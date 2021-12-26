Столтенберг предложил созвать заседание Совет Россия-НАТО 12 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия - НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи", - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Напомним, 12 января в Брюсселе пройдет плановая сессия Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.