей субъекта Российской Федерации.

Статья 43. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации самостоятельно осуществляют полномочия по предметам ведения субъектов Российской Федерации.

Статья 44. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

1. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов:

1) материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации;

2) обеспечения проведения выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдумов субъекта Российской Федерации;

3) организации архивного дела в субъекте Российской Федерации;

4) осуществления формирования и использования резервных фондов субъекта Российской Федерации для финансирования непредвиденных расходов;

5) предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях;

6) предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий;

7) осуществления передачи объектов собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность;

8) организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, обращения с твердыми коммунальными отходами;

9) участия в проведении государственного экологического мониторинга;

10) установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзору), утверждения порядка накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов, предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждения территориальной схемы в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

11) организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

12) создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения;

13) организации охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, почв, за исключением отнесенных к ведению Российской Федерации, ведению Красной книги субъекта Российской Федерации;

14) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

15) поддержки сельскохозяйственного производства, разработки и реализации государственных программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

16) создания условий и осуществления поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);

17) организации и осуществления оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;

18) организации и осуществления мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;

19) планирования использования земель сельскохозяйственного назначения, осуществления полномочий в области оборота земель сельскохозяйственного назначения, за исключением отнесенных к ведению Российской Федерации, перевода земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в федеральной собственности, в другие категории земель;

20) осуществления резервирования земель, изъятия земельных участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации;

21) осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, организации дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на платной основе или без взимания платы;

22) осуществления регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

23) организации транспортного обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам, организации транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах субъекта Российской Федерации, в том числе на маршрутах, которые начинаются в границах данного субъекта Российской Федерации, создания условий для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, участия в организации транспортного обслуживания населения по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

24) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

25) содержания, развития и организации эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

26) содержания, развития и организации эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся в собственности субъекта Российской Федерации;

27) обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

28) организации предоставления психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;

29) организации предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

30) финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в пункте 27 настоящей части;

31) организации предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;

32) организации предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

33) организации предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

34) обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

35) осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими;

36) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, выявленных объектов культурного наследия;

37) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия;

38) организации библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов;

39) организации и поддержки государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);

40) организации и поддержки учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

41) поддержки народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

42) осуществления поддержки региональных и местных национально-культурных автономий;

43) осуществления в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; осуществления мер, направленных на поддержку, сохранение, развитие и изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации, языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, а также иных мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан (мигрантов), профилактику и предупреждение экстремизма и межнациональных (межэтнических) конфликтов, достижение межнационального и межконфессионального согласия;

44) организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъекта Российской Федерации, организации обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, по заключению врачей;

45) организации безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организации обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с пунктами 5 и 44 настоящей части;

46) организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;

47) организации и осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая создание в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам. Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, которая оказывается в таких специализированных организациях, утверждаются совместно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

48) осуществления уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

49) социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

50) организации оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, иным категориям граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, в том числе гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

51) установления и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, проживающим на территории Российской Федерации, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, пенсия (пенсии) которым установлена (установлены) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

52) участия в обеспечении социальной защиты инвалидов, обеспечении образования инвалидов, обеспечении доступа инвалидов к информации, организации социально-бытового обслуживания инвалидов;

53) участия в обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в пределах установленных полномочий;

54) установления административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, определения подведомственности дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, организации производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;

55) определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, а в случаях, установленных федеральными законами, об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, создания и организации деятельности административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законами субъектов Российской Федерации, создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

56) организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству, формирования и ведения регионального государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

57) организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), в том числе осуществления мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, создания и организационного сопровождения деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, разработки и утверждения списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, содействия в реализации и защите прав и законных интересов ребенка, осуществления мероприятий по обеспечению профессиональной ориентации, профессионального обучения детей, достигших возраста 14 лет, принятия мер в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

58) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления;

59) предоставления служебных жилых помещений лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской Федерации, государственным гражданским служащим субъекта Российской Федерации, работникам государственных учреждений субъекта Российской Федерации;

60) материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях, избрания представителей от законодательного органа субъекта Российской Федерации в квалификационную комиссию адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, организации оказания бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, в том числе определения размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи;

61) материально-технического и финансового обеспечения государственных нотариальных контор, определения количества должностей нотариусов в нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах территории субъекта Российской Федерации;

62) организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований, утверждения порядка заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, подписания в случаях и порядке, установленных федеральными законами, соглашений о защите и поощрении капиталовложений и дополнительных соглашений к ним, а также принятия решений о расторжении соглашений о защите и поощрении капиталовложений и об урегулировании вытекающих из них споров;

63) организации развития физической культуры и спорта в субъекте Российской Федерации, в том числе детско-юношеского спорта, национальных видов спорта, содействия в развитии массового спорта, спорта высших достижений, профессионального спорта, реализации мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в субъекте Российской Федерации, организации и проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, создания региональных центров спортивной подготовки и обеспечения их деятельности, утверждения программ развития видов спорта в субъектах Российской Федерации, порядка их разработки и представления, порядка формирования и обеспечения спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, присвоения спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта, квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственной аккредитации региональных спортивных федераций, участия в организации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подготовке и проведению таких мероприятий на территориях субъектов Российской Федерации;

64) создания благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъекте Российской Федерации, беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территории субъекта Российской Федерации, и средствам связи, получения медицинской, правовой и иных видов помощи, реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития туризма в субъекте Российской Федерации, в том числе социального туризма, сельского туризма, детского туризма и самодеятельного туризма, организации и проведения мероприятий в сфере туризма на региональном и межмуниципальном уровне, аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков;

65) организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, создания, реорганизации и ликвидации органов управления и подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, осуществления мер по правовой и социальной защите личного состава пожарной охраны, находящейся в ведении субъекта Российской Федерации, и членов их семей, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами), организации тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами) силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории субъекта Российской Федерации, осуществления тушения пожаров силами подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами), утверждения перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров;

66) заключения соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами государственной власти иностранных государств, открытия по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации представительств субъекта Российской Федерации на территории иностранных государств и содержания своих представителей при торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и Министерством иностранных дел Российской Федерации, информационного обеспечения внешнеторговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, создания страховых и залоговых фондов в области внешнеторговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, а также решения иных вопросов в области внешнеторговой деятельности;

67) установления, изменения и отмены региональных налогов, определения элементов налогообложения по федеральным налогам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

68) привлечения субъектом Российской Федерации заемных средств, обслуживания и погашения внутренних и внешних долгов субъекта Российской Федерации;

69) правового регулирования вопросов организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, установленных федеральным законом, установления и изменения границ муниципальных образований, наделения муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района, внутригородской территории городов федерального значения, преобразования муниципальных образований;

70) выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом;

71) учреждения печатного средства массовой информации, сетевого издания для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации, создания и обеспечения функционирования официальных сайтов органов государственной власти субъекта Российской Федерации;

72) создания и упразднения судебных участков и должностей мировых судей, установления порядка назначения (избрания) мировых судей, определения структуры и штатной численности аппарата мировых судей, организационного и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей и оплаты труда работников аппарата мировых судей;

73) предоставления материальной и иной помощи для погребения;

74) утверждения схем территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования субъекта Российской Федерации, утверждения документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования, выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства в случаях, установленных федеральными законами, направления уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности субъектов Российской Федерации, принятия решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

75) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

76) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов;

77) осуществления регионального государственного строительного надзора;

78) участия в разработке и реализации государственных программ геологического изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Российской Федерации, разработки и реализации территориальных программ развития и использования минерально-сырьевой базы, создания и ведения фондов геологической информации субъектов Российской Федерации, установления порядка и условий использования геологической информации о недрах, обладателем которой является субъект Российской Федерации, участия в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, составления и ведения территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и учета участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

79) распоряжения совместно с федеральными органами государственной власти государственным фондом недр на своих территориях, подготовки и утверждения совместно с федеральным органом управления государственным фондом недр региональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, а также участия в соответствии с федеральными законами в соглашениях о разделе продукции при пользовании участками недр;

80) участия в определении условий пользования месторождениями полезных ископаемых, согласования технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами в отношении участков недр местного значения;

81) подготовки и утверждения перечней участков недр местного значения по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами, установления порядка пользования участками недр местного значения;

82) проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки;

83) формирования и использования государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации на внутреннем и внешнем рынках, участия в государственном регулировании отношений в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи и производства, лицензирования пользования участками недр в целях геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней и их добычи, за исключением участков недр, включенных в федеральный фонд резервных месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней;

84) участия в урегулировании коллективных трудовых споров;

