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26.12.2021 19:20
Рубрика: Власть

Субъектам прописали новые полномочия

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
В российских регионах будет установлен единый срок полномочий губернаторов, при этом запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд отменяется. Это одно из основных положений Закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", который сегодня публикует "РГ".
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Документ направлен на реализацию положений обновленной Конституции, в которой впервые был закреплен принцип единства системы публичной власти в результате общероссийского голосования.

Фото: РИА Новости
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Согласно новому закону:

- cнимаются ограничения для губернаторских полномочий, в то время как до вступления в силу новых норм один человек не мог возглавлять регион более двух сроков подряд;

- расширяются основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента. Глава государства сможет сделать руководителю региона предупреждение, выговор, отрешить от должности и временно отстранить;

- главы регионов и сами смогут потребовать отставки мэров за плохую работу. В том числе - если в регионе систематически не удавалось достичь показателей, по которым оценивают эффективность местной власти;

- регионы будут обязаны создать контрольно-счетные органы для проверки бюджетов. Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ;

- будет пересмотрен перечень полномочий регионов, благодаря чему должно уйти недопонимание в разделении функций власти. Граждан из-за этого иногда "гоняли по кругу" по инстанциям;

- федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих функций, если это не противоречит Основному Закону;

- глава субъекта одновременно будет считаться и главным региональным чиновником, и федеральным чиновником в регионе. То есть он станет связующим звеном в вертикали власти;

- главы регионов не смогут именоваться "президентами";

- срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет;

- региональные парламенты получают возможность работать дистанционно. А на их заседаниях смогут выступать депутаты Госдумы и сенаторы, - это делается для того, чтобы обеспечить их рабочую взаимосвязь.

Основные идеи и ряд ключевых положений закона прокомментировали спикеры обеих палат парламента. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "смысл этого закона в одном - создать стройную систему публичной власти, которая позволит повысить эффективность управления огромной многонациональной страной". Цель - чтобы власть была ответственна перед людьми и любой гражданин понимал, что и с кого спрашивать, подчеркнула Матвиенко.

Смысл этого закона в одном - создать стройную систему публичной власти, которая позволит повысить эффективность управления огромной многонациональной страной

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что, оценивая работу губернаторов, важно ориентироваться на то, какие достижения регион продемонстрировал под их руководством. А значит - не нужны федеральные ограничения для губернаторских сроков. Именно от согласованных действий всех уровней власти, напомнил спикер Госдумы, зависит решение важнейших для страны задач. Результатом принятия закона, по словам Володина, должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня подотчетности органов власти. Можно сказать, что формируется единое правовое пространство, считает один из авторов, глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Ведь закон, отметил он, направлен на систематизацию публичной власти в стране.

Теперь подробно и детально расписаны многие вещи, которые раньше были обозначены только "крупными мазками", отметил его соавтор, председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

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