85) осуществления на территории субъекта Российской Федерации государственной экспертизы условий труда, а также иных полномочий в сфере государственного управления охраной труда, не отнесенных к полномочиям федеральных органов исполнительной власти;

86) осуществления уведомительной регистрации региональных соглашений, территориальных соглашений и коллективных договоров;

87) организации и осуществления на региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

88) организации и осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне, включая создание сил и средств для выполнения мероприятий по территориальной обороне;

89) осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

90) осуществления международного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного сотрудничества, участия в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

91) участия в организации альтернативной гражданской службы в подведомственных им организациях, включая меры по реализации прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, и их социальную защиту;

92) организации проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

93) изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства;

94) участия в мероприятиях по поиску и спасанию людей во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации;

95) создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;

96) организации, в том числе осуществления, на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, участия в противодействии экстремистской деятельности, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

97) обеспечения поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, в защите Государственной границы Российской Федерации;

98) создания по решению исполнительных органов субъекта Российской Федерации мобилизационных органов в зависимости от объема мобилизационных заданий (заказов) или задач по проведению мероприятий по переводу экономики субъекта Российской Федерации на работу в условиях военного времени, организации деятельности созданных мобилизационных органов, обеспечения условий их работникам, координации и контроля за проведением органами местного самоуправления и организациями, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления методического обеспечения этих мероприятий;

99) участия в осуществлении мероприятий, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, осуществления мероприятий по переводу экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований на работу в условиях военного времени (при объявлении мобилизации);

100) оказания содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации;

101) организации и осуществления региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями субъекта Российской Федерации;

102) организации проведения экспертиз научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;

103) организации и обеспечения защиты прав, исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации;

104) установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги), за исключением цен (тарифов), регулирование которых осуществляется федеральными государственными органами;

105) осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора);

106) осуществления регионального государственного геологического контроля (надзора);

107) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

108) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов;

109) осуществления государственной регистрации самоходных машин и других видов техники, выдачи паспортов самоходных машин и других видов техники и их дубликатов, а также бланков указанных паспортов, проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, приема экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачи подтверждающих право на управление самоходными машинами удостоверений, выдачи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин;

110) осуществления в установленном Правительством Российской Федерации порядке государственной регистрации аттракционов;

111) осуществления региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью;

112) осуществления полномочий собственника водных объектов, резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, участия в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утверждения правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, правил охраны жизни людей на водных объектах;

113) нормативно-правового регулирования заготовки гражданами древесины для собственных нужд, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд, осуществления мероприятий по лесоустройству в отношении лесов и лесных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, осуществления полномочий собственников лесных участков;

114) организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения, организации осуществления мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

115) осуществления государственного учета жилищного фонда субъекта Российской Федерации, организации предоставления гражданам жилых помещений из жилищного фонда субъекта Российской Федерации в случаях, предусмотренных жилищным законодательством;

116) осуществления признания в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации непригодными для проживания, многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

117) осуществления лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, регулирования отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

118) осуществления регионального государственного жилищного контроля (надзора);

119) осуществления регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

120) организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации;

121) участия в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также координации деятельности органов местного самоуправления по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации программы развития муниципальной службы субъекта Российской Федерации;

122) организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов;

123) создания условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской Федерации;

124) участия в организации теплоснабжения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе составления топливно-энергетического баланса субъекта Российской Федерации, осуществления мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек, согласования отнесения поселения, муниципального округа, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения;

125) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

126) участия в организации водоснабжения и водоотведения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

127) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

128) обеспечения гарантий равенства политических партий, представленных в законодательном органе субъекта Российской Федерации, при освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами;

129) создания условий для развития торговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, в том числе проведения информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, организации и осуществления мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации;

130) принятия мер по организации проведения технического осмотра транспортных средств, в том числе утверждения нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств для субъектов Российской Федерации, установления предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств, осуществления мониторинга за исполнением законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств;

131) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе;

132) инициирования создания искусственного земельного участка, выдачи разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части, за исключением случаев, когда такое разрешение выдается федеральными органами исполнительной власти;

133) организации и обеспечения деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации;

134) осуществления мер в области содействия занятости населения, включая меры по содействию гражданам в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан, психологической поддержке безработных граждан, социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности, по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан; меры по содействию в трудоустройстве и занятости инвалидов, организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, предотвращению любых форм ограничения прав и дискриминации по признаку инвалидности; организации и осуществления специальных мероприятий по профилированию безработных граждан; организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; организации проведения оплачиваемых общественных работ, организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации, организации и осуществления финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

135) осуществления выдачи заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;

136) предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости;

137) подбора и передачи федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел в целях размещения специальных учреждений, предусмотренных федеральным законом о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, зданий с прилегающими земельными участками, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации;

138) организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

139) участия в обеспечении безопасности гидротехнических сооружений на территории субъекта Российской Федерации, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий, гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, а также обеспечения капитального ремонта, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории субъекта Российской Федерации, осуществления информирования населения об угрозе возникновения аварий гидротехнических сооружений;

140) создания условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, включая координацию деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации работы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и устранению недостатков, выявленных по результатам такой оценки;

141) организации профилактики правонарушений на уровне субъекта Российской Федерации и ее осуществления в формах правового просвещения и правового информирования, социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми;

142) организации и осуществления стратегического планирования в субъекте Российской Федерации, участия в формировании документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, реализуемых на территориях субъектов Российской Федерации;

143) установления порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них, организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

144) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными;

145) участия в осуществлении промышленной политики, в том числе установления мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, установления дополнительных требований к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, информирования субъектов деятельности в сфере промышленности об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территориях субъектов Российской Федерации;

146) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр в субъектах Российской Федерации, на территориях которых расположены игорные зоны;

147) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

148) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле;

149) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора;

150) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты;

151) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;

152) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий;

153) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации;

154) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

155) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения;

156) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике;

157) осуществления регионального государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

158) участия в организации увековечения памяти погибших при защите Отечества, включая утверждение перечня муниципальных образований, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, принятие решений о захоронении непогребенных останков погибших при защите Отечества и (или) о перемещении неизвестных воинских захоронений, об установлении ограничений в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки погибших при защите Отечества или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения; обеспечения проведения необходимых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества; осуществления формирования поименных списков погибших при защите Отечества, останки которых погребены в воинских захоронениях, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

159) обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

160) обеспечения мелиорации земель, организации учета мелиоративных защитных лесных насаждений, а также учета и проведения мониторинга мелиорированных земель;

161) осуществления деятельности по проведению государственной кадастровой оценки;

162) осуществления выполнения и (или) участия в выполнении комплексных кадастровых работ на территории субъекта Российской Федерации, за исключением вопросов, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, муниципального округа или городского округа;

163) организации применения информационных технологий при осуществлении полномочий субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указанных в настоящей части, за исключением вопросов организации применения информационных технологий, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции органов государственной власти Российской Федерации;

164) осуществления лицензирования розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования производства, хранения, поставки и розничной продажи произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции), приема деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, утверждения перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка доступа, определенная в соответствии с федеральным законом о связи, по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; определения мест нахождения источников повышенной опасности и мест массового скопления граждан, в которых не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

165) утверждения схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации; разработки и утверждения норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий; осуществления выдачи охотничьего билета и его аннулирования; установления перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты; проведения проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора, выдачи удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов, их отстранения от осуществления производственного охотничьего контроля и аннулирования таких удостоверений;

166) осуществления региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции;

167) организации и осуществления мероприятий по охране атмосферного воздуха, участия в организации и проведении государственного мониторинга атмосферного воздуха;

168) участия в ограничении выбросов парниковых газов, в мероприятиях по адаптации к изменениям климата на территории субъекта Российской Федерации;

169) создания условий для развития газификации и участия в организации газоснабжения граждан, утверждения программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, установления, изменения, прекращения существования охранной зоны газопровода газораспределительной сети;

170) осуществления мероприятий по размещению и обеспечению безопасности радиационных источников, радиоактивных веществ, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, обеспечения радиационной безопасности, защиты граждан и охраны окружающей среды от радиационного воздействия.

2. Для целей настоящей статьи под межмуниципальными объектами, программами, проектами понимаются объекты, программы, проекты, предназначенные для решения вопросов местного значения на территориях двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов.

3. По вопросам, указанным в части 1 настоящей статьи, могут приниматься федеральные законы. Не допускается включение в эти федеральные законы положений, которыми определяются объем и порядок осуществления расходов из бюджета субъекта Российской Федерации, необходимых для исполнения соответствующих полномочий органами государственной власти субъекта Российской Федерации (за исключением положений о порядке осуществления расходов на решение вопросов, указанных в пунктах 2, 15, 27, 44, 45 и 70 части 1 настоящей статьи).

4. Перечень полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), не может быть изменен иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений в часть 1 настоящей статьи или в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи.

5. До принятия федеральных законов по предметам совместного ведения, а также по вопросам совместного ведения, не урегулированным федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, могут устанавливаться не указанные в части 1 настоящей статьи полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемые данными органами самостоятельно за счет и в пределах средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

6. По вопросам, указанным в части 1 настоящей статьи, органы государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право принимать законы и иные нормативные правовые акты вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

7. По вопросам, указанным в части 1 настоящей статьи, органы государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право принимать государственные программы субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах своих полномочий при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан вправе устанавливать законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации критерии нуждаемости.

Статья 45. Передача полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными законами

1. Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения могут передаваться для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными законами.

2. Федеральные законы, предусматривающие передачу отдельных полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и (или) по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, должны содержать положения, определяющие:

1) перечень переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий (далее в настоящей статье - переданные полномочия);

2) федеральные органы исполнительной власти, ответственные за организацию и осуществление контроля, мониторинга эффективности и качества осуществления переданных полномочий;

3) права и обязанности федеральных органов исполнительной власти, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, связанные с осуществлением органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий, и (или) права и обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий;

4) порядок определения общего объема субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации или из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для осуществления переданных полномочий и показатели (критерии) распределения общего объема таких субвенций. Общий объем таких субвенций должен определяться с учетом затрат на организацию осуществления переданных полномочий;

5) представление высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации отчетности об осуществлении переданных полномочий;

6) порядок изъятия переданных полномочий у органов государственной власти субъекта Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий;

7) права и обязанности руководителей федеральных органов исполнительной власти по осуществлению контроля за осуществлением органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий, включая:

а) право выносить высшему исполнительному органу субъекта Российской Федерации предписания (представления) об устранении нарушений, выявленных при осуществлении переданных полномочий, подлежащие обязательному рассмотрению в тридцатидневный срок;

б) право вносить высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации представления об освобождении от занимаемой должности руководителей соответствующих исполнительных органов субъекта Российской Федерации, ответственных за осуществление переданных полномочий, в случаях их ненадлежащего исполнения (неисполнения), которые подлежат рассмотрению высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в десятидневный срок.

3. Федеральные законы, предусматривающие передачу отдельных полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации, могут содержать положения, определяющие:

1) обязательность передачи в пользование либо в собственность субъектов Российской Федерации федерального имущества, закрепленного за территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих переданные полномочия;

2) обязанность органов государственной власти субъектов Российской Федерации использовать передаваемое в пользование либо в собственность субъектов Российской Федерации федеральное имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, не иначе как в целях осуществления переданных полномочий, а также недопустимость отчуждения недвижимого имущества, переданного из федеральной собственности, без согласования с федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 2 части 2 настоящей статьи.

4. Федеральными законами, указанными в части 2 настоящей статьи, может предусматриваться право руководителей федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, давать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обязательные для исполнения указания по вопросам осуществления переданных полномочий, в том числе в случаях, если требуется координация их осуществления органами государственной власти нескольких субъектов Российской Федерации.

5. Правительство Российской Федерации вправе передавать в пользование либо в собственность субъектов Российской Федерации с соблюдением условий, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, федеральное имущество, а также передавать функции и полномочия учредителя федеральных государственных учреждений, необходимые для осуществления переданных полномочий.

6. Положения федеральных законов, предусматривающих передачу отдельных полномочий Российской Федерации для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, вступают в силу с начала финансового года, при этом указанные федеральные законы должны быть приняты не позднее чем за четыре месяца до его начала.

7. Основания и порядок отмены актов исполнительных органов субъекта Российской Федерации, принятых по вопросам осуществления полномочий, переданных в соответствии с настоящей статьей и статьей 46 настоящего Федерального закона, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

8. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать показатели (критерии) оценки эффективности и качества осуществления исполнительными органами субъектов Российской Федерации полномочий, переданных в соответствии с настоящей статьей и статьей 46 настоящего Федерального закона, применяемые федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 2 части 2 настоящей статьи.

Статья 46. Особенности передачи отдельных полномочий федеральных органов исполнительной власти органам государственной власти субъектов Российской Федерации

1. Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения, не переданные в соответствии со статьей 45 настоящего Федерального закона и отнесенные к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации, могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответственно нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в установленном настоящим Федеральным законом порядке при условии, что возможность передачи осуществления таких полномочий предусмотрена федеральными законами, регулирующими отношения в соответствующей сфере деятельности.

2. Объем полномочий федеральных органов исполнительной власти, которые предполагается передать нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, определяется исходя из полномочий федеральных органов исполнительной власти и с учетом полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными законами в порядке, предусмотренном статьей 45 настоящего Федерального закона.

3. Передача органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации осуществляется по представлению Правительства Российской Федерации.

4. Проект нормативного правового акта Президента Российской Федерации или проект нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, предусматривающие передачу осуществления указанных в части 1 настоящей статьи полномочий федерального органа исполнительной власти, направляется Правительством Российской Федерации в законодательные органы субъектов Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации для представления ими в тридцатидневный срок отзывов. Отзывы органов государственной власти субъектов Российской Федерации на соответствующий проект нормативного правового акта подлежат обязательному рассмотрению Правительством Российской Федерации.

5. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, предусматривающие передачу осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, должны содержать перечень передаваемых для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий с указанием федеральных органов исполнительной власти, полномочия которых передаются, а также положения, предусмотренные пунктами 2, 3, 5 - 7 части 2 статьи 45 настоящего Федерального закона.

6. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, предусматривающие передачу осуществления отдельных полномочий федеральных органов исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, могут содержать положения, предусмотренные пунктом 2 части 3 и частью 5 статьи 45 настоящего Федерального закона.

7. Сроки принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих передачу осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти, финансовое обеспечение осуществления указанных полномочий, а также возникающие при этом имущественные отношения определяются с соблюдением условий, установленных частями 3 и 7 статьи 42, пунктом 4 части 2, частями 6 и 7 статьи 45, частью 3 статьи 52 настоящего Федерального закона.

Статья 47. Изъятие полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и (или) полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (далее также - переданные полномочия), могут быть изъяты у органов государственной власти субъекта Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий.

2. Переданные полномочия также могут быть изъяты у органов государственной власти отдельных субъектов Российской Федерации в следующих случаях:

1) если осуществление переданных полномочий федеральными органами исполнительной власти на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации необходимо для реализации мероприятий по обеспечению обороны страны и безопасности государства;

2) если переданные полномочия не могут осуществляться органами государственной власти субъектов Российской Федерации в связи со стихийным бедствием, с катастрофой или иной чрезвычайной ситуацией;

3) если осуществление переданных полномочий федеральными органами исполнительной власти необходимо для реализации международных или общенациональных мероприятий и обеспечения взаимодействия и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

4) если на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами, подведомственными федеральными государственными учреждениями) осуществляются аналогичные по содержанию полномочия и изъятие переданных полномочий позволит обеспечить сокращение расходов федерального бюджета и (или) бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение осуществления таких полномочий.

3. Изъятие у органов государственной власти отдельных субъектов Российской Федерации переданных полномочий в установленной сфере деятельности:

1) федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Президент Российской Федерации, осуществляется нормативным правовым актом Президента Российской Федерации;

2) федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Правительство Российской Федерации, осуществляется нормативным правовым актом Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

4. Изъятие переданных полномочий осуществляется при наличии представления (предложения) уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

5. Изъятие переданных полномочий в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 настоящей статьи, также осуществляется на основании мотивированного обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

6. Изъятие переданных полномочий в случае, указанном в пункте 4 части 2 настоящей статьи, осуществляется на основании совместного обращения руководителя соответствующего федерального органа исполнительной власти и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

7. Представление (предложение) федерального органа исполнительной власти, мотивированное обращение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, совместное обращение руководителя федерального органа исполнительной власти и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации рассматриваются в течение одного месяца со дня их поступления в адрес Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

8. Изъятие переданных полномочий осуществляется на срок, необходимый соответственно для устранения допущенных нарушений при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий (возобновления возможности их надлежащего осуществления), ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, решения соответствующих задач, но не более чем на два года.

9. Изъятые полномочия осуществляются федеральным органом исполнительной власти, в установленной сфере деятельности которого переданы изымаемые полномочия, или подведомственным ему федеральным государственным учреждением в случае, если осуществление им указанных полномочий допускается федеральным законом, либо Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и (или) территориальным фондом обязательного медицинского страхования в соответствии с решением Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

10. В случае, если финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий предусматривалось путем предоставления субвенций из федерального бюджета или бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, изъятие переданных полномочий в текущем финансовом году влечет со дня вступления в силу решения об изъятии полномочий прекращение предоставления таких субвенций соответствующим бюджетам субъектов Российской Федерации, бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования и возврат их неиспользованных остатков в месячный срок соответственно в федеральный бюджет или бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях финансового обеспечения осуществления изъятых полномочий.

11. Со дня вступления в силу решения об изъятии полномочий нахождение в собственности соответствующего субъекта Российской Федерации имущества, необходимого для обеспечения осуществления переданных полномочий, не допускается. Указанное имущество подлежит безвозмездной передаче в федеральную собственность в установленном федеральным законом порядке.

12. Осуществление органами местного самоуправления в соответствии с законом субъекта Российской Федерации переданных полномочий прекращается со дня вступления в силу нормативного правового акта Президента Российской Федерации или нормативного правового акта Правительства Российской Федерации об изъятии соответствующих полномочий.

Статья 48. Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в осуществлении не переданных им полномочий по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий по предметам совместного ведения

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе участвовать в осуществлении полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения, не переданных им, с осуществлением расходов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление целевых расходов), если это участие предусмотрено федеральными законами. Указанные федеральные законы могут содержать положения, предусматривающие:

1) порядок согласования участия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в осуществлении указанных полномочий, а также особенности такого участия;

2) возможность и пределы правового регулирования органами государственной власти Российской Федерации указанных полномочий.

2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий по предметам совместного ведения по решению вопросов, не предусмотренных статьей 44 настоящего Федерального закона, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

3. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том числе исходя из установленных законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

4. Финансовое обеспечение полномочий, предусмотренное настоящей статьей, не является обязанностью субъекта Российской Федерации, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Статья 49. Временное осуществление федеральными органами государственной власти отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Отдельные полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть временно возложены на федеральные органы государственной власти и (или) должностных лиц, назначаемых федеральными органами государственной власти, в случаях, если:

1) в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией органы государственной власти субъекта Российской Федерации отсутствуют и не могут быть сформированы в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) возникшая вследствие решений, действий или бездействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации просроченная задолженность субъекта Российской Федерации по исполнению долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышает 30 процентов собственных доходов бюджета субъекта Российской Федерации в последнем отчетном году.

2. В случае, указанном в пункте 1 части 1 настоящей статьи, решение о возложении соответствующих полномочий на федеральные органы государственной власти принимается Президентом Российской Федерации по согласованию с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Указом Президента Российской Федерации о временном возложении на федеральные органы государственной власти отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации должны определяться:

1) наименование субъекта или субъектов Российской Федерации, в котором или которых осуществление отдельных полномочий органов государственной власти данных субъектов Российской Федерации временно возлагается на федеральные органы государственной власти;

2) перечень возлагаемых на федеральные органы государственной власти полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами;

3) федеральные органы государственной власти и (или) должностные лица, назначаемые федеральными органами государственной власти, на которые (на которых) возлагаются соответствующие полномочия, с распределением этих полномочий между ними;

4) срок, на который соответствующие полномочия возлагаются на федеральные органы государственной власти, не превышающий срока устранения обстоятельств, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

5) источники и порядок финансового обеспечения деятельности соответствующих федеральных органов государственной власти.

4. На федеральные органы государственной власти не могут быть возложены полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по принятию конституции (устава) субъекта Российской Федерации и поправок к ней (к нему), по установлению системы органов государственной власти субъекта Российской Федерации, по изменению статуса субъекта Российской Федерации и по изменению границ между субъектами Российской Федерации.

5. В случае, указанном в пункте 2 части 1 настоящей статьи, в субъекте Российской Федерации на срок до одного года по ходатайству Правительства Российской Федерации решением Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с федеральным законом вводится временная финансовая администрация.

6. Временная финансовая администрация не может вводиться в течение одного года со дня начала срока полномочий законодательного органа субъекта Российской Федерации.

7. В целях восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации временная финансовая администрация в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации принимает меры по реструктуризации просроченной задолженности субъекта Российской Федерации, подготавливает проект закона субъекта Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период, а также проект бюджета субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, представляет данные законопроекты в законодательный орган субъекта Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации. Временная финансовая администрация также обеспечивает контроль за исполнением бюджета субъекта Российской Федерации и осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8. Решения федеральных органов государственной власти, принимаемые в соответствии с настоящей статьей, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Статья 50. Договоры о разграничении полномочий

1. Заключение договоров о разграничении полномочий допускается только в случае, если это обусловлено экономическими, географическими и иными особенностями субъекта Российской Федерации, и в той мере, в которой указанными особенностями определено иное, чем это установлено федеральными законами, разграничение полномочий. В договоре о разграничении полномочий устанавливается перечень полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъекта Российской Федерации, разграничение которых производится иначе, чем это установлено федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, определяются условия и порядок осуществления этих полномочий, конкретные права и обязанности сторон, срок действия договора о разграничении полномочий и порядок продления данного срока, а также основания и порядок досрочного расторжения договора о разграничении полномочий.

2. Языком договора о разграничении полномочий является русский язык. По договоренности сторон договор о разграничении полномочий может быть составлен и подписан на русском языке и государственном языке республики в составе Российской Федерации.

3. Порядок подготовки и предварительного согласования проекта договора о разграничении полномочий федеральными органами государственной власти определяется Президентом Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. Порядок подготовки проекта договора о разграничении полномочий исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации до его внесения в федеральные органы государственной власти определяется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.

4. Проект договора о разграничении полномочий, подготовленный и согласованный в установленном в соответствии с настоящей статьей порядке, представляется в законодательный орган субъекта Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации для одобрения. Проект договора о разграничении полномочий одобряется или отклоняется постановлением законодательного органа субъекта Российской Федерации, принимаемым большинством голосов от установленного числа депутатов. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации сообщает о результатах рассмотрения проекта договора о разграничении полномочий в законодательном органе государственной власти субъекта Российской Федерации Президенту Российской Федерации.

5. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, не являющийся стороной договора о разграничении полномочий, вправе получить по своему запросу проект данного договора до одобрения указанного проекта и внести в него свои предложения и замечания. В случае внесения изменений и (или) дополнений в одобренный законодательным органом субъекта Российской Федерации проект договора о разграничении полномочий или отклонения его отдельных положений проект договора о разграничении полномочий подлежит повторному предварительному согласованию и одобрению в порядке, установленном в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи.

6. Договор о разграничении полномочий подписывается Президентом Российской Федерации и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

7. Президент Российской Федерации в течение десяти дней после подписания договора о разграничении полномочий вносит в Государственную Думу проект федерального закона об утверждении договора о разграничении полномочий.

8. Договор о разграничении полномочий вступает в силу со дня вступления в силу федерального закона об утверждении договора о разграничении полномочий, если указанным федеральным законом не установлено иное. Договор о разграничении полномочий имеет силу федерального закона и может быть изменен, его действие может быть приостановлено только путем внесения в него изменений и (или) дополнений в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для заключения и вступления в силу договора о разграничении полномочий.

9. Срок действия договора о разграничении полномочий не может превышать десять лет.

10. Досрочное прекращение действия (далее - расторжение) договора о разграничении полномочий возможно по взаимному согласию сторон или на основании решения суда.

11. Расторжение договора о разграничении полномочий по взаимному согласию сторон и (или) продление срока действия данного договора осуществляются в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для заключения и вступления в силу договора о разграничении полномочий.

12. Расторжение договора о разграничении полномочий по инициативе одной из сторон возможно в случае установленного вступившим в силу решением федерального суда нарушения другой стороной положений договора о разграничении полномочий. Решение федерального суда является основанием для принятия Президентом Российской Федерации или высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации решения о расторжении договора о разграничении полномочий по инициативе одной из сторон.

13. Решение о расторжении договора о разграничении полномочий по инициативе одной из сторон принимается не позднее чем через тридцать дней со дня вступления в силу соответствующего судебного решения и подлежит официальному опубликованию. В этом случае федеральный закон об утверждении договора о разграничении полномочий признается утратившим силу со дня официального опубликования соответствующего решения о расторжении договора о разграничении полномочий.

Статья 51. Соглашения между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий

1. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам. Соглашения заключаются в случае, если осуществление части полномочий не может быть возложено федеральным законом в равной мере на исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации.

2. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации по соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий с передачей необходимых материальных и финансовых средств, если это не противоречит конституции (уставу), законам и иным нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации.

3. Федеральные органы исполнительной власти, передавшие путем заключения соглашений осуществление части своих полномочий соответствующим органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, контролируют соблюдение условий этих соглашений и несут ответственность за ненадлежащее осуществление части переданных полномочий.

4. В соглашении определяются условия и порядок передачи осуществления части полномочий, в том числе порядок их финансового обеспечения, порядок осуществления контроля за осуществлением части полномочий, срок действия соглашения, ответственность сторон соглашения, основания и порядок его досрочного расторжения, иные вопросы, связанные с исполнением положений соглашения.

5. Соглашение подписывается руководителем федерального органа исполнительной власти и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

6. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, не являющийся стороной соглашения, вправе получить по своему запросу проект соглашения.

7. Соглашения заключаются и вступают в силу в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Если иное не установлено указанным порядком, соглашение вступает в силу после его утверждения Правительством Российской Федерации.

8. Соглашения подлежат включению в реестр соглашений, ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 52. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

1. Субъекты Российской Федерации вправе передавать органам местного самоуправления осуществление отдельных государственных полномочий, осуществляемых субъектами Российской Федерации на территории соответствующих муниципальных образований, в соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления, при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств.

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, отдельными государственными полномочиями субъектов Российской Федерации - законами субъектов Российской Федерации.

3. Полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 45 настоящего Федерального закона, могут передаваться законами субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления, если такое право предоставлено им федеральными законами, предусматривающими передачу соответствующих полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

4. Полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 46 настоящего Федерального закона, могут передаваться законами субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления соответствующих полномочий.

5. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия этих полномочий.

6. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий осуществляется за счет субвенций из соответствующего бюджета. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственное имущество (материальные ресурсы, финансовые средства) для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

7. Федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации, предусматривающие наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, должны содержать:

1) вид или наименование муниципального образования, органы местного самоуправления которого наделяются соответствующими полномочиями;

2) перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления, а также прав и обязанностей органов государственной власти при осуществлении соответствующих полномочий;

3) способ (методику) расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации для осуществления соответствующих полномочий, включая федеральные или региональные государственные минимальные социальные стандарты;

4) перечень подлежащего передаче в пользование и (или) управление имущества, необходимого для осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, или порядок определения данного перечня;

5) порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий;

6) порядок осуществления органами государственной власти контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, и наименования органов, осуществляющих указанный контроль;

7) условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий.

8. Закон субъекта Российской Федерации, предусматривающий наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, также должен содержать положения, определяющие:

1) права и обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, связанные с осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Российской Федерации, аналогичные правам и обязанностям федеральных органов исполнительной власти, предусмотренным федеральным законом, в соответствии с которым осуществление указанных полномочий передается органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и связанным с осуществлением переданных полномочий, в случае, если закрепление таких прав и обязанностей не противоречит федеральным законам;

2) права и обязанности органов местного самоуправления, связанные с осуществлением переданных им государственных полномочий Российской Федерации, аналогичные правам и обязанностям высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, предусмотренным федеральным законом, в соответствии с которым осуществление указанных полномочий передается органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и связанным с осуществлением переданных полномочий, в случае, если закрепление таких прав и обязанностей не противоречит федеральным законам.

9. Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться изъятие переданных органам местного самоуправления полномочий. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года.

10. Органы государственной власти в соответствии с законом осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленного на эти цели имущества.

11. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий соответствующие полномочия могут быть изъяты по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации. Уполномоченные государственные органы вправе давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.

12. Не допускается наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями субъекта Российской Федерации по решению вопросов, указанных в пунктах 1, 2, 4, 7, 27, 45, 48, 54, 66 - 69, 71, 72, 74, 91, 98, 111 и пункте 122 (за исключением полномочий, передаваемых органам местного самоуправления муниципальных районов по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов) части 1 статьи 44 настоящего Федерального закона.

Статья 53. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

1. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации:

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее - обязательные требования);

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нарушение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (далее - оценка регулирующего воздействия) устанавливается нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:

1) проектов законов субъектов Российской Федерации об установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения;

2) проектов законов субъектов Российской Федерации, регулирующих бюджетные отношения;

3) проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации:

а) устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

б) разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

4. Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджетов субъектов Российской Федерации.

5. Порядок установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, в том числе оценки фактического воздействия указанных нормативных правовых актов, определяется нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных федеральным законом.

6. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением актов, определенных частью 5 настоящей статьи, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Решение о проведении экспертизы принимается в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

7. Методическое обеспечение деятельности по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, оценки применения обязательных требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, экспертизы, в том числе разработка методических рекомендаций по внедрению порядка проведения оценки регулирующего воздействия и порядка проведения процедуры оценки применения обязательных требований и экспертизы в субъектах Российской Федерации, осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Глава 8. Экономическая основа деятельности органов публичной власти субъекта Российской Федерации

Статья 54. Экономическая основа деятельности органов публичной власти субъекта Российской Федерации

1. Экономическую основу деятельности органов публичной власти субъекта Российской Федерации составляют находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации имущество, в том числе имущественные права субъекта Российской Федерации, а также средства бюджета субъекта Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации.

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации собственность субъекта Российской Федерации признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.

Статья 55. Собственность субъекта Российской Федерации

1. В собственности субъекта Российской Федерации может находиться:

1) имущество, предназначенное для осуществления органами публичной власти субъекта Российской Федерации полномочий, которые осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, государственных органов субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, работников государственных органов, работников государственных унитарных предприятий субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации в соответствии с законами субъекта Российской Федерации;

3) иное имущество, предназначенное для осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации своих задач и публичных функций.

2. В субъектах Российской Федерации могут создаваться в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации государственные унитарные предприятия субъекта Российской Федерации, государственные учреждения субъекта Российской Федерации и другие организации. Функции и полномочия учредителя таких организаций осуществляют органы государственной власти субъекта Российской Федерации.

Статья 56. Общие вопросы управления и распоряжения имуществом субъекта Российской Федерации

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно управляют и распоряжаются имуществом, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с конституцией (уставом), законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе передавать имущество субъекта Российской Федерации во временное владение и (или) пользование физическим и юридическим лицам, федеральным органам государственной власти и органам местного самоуправления, отчуждать это имущество, в том числе в муниципальную собственность, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами, а также с принятыми в соответствии с ними законами субъекта Российской Федерации.

3. Порядок и условия приватизации имущества субъекта Российской Федерации определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

4. Доходы от использования имущества субъекта Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации, имущества государственных унитарных предприятий субъекта Российской Федерации, в том числе казенных, а также средства от продажи имущества субъекта Российской Федерации, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации, имущества государственных унитарных предприятий субъекта Российской Федерации, в том числе казенных, и доходы от приватизации имущества субъекта Российской Федерации поступают в бюджет субъекта Российской Федерации.

Статья 57. Порядок учета имущества субъекта Российской Федерации

1. Порядок учета имущества субъекта Российской Федерации и ведения реестра имущества субъекта Российской Федерации определяется субъектом Российской Федерации самостоятельно в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами.

2. По вопросам учета имущества субъекта Российской Федерации принимается закон субъекта Российской Федерации.

3. В учет имущества субъекта Российской Федерации включаются получение, экспертиза и хранение документов, содержащих сведения об имуществе субъекта Российской Федерации, а также внесение указанных сведений в реестр имущества субъекта Российской Федерации в объеме, необходимом для осуществления полномочий по управлению и распоряжению имуществом субъекта Российской Федерации.

4. Объектами учета являются:

1) недвижимое имущество;

2) акции (вклады, доли) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ;

3) транспортные средства и иное движимое имущество в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации;

4) иное имущество в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации.

5. Государственная регистрация прав субъекта Российской Федерации на недвижимое имущество осуществляется в соответствии с федеральным законом.

Статья 58. Бюджет субъекта Российской Федерации

1. Субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет.

2. Формирование бюджета субъекта Российской Федерации (его доходы и расходы), утверждение, исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и контроль за его исполнением осуществляются органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними законами субъекта Российской Федерации.

3. Доходы от региональных налогов, установленных органами государственной власти автономного округа, входящего в состав края, области, подлежат зачислению в бюджет автономного округа, если иное не предусмотрено договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области. Доходы от федеральных налогов и сборов, поступающие от плательщиков на территории автономного округа, подлежат зачислению в бюджет края, области, в состав которого (которой) входит автономный округ, по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации для субъектов Российской Федерации нормативам, если иное не установлено федеральным законом о федеральном бюджете и договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области.

4. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке и на условиях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивают сбалансированность бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации и соблюдение установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации требований к регулированию бюджетных отношений.

6. Предоставление межбюджетных трансфертов в целях осуществления полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

7. Финансовый орган субъекта Российской Федерации представляет бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8. Проект бюджета субъекта Российской Федерации, закон о бюджете субъекта Российской Федерации, годовой отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, а также о численности государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию. По проекту бюджета субъекта Российской Федерации и годовому отчету об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации проводятся публичные слушания или общественные обсуждения.

Глава 9. Взаимодействие органов публичной власти в субъекте Российской Федерации

Статья 59. Особенности формирования и осуществления публичной власти на территориях субъектов Российской Федерации - городов федерального значения

1. Публичная власть на территориях городов федерального значения осуществляется с особенностями, установленными настоящей статьей.

2. Депутат законодательного органа субъекта Российской Федерации - города федерального значения, совмещающий в соответствии с федеральным законом, устанавливающим порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, осуществление полномочий сенатора Российской Федерации и депутата, со дня наделения его полномочиями сенатора Российской Федерации осуществляет полномочия депутата без отрыва от основной деятельности в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. При принятии решения о наделении депутата полномочиями сенатора Российской Федерации соответствующий депутат освобождается от должности председателя, заместителя председателя законодательного органа субъекта Российской Федерации, председателя, заместителя председателя комитета (комиссии) законодательного органа субъекта Российской Федерации и иных руководящих должностей в законодательном органе субъекта Российской Федерации, замещаемых в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо иным актом законодательного органа субъекта Российской Федерации.

3. В городах федерального значения для выдвижения кандидата на выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации - города федерального значения в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона число лиц, необходимое для поддержки кандидата (от 5 до 10 процентов), устанавливается законами этих субъектов Российской Федерации и определяется в процентном отношении от общего числа депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований, предусмотренного уставами внутригородских муниципальных образований на день принятия решения о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения глав внутригородских муниципальных образований города федерального значения. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях внутригородских муниципальных образований города федерального значения. С учетом особенностей организации местного самоуправления в городах федерального значения законами этих субъектов Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные требования к поддержке кандидата в городе федерального значения.

4. Федеральным законом могут быть установлены особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения.

5. Законом субъекта Российской Федерации - города федерального значения могут устанавливаться особенности формирования законодательного органа этого субъекта Российской Федерации.

Статья 60. Особенности осуществления публичной власти на федеральных территориях, на территориях административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации и на иных территориях

1. Федеральным законом могут быть установлены особенности осуществления публичной власти и взаимодействия органов публичной власти на федеральных территориях, территориях административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации.

2. Особенности осуществления полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации на территориях административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации, федеральных территориях могут устанавливаться федеральным законом.

3. Особенности осуществления полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации на территориях закрытых административно-территориальных образований, наукоградов, территориях опережающего социально-экономического развития, территориях инновационных научно-технологических центров, инновационных центров, территории свободного порта Владивосток могут устанавливаться федеральным законом.

4. Особенности осуществления отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в Арктической зоне Российской Федерации устанавливаются федеральным законом.

Статья 61. Взаимодействие законодательного органа субъекта Российской Федерации и исполнительных органов субъекта Российской Федерации

1. В соответствии с конституционным принципом разделения властей законодательный орган субъекта Российской Федерации и исполнительные органы субъекта Российской Федерации осуществляют свои полномочия самостоятельно.

2. Нормативные правовые акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, исполнительных органов субъекта Российской Федерации направляются в законодательный орган субъекта Российской Федерации в сроки, установленные конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации.

3. Законодательный орган субъекта Российской Федерации вправе обратиться к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации или в исполнительные органы субъекта Российской Федерации с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в акты, указанные в части 2 настоящей статьи, либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные акты в судебном порядке или в установленном порядке обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации указанных нормативных правовых актов.

4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе обратиться в законодательный орган субъекта Российской Федерации с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в постановления законодательного органа субъекта Российской Федерации либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные постановления в судебном порядке.

5. Законодательный орган субъекта Российской Федерации направляет высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации планы законопроектной работы и проекты законов субъекта Российской Федерации.

6. На заседаниях законодательного органа субъекта Российской Федерации и его органов вправе присутствовать представители исполнительных органов субъекта Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

7. На заседаниях исполнительных органов субъекта Российской Федерации вправе присутствовать депутаты либо по поручению законодательного органа субъекта Российской Федерации или его председателя работники аппарата законодательного органа субъекта Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

8. Законодательный орган субъекта Российской Федерации может принимать участие в формировании высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, в утверждении или согласовании назначения на должность отдельных должностных лиц высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, а также в согласовании назначения на должность руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных федеральным законом. Формы такого участия устанавливаются конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации, а в отношении руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти также федеральным законом.

9. Законодательный орган субъекта Российской Федерации вправе выразить недоверие руководителям исполнительных органов субъекта Российской Федерации, в назначении которых на должность он принимал участие, если иное не предусмотрено конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. Принятие решения о недоверии указанным руководителям влечет немедленное освобождение их от должности или иные последствия, установленные конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации.

Статья 62. Разрешение споров и урегулирование разногласий между органами публичной власти субъекта Российской Федерации

1. Споры между законодательным органом субъекта Российской Федерации и высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации по вопросам осуществления их полномочий разрешаются в соответствии с согласительными процедурами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации, либо в судебном порядке.

2. В соответствии с федеральным законом и законодательством субъекта Российской Федерации органы публичной власти могут обращаться в Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения установленных Конституцией Российской Федерации согласительных процедур и для разрешения разногласий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в том числе по вопросам передачи полномочий между указанными органами, в целях достижения согласованного их решения.

3. Проекты федеральных законов, которыми устанавливаются (изменяются) полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, осуществляемые данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), и (или) которыми устанавливаются (изменяются) расходные обязательства субъектов Российской Федерации, либо в результате принятия которых могут возникнуть выпадающие доходы (дополнительные расходы) бюджетов субъектов Российской Федерации, после их внесения в Государственную Думу вместе со всеми прилагаемыми к ним документами и материалами направляются в Государственный Совет Российской Федерации в порядке, установленном Регламентом Государственной Думы.

4. Проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, которыми устанавливаются (изменяются) полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, осуществляемые данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), и (или) которыми устанавливаются (изменяются) расходные обязательства субъектов Российской Федерации, либо в результате принятия которых могут возникнуть выпадающие доходы (дополнительные расходы) бюджетов субъектов Российской Федерации, вместе со всеми прилагаемыми к ним документами и материалами направляются для информирования в Государственный Совет Российской Федерации.

Глава 10. Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов, входящих в единую систему публичной власти в субъектах Российской Федерации

Статья 63. Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов, входящих в единую систему публичной власти в субъектах Российской Федерации, и их должностных лиц

1. Прокуратура Российской Федерации (далее - органы прокуратуры) осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации органами, входящими в единую систему публичной власти в субъектах Российской Федерации, и должностными лицами этих органов, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.

2. Государственные органы, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральными законами (далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за их деятельностью, основываясь на принципах объективности, открытости и гласности.

3. Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по планированию и проведению проверок деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют органы прокуратуры.

4. Плановые проверки деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации проводятся органами государственного контроля (надзора) совместно в соответствии с ежегодным сводным планом проверок, сформированным Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основании ежегодных планов проверок по субъектам Российской Федерации, сформированных прокуратурами субъектов Российской Федерации. При этом плановая проверка деятельности одного и того же органа государственной власти субъекта Российской Федерации или должностного лица органа государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется не чаще одного раза в два года.

5. Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру субъекта Российской Федерации проекты ежегодных планов проведения проверок деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - проекты ежегодных планов проверок) не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения проверок.

6. Проекты ежегодных планов проверок рассматриваются прокуратурой субъекта Российской Федерации на предмет законности включения в них объектов государственного контроля (надзора) с внесением предложений руководителям органов государственного контроля (надзора) о проведении совместных плановых проверок.

7. Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании представленных органами государственного контроля (надзора) проектов ежегодных планов проверок формирует ежегодный план проверок по субъекту Российской Федерации не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения проверок. Прокуратура субъекта Российской Федерации в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в Генеральную прокуратуру Российской Федерации ежегодный план проверок по субъекту Российской Федерации для формирования ежегодного сводного плана проверок. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

8. Внеплановые проверки деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации проводятся органами государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации на основании решения руководителя соответствующего органа государственного контроля (надзора), принимаемого на основании обращений граждан, организаций и полученной от государственных органов, органов местного самоуправления информации о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих или могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

9. Внеплановые проверки могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований. Указанные проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры.

10. Порядок подготовки проектов ежегодных планов проверок, в том числе совместных проверок, их представления в органы прокуратуры и согласования, типовая форма ежегодного плана проверок и порядок согласования внеплановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.

11. Информация о плановых и внеплановых проверках органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.

12. Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий, в том числе в рамках проведения предусмотренных настоящей статьей плановых и внеплановых проверок деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, устанавливается в соответствии с настоящей статьей и федеральными законами.

13. При осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации не допускается дублирование контрольно-надзорных полномочий органов государственного контроля (надзора).

14. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если федеральными законами, соглашениями о передаче субъектам Российской Федерации осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной власти установлен иной порядок организации и проведения контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также к мероприятиям по контролю (надзору), проводимым должностными лицами органов федеральной службы безопасности.

15. К отношениям, возникающим при организации и осуществлении мероприятий по контролю, в части, не урегулированной настоящей статьей, а также при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации, не связанной с реализацией властных полномочий, применяются положения законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле.

Глава 11. Заключительные положения

Статья 64. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации

1. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Федерального закона:

1) главу I, статьи 264 и 292 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2016, N 27, ст. 4231);

2) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 29 июля 2000 года N 106-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3205);

3) пункты 2, 3 и 17 (в части статьи 264) статьи 1 Федерального закона от 4 июля 2003 года N 95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2709);

4) пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 274-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6229);

5) пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6730);

6) Федеральный закон от 1 декабря 2012 года N 210-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 49, ст. 6755);

7) пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 102-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2329);

8) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4359);

9) пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 5 октября 2015 года N 285-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 41, ст. 5639);

10) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2015 года N 446-ФЗ "О внесении изменений в статьи 21 и 19 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 66);

11) статью 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 298-ФЗ "О внесении изменений в главу V Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 77 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4231);

12) статью 8 Федерального закона от 28 декабря 2016 года N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 46);

13) пункт 5 статьи 1 Федерального закона от 5 февраля 2018 года N 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 7, ст. 972);

14) статью 13 Федерального закона от 24 апреля 2020 года N 147-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 17, ст. 2725);

15) Федеральный закон от 9 марта 2021 года N 42-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 11, ст. 1707);

16) пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 30 апреля 2021 года N 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18, ст. 3060).

2. Признать утратившими силу с 1 июня 2022 года:

1) главы II, II1, III, IV, статью 263-2, главы V и VI Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2007, N 1, ст. 21; 2015, N 14, ст. 2016);

2) Федеральный закон от 29 июля 2000 года N 106-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3205);

3) Федеральный закон от 7 мая 2002 года N 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 19, ст. 1792);

4) Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 107-ФЗ "О внесении дополнения и изменений в статью 4 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3024);

5) Федеральный закон от 11 декабря 2002 года N 169-ФЗ "О внесении дополнений в статью 5 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 50, ст. 4930);

6) пункты 4-16 статьи 1 Федерального закона от 4 июля 2003 года N 95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2709);

7) статью 3 Федерального закона от 19 июня 2004 года N 53-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2484);

8) статью 1 Федерального закона от 11 декабря 2004 года N 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 50, ст. 4950);

9) статью 5 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 93-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3104);

10) Федеральный закон от 31 декабря 2005 года N 202-ФЗ "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в Федеральный закон "О политических партиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 13);

11) Федеральный закон от 31 декабря 2005 года N 2ОЗ-ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 14);

12) статью 1 Федерального закона от 12 июля 2006 года N 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка выдвижения кандидатов на выборные должности в органах государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 29, ст. 3124);

13) статью 4 Федерального закона от 25 июля 2006 года N 128-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований к замещению государственных и муниципальных должностей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3427);

14) пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3452);

15) пункты 1, 2 и 4 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21);

16) статью 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 24-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований к лицам, замещающим государственные или муниципальные должности, а также должности государственной или муниципальной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1151);

17) статью 1 Федерального закона от 18 июня 2007 года N 101-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 26, ст. 3074);

18) пункты 1, 2 и 5 статьи 19 Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 43, ст. 5084);

19) статью 2 Федерального закона от 29 марта 2008 года N 30-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 13, ст. 1186);

20) Федеральный закон от 3 декабря 2008 года N 249-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 12 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 49, ст. 5747);

21) статью 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 274-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6229);

22) статью 6 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 4-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 772);

23) статью 1 Федерального закона от 5 апреля 2009 года N 41-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "О политических партиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 14, ст. 1576);

24) статью 1 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 175-ФЗ "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 8 и 23 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3612);

25) Федеральный закон от 17 декабря 2009 года N 319-Ф3 "О внесении изменений в статьи 18 и 19 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 261 Федерального закона "О политических партиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 51, ст. 6156);

26) Федеральный закон от 29 марта 2010 года N 29-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 18 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1549);

27) Федеральный закон от 5 апреля 2010 года N 42-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с установлением требований к числу депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 15, ст. 1738);

28) Федеральный закон от 4 июня 2010 года N 118-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с повышением представительства избирателей в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и установлением требований к условиям осуществления депутатской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2800);

29) Федеральный закон от 23 декабря 2010 года N 376-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 6991);

30) Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 406-ФЗ "О внесении изменения в статью 18 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 18);

31) пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 11 июля 2011 года N 192-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4283);

32) статью 2 Федерального закона от 25 июля 2011 года N 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 31, ст. 4703);

33) статью 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6730);

34) статью 1 Федерального закона от 2 мая 2012 года N 40-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2274);

35) статью 12 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 231-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6954);

36) статью 1 Федерального закона от 2 апреля 2013 года N 30-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1638);

37) статью 8 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 102-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2329);

38) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 22 октября 2013 года N 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 43, ст. 5454);

39) статью 1 Федерального закона от 2 ноября 2013 года N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 44, ст. 5642);

40) статью 1 Федерального закона от 21 февраля 2014 года N 19-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 739);

41) пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 23 июня 2014 года N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3371);

42) статью 3 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 191-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 8 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3397);

43) статью 1 Федерального закона от 3 февраля 2015 года N 6-ФЗ "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 263 Федерального закона "О политических партиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 6, ст. 884);

44) статью 12 Федерального закона от 8 марта 2015 года N 23-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1393);

45) статью 3 Федерального закона от 6 апреля 2015 года N 76-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2016);

46) Федеральный закон от 29 июня 2015 года N 174-ФЗ "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3965);

47) пункты 2, 3 и 10 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4359);

48) статью 4 Федерального закона от 5 октября 2015 года N 285-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 41, ст. 5639);

49) статью 2 Федерального закона от 3 ноября 2015 года N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 45, ст. 6204);

50) статью 4 Федерального закона от 28 ноября 2015 года N 354-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования мер по противодействию коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 48, ст. 6720);

51) статью 1 Федерального закона от 30 декабря 2015 года N 446-ФЗ "О внесении изменений в статьи 21 и 19 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 66);

52) статью 2 Федерального закона от 9 марта 2016 года N 66-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 11, ст. 1493);

53) Федеральный закон от 28 марта 2017 года N 42-ФЗ "О внесении изменения в статью 161 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 14, ст. 2001);

54) Федеральный закон от 1 мая 2017 года N 98-ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 18, ст. 2675);

55) статью 2 Федерального закона от 1 июня 2017 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 23, ст. 3227);

56) статью 2 Федерального закона от 7 июня 2017 года N 107-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 24, ст. 3476);

57) статью 2 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 227-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и статьи 4 и 5 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4776);

58) статью 1 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4829);

59) пункты 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 30 октября 2017 года N 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 45, ст. 6573);

60) пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50, ст. 7563);

61) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 6 февраля 2019 года N З-ФЗ "О внесении изменений в статьи 21 и 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 6, ст. 461);

62) статью 1 Федерального закона от 27 февраля 2020 года N 27-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 9, ст. 1119);

63) статью 2 Федерального закона от 24 апреля 2020 года N 148-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 17, ст. 2726);

64) статью 1 Федерального закона от 23 мая 2020 года N 154-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 21, ст. 3233);

65) Федеральный закон от 30 декабря 2020 года N 510-ФЗ "О внесении изменений в статью 161 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 49);

66) статью 5 Федерального закона от 30 апреля 2021 года N 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18, ст. 3060);

67) пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 26 мая 2021 года N 155-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 22, ст. 3690).

3. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:

1) Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005);

2) Федеральный закон от 4 июля 2003 года N 95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2709);

3) статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17);

4) статью 11 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 25);

5) статью 23 Федерального закона от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 10);

6) статью 11 Федерального закона от 3 июня 2006 года N 73-ФЗ "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2380);

7) статью 3 Федерального закона от 18 июля 2006 года N 111-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 30, ст. 3287);

8) статью 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3452);

9) статью 2 Федерального закона от 25 октября 2006 года N 172-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 44, ст. 4537);

10) статью 27 Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279);

11) статью 15 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21);

12) статью 2 Федерального закона от 23 марта 2007 года N 37-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 26 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" и статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 13, ст. 1464);

13) статью 2 Федерального закона от 10 мая 2007 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 21, ст. 2455);

14) Федеральный закон от 19 июля 2007 года N 133-ФЗ "О внесении изменений в статьи 263 и 2611 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3747);

15) статью 2 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 191-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 19 Закона Российской Федерации "О ветеринарии" и статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3805);

16) статью 8 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 194-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3808);

17) статью 19 Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 43, ст. 5084);

18) статью 51 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553);

19) статью 22 Федерального закона от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ "О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 29, ст. 3418);

20) статью 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 141-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3597);

21) статью 2 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 157-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3613);

22) статью 74 Федерального закона от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3616);

23) Федеральный закон от 25 ноября 2008 года N 221-ФЗ "О внесении изменений в статьи 263 и 2611 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 48, ст. 5516);

24) статью 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6236);

25) статью 35 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711);

26) статью 2 Федерального закона от 17 декабря 2009 года N 326-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статьи 263 и 2611 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 51, ст. 6163);

27) статью 2 Федерального закона от 5 апреля 2010 года N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 15, ст. 1736);

28) статью 15 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291);

29) статью 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4160);

30) статью 8 Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об инновационном центре "Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4969);

31) Федеральный закон от 4 октября 2010 года N 261-ФЗ "О внесении изменения в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 41, ст. 5190);

32) статью 4 Федерального закона от 8 ноября 2010 года N 293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 46, ст. 5918);

33) Федеральный закон от 15 ноября 2010 года N 296-ФЗ "О внесении изменения в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 47, ст. 6030);

34) Федеральный закон от 15 ноября 2010 года N 297-ФЗ "О внесении изменений в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 47, ст. 6031);

35) статью 6 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6409);

36) статью 2 Федерального закона от 23 декабря 2010 года N 369-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 6984);

37) статью 2 Федерального закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 17, ст. 2310);

38) Федеральный закон от 27 июня 2011 года N 157-ФЗ "О внесении изменения в статью 2613 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3868);

39) статью 26 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881);

40) статью 2 Федерального закона от 11 июля 2011 года N 192-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4283);

41) статью 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 224-ФЗ "О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4572);

42) статью 36 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4590);

43) статью 20 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4594);

44) статью 5 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 326-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6727);

45) статью 17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 331-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6732);

46) статью 3 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7039);

47) статью 2 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 364-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7042);

48) статью 7 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7359);

49) Федеральный закон от 28 февраля 2012 года N 10-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 10, ст. 1158);

50) статью 2 Федерального закона от 29 февраля 2012 года N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 10, ст. 1163);

51) статью 1 Федерального закона от 23 апреля 2012 года N 34-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 18, ст. 2126);

52) статью 2 Федерального закона от 28 июля 2012 года N 137-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 31, ст. 4326);

53) статью 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 234-ФЗ "О внесении изменений в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Трудовой кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6957);

54) статью 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6967);

55) статью 2 Федерального закона от 25 декабря 2012 года N 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7596);

56) статью 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 55-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1663);

57) статью 14 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2331);

58) статью 1 Федерального закона от 7 июня 2013 года N 117-ФЗ "О внесении изменений в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 23.22 и 23.221 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2875);

59) Федеральный закон от 7 июня 2013 года N 118-ФЗ "О внесении изменения в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2876);

60) статью 3 Федерального закона от 7 июня 2013 года N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2878);

61) статью 1 Федерального закона от 2 июля 2013 года N 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 7 и 46 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3468);

62) статью 3 Федерального закона от 2 июля 2013 года N 178-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3470);

63) статью 65 Федерального закона от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3477);

64) Федеральный закон от 30 сентября 2013 года N 264-ФЗ "О внесении изменения в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5034);

65) статью 1 Федерального закона от 22 октября 2013 года N 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 43, ст. 5454);

66) статью 33 Федерального закона от 25 ноября 2013 года N 317-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 48, ст. 6165);

67) статью 1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 359-ФЗ "О внесении изменений в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6679);

68) Федеральный закон от 21 декабря 2013 года N 371-Ф3 "О внесении изменений в статьи 263 и 263-1 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6691);

69) статью 2 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 445-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7010);

70) Федеральный закон от 12 марта 2014 года N 28-ФЗ "О внесении изменения в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 11, ст. 1093);

71) статью 11 Федерального закона от 12 марта 2014 года N 29-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 11, ст. 1094);

72) статью 1 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 70-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного порядка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 14, ст. 1562);

73) статью 1 Федерального закона от 27 мая 2014 года N 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 22, ст. 2770);

74) статью 4 Федерального закона от 23 июня 2014 года N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3371);

75) статью 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 255-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4256);

76) статью 3 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4257);

77) статью 17 Федерального закона от 14 октября 2014 года N ЗО7-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5615);

78) статью 5 Федерального закона от 22 октября 2014 года N 315-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 43, ст. 5799);

79) Федеральный закон от 4 ноября 2014 года N 328-ФЗ "О внесении изменений в статьи 263 и 2611 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 45, ст. 6138);

80) статью 7 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 11);

81) статью 4 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 72);

82) статью 1 Федерального закона от 30 марта 2015 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 13, ст. 1807);

83) статью 1 Федерального закона от 30 марта 2015 года N 64-ФЗ "О внесении изменений в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 141 и 161 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 13, ст. 1808);

84) Федеральный закон от 6 апреля 2015 года N 77-ФЗ "О внесении изменения в статью 2611 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2017);

85) статью 2 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3947);

86) статью 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4359);

87) статью 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 254-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4380);

88) статью 3 Федерального закона от 5 октября 2015 года N 274-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 41, ст. 5628);

89) статью 1 Федерального закона от 30 декабря 2015 года N 447-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 67);

90) Федеральный закон от 2 июня 2016 года N 159-ФЗ "О внесении изменений в статьи 263 и 2611 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 23, ст. 3283);

91) статью 1 Федерального закона от 23 июня 2016 года N 197-ФЗ "О внесении изменений в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 3866);

92) Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 289-ФЗ "О внесении изменения в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с принятием Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4222);

93) статью 4 Федерального закона от 28 декабря 2016 года N 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 6);

94) статью 27 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765);

95) статью 3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 279-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4828);

96) статью 2 Федерального закона от 30 октября 2017 года N 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 45, ст. 6573);

97) статью 3 Федерального закона от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50, ст. 7563);

98) статью 20 Федерального закона от 29 декабря 2017 года N 442-ФЗ "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 26);

99) статью 22 Федерального закона от 29 декабря 2017 года N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 27);

100) статью 2 Федерального закона от 31 декабря 2017 года N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 87);

101) Федеральный закон от 5 февраля 2018 года N 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 7, ст. 972);

102) статью 5 Федерального закона от 5 февраля 2018 года N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 7, ст. 975);

103) статью 2 Федерального закона от 18 апреля 2018 года N 76-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 17, ст. 2425);

104) статью 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 147-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3414);

105) статью 1 Федерального закона от 29 июля 2018 года N 245-ФЗ "О внесении изменений в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 132 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 31, ст. 4834);

106) статью 2 Федерального закона от 29 июля 2018 года N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 31, ст. 4856);

107) статью 3 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 320-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5113);

108) статью 3 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5133);

109) статью 23 Федерального закона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8424);

110) статью 6 Федерального закона от 27 декабря 2018 года N 528-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" в связи с реорганизацией государственного управления в сфере миграции и в сфере внутренних дел" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8454);

111) статью 1 Федерального закона от 6 февраля 2019 года N З-ФЗ "О внесении изменений в статьи 21 и 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 6, ст. 461);

112) Федеральный закон от 18 марта 2019 года N 36-ФЗ "О внесении изменения в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 12, ст. 1226);

113) Федеральный закон от 1 мая 2019 года N 94-ФЗ "О внесении изменения в статью 263-3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 18, ст. 2218);

114) статью 1 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 313-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4472);

115) статью 3 Федерального закона от 16 октября 2019 года N 336-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5801);

116) статью 5 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 447-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7765);

117) статью 5 Федерального закона от 13 июля 2020 года N 194-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4504);

118) статью 2 Федерального закона от 9 ноября 2020 года N 370-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 2613 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 46, ст. 7214);

119) статью 2 Федерального закона от 22 декабря 2020 года N 454-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 52, ст. 8600);

120) статью 1 Федерального закона от 29 декабря 2020 года N 464-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 3);

121) статью 1 Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 524-ФЗ "О внесении изменений в статью 263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 63);

122) статью 5 Федерального закона от 24 февраля 2021 года N 20-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 9, ст. 1467);

123) статью 6 Федерального закона от 30 апреля 2021 года N 117-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18, ст. 3061);

124) статью 4 Федерального закона от 30 апреля 2021 года N 119-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18, ст. 3063);

125) статью 6 Федерального закона от 26 мая 2021 года N 155-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 22, ст. 3690);

126) статью 48 Федерального закона от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 24, ст. 4188).

Статья 65. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Главы 2, 3, 4 (за исключением части 5 статьи 36), 5 и 9 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июня 2022 года.

3. Часть 5 статьи 36, главы 7 и 8 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

4. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом не позднее 1 января 2023 года. До их приведения в соответствие с настоящим Федеральным законом они применяются к соответствующим отношениям в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин